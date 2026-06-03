La Banque nationale de Géorgie lance un système de paiement RBTR modernisé avec Montran

La plateforme modernisée renforce la résilience, l'évolutivité et la conformité à la norme ISO 20022, tout en faisant progresser l'écosystème financier de nouvelle génération de la Géorgie.

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TBILISI, Géorgie, 3 juin 2026 /PRNewswire/ --La Banque nationale de Géorgie (NBG), en partenariat avec Montran, a réussi le lancement de la nouvelle version de son système de transfert automatisé (ATS) qui est une plateforme modernisée de règlement brut en temps réel (RBTR) conçue pour prendre en charge la messagerie ISO 20022, les paiements en temps réel, le traitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et permettre une meilleure résilience de l'infrastructure nationale de paiement, marquant ainsi une étape importante dans une collaboration qui dure depuis plus de 25 ans.

La plateforme modernisée améliore les performances de traitement, la gestion des liquidités, la résilience opérationnelle, l'évolutivité et l'efficacité, tout en assurant la conformité avec les normes internationales, notamment ISO 20022. Cette solution, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, possède une architecture modernisée, des améliorations du traitement en temps réel, des capacités de compensation en masse et des fonctions d'interopérabilité améliorées pour soutenir l'écosystème financier en pleine évolution de la Géorgie.

Dans le cadre du programme de modernisation, Montran met également en place un système de paiements instantanés (IPS) pour les transactions en temps réel, une solution IPS Proxy de simplification de l'adressage des paiements et l'amélioration de l'expérience des utilisateurs de la Banque nationale de Géorgie.

« La modernisation de notre infrastructure de paiement est une étape clé pour répondre aux besoins évolutifs de l'écosystème financier de la Géorgie », a déclaré Ekaterine Galdava, vice-gouverneur de la Banque nationale de Géorgie. « Cette mise à niveau renforce la résilience, l'évolutivité et la préparation à l'avenir de l'infrastructure nationale de paiement de la Géorgie. »

« Ce projet illustre le partenariat stratégique à long terme que Montran entretient avec la National Bank of Georgia depuis plus de vingt ans », a déclaré Keith Esca, directeur exécutif de Montran. « Ensemble, nous contribuons à la mise en place d'une infrastructure financière moderne, résiliente et prête pour l'avenir, alignée sur les normes internationales et les besoins évolutifs du marché. »

Cette implémentation réussie renforce la collaboration de longue date entre Montran et NBG ainsi que la détermination des deux organisations à continuer la modernisation des paiements et l'innovation financière en Géorgie. Montran continue également l'introduction du système de paiement instantané, qui devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année 2026.

À propos de Montran

Montran est le principal fournisseur de solutions d'infrastructure de paiement et de marché des capitaux, au service des plus grands établissements financiers du monde, avec des installations et des opérations présentes dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus : www.montran.com

À propos de la Banque nationale de Géorgie

La Banque nationale de Géorgie est la banque centrale et l'autorité monétaire du pays. Elle est chargée de maintenir la stabilité des prix et des finances, de promouvoir l'efficacité de l'infrastructure des marchés financiers et de soutenir le développement durable du système financier géorgien.