Успешно завершилась Всемирная конференция дилеров компании LiuGong 2024

ЛЮЧЖОУ, Китай, 8 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- В период с 6 по 7 ноября 2024 года прошла Всемирная конференция дилеров компании LiuGong (000528.SZ) и Международный фестиваль клиентов «11•26» в Лючжоу, Гуанси, в штаб-квартире компании. Почти тысяча представителей дилеров со всего мира собрались, чтобы обсудить тенденции отрасли, поделиться историями успеха и исследовать возможности будущего сотрудничества.

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На мероприятии было представлено около 200 машин, охватывающих 8 отраслей и условий эксплуатации. Здесь было объявлено о выпуске 50 инновационных продуктов в широком спектре оборудования, включая погрузчики для горных работ, автогрейдеры, трубоукладчики, роторные буровые установки, подъемные рабочие платформы, машины с гибридным приводом и т. д. Эти изделия демонстрируют последние достижения LiuGong в области технологических инноваций и диверсификации. Решения LiuGong для горнодобывающей отрасли, основанные на многолетнем опыте, привлекли внимание своим впечатляющим масштабом и интеллектуальными технологиями. На мероприятии было представлено 50 экологически чистых машин с электроприводом, включая экскаваторы, грейдеры и бульдозеры, которые обеспечивают отличное снижение уровня шумов, сокращение выбросов и повышение энергоэффективности. Эти изделия не только соответствуют мировым экологическим стандартам, в них также используются новейшие технологии электропривода, демонстрирующие значительные достижения компании LiuGong в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

На конференции компания LiuGong представила новые колесные погрузчики серии T и экскаваторы серии F, в которых сочетаются интеллектуальные технологии и инновационный дизайн. В серию F теперь входит широкий ассортимент машин, от 1,7 до 120 тонн, с разным навесным оборудованием и портфелем изделий, который расширился с 12 до 70 моделей, демонстрируя постоянную приверженность компании LiuGong инновациям и диверсификации продукции. В новых погрузчиках серии T дополнительно улучшен комфорт и управление, повышена надежность, а также снижен расход топлива и общая стоимость владения.

С начала реализации инициативы Green Alliance на Всемирной конференции дилеров 2023 года компания LiuGong продемонстрировала твердую приверженность экологичному развитию путем поддержки проектов повышения общественного благосостояния в Африке. В августе текущего года был успешно завершен первый этап проекта водозаборной скважины. Во время конференции этого года компания LiuGong еще больше укрепила инициативу Green Alliance, подписав соглашения об углублении сотрудничества с Университетом Гаджа Мада в Индонезии, Пекинским технологическим институтом, а также с пятью дилерами и клиентами для поддержки устойчивого развития.

Компания LiuGong стремится предлагать комплексные решения. Помимо строительной техники, компания LiuGong постоянно расширяет свой ассортимент продукции, представляя новые стратегические продукты, такие как подъемные рабочие платформы, вилочные погрузчики, комбайны для сбора сахарного тростника, тракторы, краны и т. д., и создает дополнительные бизнес-возможности для дилеров. Кроме того, компания LiuGong предлагает полный спектр послепродажного обслуживания для бесперебойной и стабильной работы своего оборудования, обеспечивая уверенность дилеров и клиентов.

На конференции компания LiuGong подписала предварительные заказы на покупку с партнерами и установила цели на 2025 год. Представители клиентов также подписали соглашения о стратегическом партнерстве с компанией LiuGong, что еще больше укрепило их сотрудничество. Компания LiuGong также отметила выдающихся дилеров за вклад в глобальный рост компании, выразив благодарность за их ключевую роль в успехе LiuGong и приверженность углублению будущего сотрудничества.

За первые три квартала 2024 года общий доход компании LiuGong составил 22,856 млрд юаней с увеличением на 8,25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль достигла 1,321 млрд юаней с увеличением на 59,82 % по сравнению с прошлым годом. В своем выступлении председатель и генеральный директор компании LiuGong Цзэн Гуанъань (Zeng Guang'an) проанализировал макро- и микроэкономические условия, подчеркнув устойчивый рост глобальных продаж LiuGong. Это отражает сильное влияние бренда LiuGong и его конкурентное превосходство на рынке. Г-н Цзэн подчеркнул, что компания LiuGong вместе со своими дилерами и партнерами продолжит расширять возможности рынка и стимулировать рост отрасли.

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