Глобальная новостная и издательская платформа Gnomi создает программу платной журналистики

Приложение Gnomi запускает беспрецедентную платную программу, предоставляющую журналистам возможность высказывать свое мнение и формировать свою глобальную аудиторию.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня революционное приложение Gnomi, предназначенное для глобального сбора новостей с целью расширения возможностей ведения глобального диалога благодаря прозрачному обмену информацией, запускает Программу платной журналистики. Смелая новая инициатива приглашает известных независимых писателей, журналистов и лидеров мнений размещать и монетизировать оригинальный контент на платформе.

Этот контент дополнит основной поток глобальных новостей Gnomi, который использует технологию машинного обучения для перевода новостей из 22 стран с самым высоким ВВП на более чем 11 языков в режиме реального времени.

Начиная с сегодняшнего дня Программа платной журналистики Gnomi принимает заявки от опытных писателей, журналистов и лидеров мнений, которые развивают цифровое сообщество благодаря своему опыту и ищут пути распространения оригинального контента, отражающего их уникальную точку зрения. Авторы могут вносить свой вклад в широкий спектр категорий, таких как здравоохранение, политика, развлечения, спорт, бизнес, образ жизни, наука и т. д., следуя основным правилам сообщества. Команда Gnomi тщательно рассмотрит каждую заявку и проинформирует заявителя о его статусе в течение 2-5 рабочих дней. После принятия автор сможет обсудить справедливые расценки за статью.

«Медиаиндустрия столкнулась с беспрецедентным кризисом, когда в результате массовых увольнений талантливые журналисты оказываются в состоянии неопределенности, но по мнению Gnomi отличные тексты и мнения талантливых авторов не должны сдерживаться возможностями традиционных изданий, — говорит Eva Cicinyte (Ева Цицините), генеральный директор и основатель Gnomi App. — Мы верим в силу независимой журналистики и создали передовую платформу, которая позволяет авторам контролировать свой контент, напрямую общаться со своей аудиторией и при этом зарабатывать деньги. Мы возвращаем власть в руки журналиста. Как лучше всего показать ценность нашей платформы? Мы надеемся расширить наше сообщество Gnomi, увеличив индивидуальные аудитории яркой сети авторов, которые увлечены написанием статей».

Основные особенности Программы платной журналистики Gnomi:

пишите о том, что для вас важно;

получайте оплату за каждую статью;

расширяйте глобальный охват, чтобы формировать свои аудиторию, портфолио и бренд;

персонализируйте и улучшайте контент с помощью иллюстраций, видео, множества стилей шрифтов и других инструментов, которые помогают создать захватывающую историю.

Ссылка на приложение платной журналистики Gnomi: https://www.gnomi.com/journalismprogram

О Gnomi: Gnomi App — это глобальная платформа, которая служит как глобальным сервисом потоковой трансляции новостей (с источниками в 22 странах с самым высоким ВВП, переводимыми на более чем 11 языков в режиме реального времени), так и издательской платформой, создавая инновационное пространство для информированного обсуждения с учетом самых разных точек зрения. Платформа официально запущена 3 мая 2024 года.

Контакты:

Трейси Пол (Tracy Paul)

Tracy Paul & Company, Inc.

Прямой номер: 917-693-9139

www.tracypaul.com

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