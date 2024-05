Nová globální zpravodajská a publikační platforma Gnomi spouští program placené žurnalistiky

Aplikace Gnomi spouští unikátní placený program, který poskytuje žurnalistům příležitost sdílet své názory a budovat si globální publikum.

LOS ANGELES, 13. května 2024 /PRNewswire/ -- Revoluční globální aplikace pro agregované zpravodajství Gnomi, jejímž cílem je posílit globální diskusi transparentním sdílením informací, dnes spouští svůj program placené žurnalistiky. Tato odvážná nová iniciativa vyzývá zavedené nezávislé autory, novináře a myšlenkové lídry, aby na platformě sdíleli a monetizovali svou originální tvorbu.

Tento obsah doplní hlavní tok globálního zpravodajství platformy Gnomi, který využívá technologii strojového učení k překladu zpráv z 22 zemí s nejvyšším HDP do více než 11 jazyků v reálném čase.

Počínaje dneškem se tak mohou do programu placené žurnalistiky Gnomi hlásit zkušení autoři, publicisté a myšlenkoví lídři, kteří si díky své expertíze vypěstovali digitální komunitu a hledají možnosti pro šíření svého originálního obsahu z jedinečného vlastního pohledu. Tito autoři mohou s dodržením základních pravidel komunity přispívat do široké škály kategorií, mezi něž patří zdraví, politika, zábava, sport, obchod, životní styl, věda a řada dalších. Tým Gnomi každou žádost pečlivě posoudí a do 2-5 pracovních dnů informuje žadatele o výsledku. Po přijetí si pak může autor vyjednat spravedlivou sazbu za své články.

„Mediální průmysl zažívá bezprecedentní krizi, kdy dochází k rozsáhlému propouštění a talentovaní novináři se ocitají v nejistotě. Gnomi však věří, že skvělé psaní a hlasy talentovaných autorů by neměly být omezovány hranicemi tradičního vydavatelství," říká generální ředitelka a zakladatelka aplikace Gnomi Eva Cicinyteová. „Věříme v sílu nezávislé žurnalistiky a vytvořili jsme špičkovou platformu, která autorům umožňuje převzít kontrolu nad svou tvorbou navázat přímý kontakt s publikem a zároveň vydělávat peníze. Vracíme tak moc zpět do rukou samotných novinářů. Existuje lepší způsob, jak ukázat hodnotu naší platformy? Doufáme, že publikum jednotlivých členů naší pestré sítě zapálených tvůrců a vypravěčů příběhů přispěje také k rozšíření naší komunity Gnomi."

Program placené žurnalistiky Gnomi v hlavních bodech:

Pište o tématech, která vás zajímají.

Dostávejte zaplaceno za každý článek.

Zesilujte globální dosah a budujte své publikum, své portfolio a svou značku.

Přizpůsobujte a vylepšujte svůj obsah pomocí obrázků, videí, široké škály stylů písma a dalších nástrojů, které pomáhají vytvořit poutavý příběh.

Odkaz na aplikaci pro placenou žurnalistiku Gnomi: https://www.gnomi.com/journalismprogram

O Gnomi: Gnomi App je globální platforma, která slouží jako celosvětová zpravodajská streamovací služba (se zdroji ve 22 zemích s nejvyšším HDP, překládaná v reálném čase do více než 11 jazyků) i jako publikační platforma, která vytváří inovativní prostor pro informované diskuse s bohatstvím různých pohledů. Platforma byla oficiálně spuštěna 3. května 2024.

