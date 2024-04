Фонд развития туризма сотрудничает с Karisma Resorts International на форуме IHIF-2024

Для расширения потенциала роскошных курортов в индустрии туризма

БЕРЛИН, 19 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Фонд развития туризма Саудовской Аравии (TDF) и Karisma Hotels & Resorts International подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором рассматриваются возможности развития роскошных курортов в Саудовской Аравии. Подписание состоялось 17 апреля на Международном инвестиционном форуме гостиничного бизнеса (IHIF) в Берлине.

Tourism Development Fund (TDF) collaborates with Karisma Resorts International at the 2024 International Hospitality Investment Forum

Это партнерство представляет собой стратегический альянс, поскольку открывает новый потенциал для индустрии туризма. Взаимовыгодное соглашение очерчивает дорожную карту по определению методологии инвестирования и оказания финансовой и нефинансовой поддержки динамичной экосистеме инвесторов, клиентов и партнеров, развивающих сферу туризма в уникальных сферах.

«Фонд развития туризма раскрывает большой потенциал с Karisma Hotels & Resorts, поскольку мы объединяем усилия для изучения возможности финансирования и поддержки инновационных проектов, которые будут значительно способствовать росту туристического сектора», — сказал Кусай Аль-Фахри (Qusai Al-Fakhri), генеральный директор TDF.

«Мы с гордостью объявляем о значительном вхождении компании в Саудовскую Аравию с несколькими гостиничными разработками по всей стране в сотрудничестве с нашими партнерами и местными застройщиками. Используя наш опыт в концептуализации, строительстве, владении и управлении экспериментальными курортами All-Inclusive и European Plan (EP) по всему миру, Karisma представит первые в своем роде экспериментальные отели для отдыха в партнерстве с всемирно известными брендами, предлагая новое предложение для отдыха в стран», — Эстебан Веласкес (Esteban Velasquez), генеральный директор Karisma Hotels and Resorts.

Фонд развития туризма стремится связать мир с возможностями в быстрорастущем туристическом секторе Королевства Саудовская Аравия. TDF предлагает финансовую и нефинансовую поддержку как международным частным инвесторам, так и отечественным малым и средним предприятиям, а также предпринимателям.

Karisma Hotels and Resorts славится своим разнообразным портфелем уникальных брендов, каждый из которых предлагает особые виды развлечений с учетом различных предпочтений. От семейных роскошных отелей и курортов Nickelodeon, где все включено, с захватывающими впечатлениями, вдохновленными любимыми персонажами Nickelodeon, до непринужденной островной атмосферы Margaritaville Island Reserve ® by Karisma и Margaritaville Beach Resort Ambergris Caye, отеля BOR и Azul Beach Resorts by Karisma.

Это подписание между TDF и Karisma Resorts происходит в важную эпоху, когда индустрия туризма Саудовской Аравии переживает бум, поскольку она представляет собой значительные инвестиционные возможности. Это происходит по мере того, как Королевство достигло своей цели, намеченной на 2030 год, — 100 миллионов посетителей в год. Эта цель уже была достигнута в 2023 году, что привело к новой цели, которая направлена на то, чтобы принять 150 миллионов посетителей в Саудовской Аравии к 2030 году.

Чтобы узнать больше: tdf.gov.sa

