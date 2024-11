Globalna konferencja dealerów LiuGong 2024 zakończona sukcesem

LIUZHOU, Chiny, 7 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniach od 6 do 7 listopada 2024 r. w Liuzhou w Guangxi, w siedzibie firmy LiuGong, odbyła się Globalna Konferencja Dealerów LiuGong (000528.SZ) i 11•26 Globalny Festiwal Klientów. Blisko tysiąc przedstawicieli dealerów z całego świata zebrało się, aby wspólnie omówić trendy w branży, podzielić się historiami sukcesu i przeanalizować możliwości przyszłej współpracy.

Na miejscu zaprezentowano prawie 200 maszyn przeznaczonych dla 8 branż i warunków pracy. Zademonstrowano także 50 innowacyjnych produktów obejmujących szeroką gamę sprzętu, w tym ładowarki górnicze, równiarki samojezdne, układarki rur, wiertnice obrotowe, podnośniki koszowe, maszyny z podwójnym napędem itp. Produkty te odzwierciedlają najnowsze osiągnięcia LiuGong w zakresie innowacji technologicznych i dywersyfikacji. Rozwiązania górnicze oferowane przez LiuGong, oparte na wieloletnim doświadczeniu, przyciągnęły uwagę swoją imponującą skalą i inteligentną technologią. Zaprezentowano 50 zelektryfikowanych ekologicznych produktów, w tym koparki, równiarki i spycharki, które doskonale radzą sobie z takimi problemami jak redukcja hałasu, emisja spalin i poprawa efektywności energetycznej. Produkty te nie tylko spełniają globalne normy środowiskowe, ale także wykorzystują najnowszą technologię napędu elektrycznego, dowodząc znaczących osiągnięć LiuGong w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Podczas konferencji firma LiuGong zaprezentowała nowe ładowarki kołowe z serii T i koparki z serii F, integrujące inteligentną technologię i innowacyjny projekt. Seria F obejmuje gamę sprzętu o masie od 1,7 do 120 ton, z różnorodnymi akcesoriami i ofertą produktów rozszerzoną z 12 do 70 modeli, co dowodzi ciągłego zaangażowania LiuGong w innowacje i dywersyfikację produktów. Nowe ładowarki z serii T charakteryzują się jeszcze wyższym komfortem i kontrolą, zwiększoną niezawodnością oraz zmniejszonym zużyciem paliwa i niższymi całkowitymi kosztami operacyjnymi.

Od czasu uruchomienia inicjatywy Green Alliance podczas Globalnej Konferencji Dealerów w roku 2023 LiuGong wykazuje silne zaangażowanie na rzecz ekologicznego rozwoju, wspierając projekty pomocy społecznej na rzecz Afryki. W sierpniu tego roku pomyślnie zakończono pierwszą fazę projektu studni wodnych. Podczas tegorocznej konferencji firma wzmocniła swoje działania w ramach Green Alliance, podpisując rozszerzone umowy z Universitas Gadjah Mada w Indonezji, Pekińskim Instytutem Technologii oraz pięcioma dealerami i klientami w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju.

Celem LiuGong jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań. Oprócz maszyn budowlanych firma nieustannie rozszerza swoją linię produktów, wprowadzając nowe strategiczne produkty, takie jak podnośniki koszowe, wózki widłowe, kombajny do trzciny cukrowej, ciągniki, dźwigi itp. Ponadto LiuGong oferuje pełen zakres usług posprzedażnych, aby zapewnić ciągłą i stabilną pracę.

Podczas konferencji przedstawiciele LiuGong podpisali ze swoimi partnerami listy intencyjne dotyczące zamówień zakupu i wyznaczyli cele na 2025 rok. Przedstawiciele klientów również podpisali strategiczne umowy partnerskie z LiuGong, co dodatkowo umocni współpracę. Firma LiuGong uhonorowała także wybitnych dealerów za ich wkład w globalny rozwój firmy, wyrażając wdzięczność za kluczową rolę, jaką odgrywają w sukcesie LiuGong oraz za entuzjazm do pogłębiania przyszłej współpracy.

W pierwszych trzech kwartałach 2024 roku firma LiuGong odnotowała łączne przychody w wysokości 22,856 mld RMB, co oznacza wzrost o 8,25% rok do roku. Zysk netto osiągnął 1,321 mld RMB, co oznacza wzrost o 59,82% w porównaniu z rokiem poprzednim. W swoim przemówieniu prezes i dyrektor generalny LiuGong, Zeng Guang'an, przeanalizował zarówno warunki makroekonomiczne, jak i mikroekonomiczne, zwracając szczególną uwagę na stały wzrost globalnej sprzedaży LiuGong. Odzwierciedla to silny wpływ marki LiuGong i jej przewagę konkurencyjną na rynku. Zeng podkreślił, że LiuGong, wspólnie ze swoimi dealerami i partnerami, będzie nadal rozszerzać możliwości rynkowe i napędzać rozwój branży.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2551357/2024.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551282/photo.jpg