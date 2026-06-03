Национальный банк Грузии запускает модернизированную платежную систему RTGS с Montran

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Montran

Jun 03, 2026, 17:32 ET

Модернизированная платформа повышает устойчивость, масштабируемость и готовность к ISO 20022, одновременно продвигая финансовую экосистему Грузии следующего поколения.

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ТБИЛИСИ, Грузия, 3 июня 2026 г. /PRNewswire/ - Национальный банк Грузии (НБГ) в партнерстве с Montran успешно запустил обновленную Автоматизированную систему переводов (ATS), модернизированную платформу валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS), предназначенную для поддержки обмена сообщениями ISO 20022, платежей в режиме реального времени, круглосуточной обработки и повышения устойчивости национальной платежной инфраструктуры, что стало важной вехой в сотрудничестве, охватывающем более 25 лет.

Модернизированная платформа повышает производительность обработки, управление ликвидностью, операционную устойчивость, масштабируемость и эффективность в соответствии с международными стандартами, включая ISO 20022. Решение с круглосуточной поддержкой представляет модернизированную архитектуру, усовершенствования обработки в режиме реального времени, возможности массового клиринга и улучшенные функции совместимости для поддержки развивающейся финансовой экосистемы Грузии.

В рамках более широкой программы модернизации Montran также внедряет систему мгновенных платежей (IPS) для транзакций в режиме реального времени, решение IPS Proxy для упрощения адресации платежей и улучшения пользовательского опыта для Национального банка Грузии.

«Модернизация нашей платежной инфраструктуры является ключевым шагом в поддержке растущих потребностей финансовой экосистемы Грузии, — сказала Екатерина Галдава (Ekaterine Galdava), вице-президент Национального банка Грузии. — Это обновление повышает устойчивость, масштабируемость и готовность к будущему национальной платежной инфраструктуры Грузии».

«Проект является свидетельством долгосрочного стратегического партнерства Montran с Национальным банком Грузии, охватывающего более двух десятилетий, — сказал Кит Эска (Keith Esca), исполнительный директор Montran. — Вместе мы помогаем построить современную, устойчивую и готовую к будущему финансовую инфраструктуру, соответствующую международным стандартам и меняющимся потребностям рынка».

Успешный запуск еще больше укрепляет давнее сотрудничество между Montran и НБГ и усиливает приверженность обеих организаций продвижению модернизации платежей и финансовых инноваций в Грузии. Montran также разрабатывает внедрение системы мгновенных платежей, которая, как ожидается, будет запущена к концу 2026 года.

О компании Montran

Montran является ведущим поставщиком решений для инфраструктуры рынка розничных платежей и рынка капитала, обслуживающим ведущие финансовые учреждения мира с объектами и операциями в более чем 90 странах. Узнайте больше на www.montran.com

О Национальном банке Грузии

Национальный банк Грузии является центральным банком и денежно-кредитным органом страны, ответственным за поддержание ценовой и финансовой стабильности, содействие эффективной инфраструктуре финансового рынка и поддержку устойчивого развития финансовой системы Грузии.

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