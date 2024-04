Tourism Development Fund (TDF) kooperiert mit Karisma Resorts International auf dem 2024 International Hospitality Investment Forum

Ausbau des Potenzials für Luxusresorts in der Tourismusbranche

BERLIN, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Der saudi-arabische Tourism Development Fund (TDF) und Karisma Hotels & Resorts International haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Möglichkeiten für die Entwicklung von Luxusresorts in Saudi-Arabien zu erkunden. Die Unterzeichnung fand am 17. April auf dem International Hospitality Investment Forum (IHIF) in Berlin statt.

Diese Partnerschaft stellt eine strategische Allianz dar, da sie ein neues Potenzial für die Tourismusindustrie erschließt. Die für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung umreißt einen Fahrplan zur Festlegung einer Methodik für Investitionen und die Bereitstellung finanzieller und nicht-finanzieller Unterstützung für ein dynamisches Ökosystem von Investoren, Kunden und Partnern, die Tourismus und Gastgewerbe in einzigartige Gebiete bringen.

"Der Tourism Development Fund erschließt mit Karisma Hotels & Resorts ein großes Potenzial, da wir gemeinsam die Möglichkeit der Finanzierung und Unterstützung innovativer Projekte prüfen, die wesentlich zum Wachstum des Tourismussektors beitragen werden", sagte Qusai Al-Fakhri, CEO von TDF.

"Wir sind stolz darauf, den bedeutenden Markteintritt des Unternehmens in Saudi-Arabien mit der Entwicklung mehrerer Hotels im gesamten Königreich in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und lokalen Entwicklern bekannt zu geben. Karisma nutzt seine Erfahrung bei der Konzeption, Entwicklung, dem Besitz und der Verwaltung von All-Inclusive- und EP-Erlebnisresorts weltweit und wird in Zusammenarbeit mit weltweit bekannten Marken einzigartige Erlebnishotels einführen, die dem Königreich ein neues Angebot an Freizeiturlauben bringen." Esteban Velasquez, CEO von Karisma Hotels and Resorts.

Der Tourismusentwicklungsfonds zielt darauf ab, die Welt mit den Möglichkeiten des wachstumsstarken Tourismussektors des Königreichs Saudi-Arabien zu verbinden. Der TDF bietet sowohl internationalen Privatinvestoren als auch einheimischen kleinen und mittleren Unternehmen sowie Unternehmern finanzielle und nicht-finanzielle Unterstützung.

Karisma Hotels and Resorts ist bekannt für sein vielfältiges Portfolio einzigartiger Marken, von denen jede unterschiedliche, auf verschiedene Vorlieben zugeschnittene Erlebnisse bietet. Von den familienfreundlichen, luxuriösen All-inclusive-Hotels von Nickelodeon Hotels & Resorts, die von den beliebten Nickelodeon-Figuren inspirierte Erlebnisse bieten, bis hin zu den entspannten Inselresorts von Margaritaville Island Reserve ® by Karisma und Margaritaville Beach Resort Ambergris Caye, BOR Hotel und Azul Beach Resorts by Karisma.

Die Unterzeichnung zwischen TDF und Karisma Resorts fällt in eine wichtige Zeit, da das saudi-arabische Gastgewerbe boomt und erhebliche Investitionsmöglichkeiten bietet. Dies geschieht in einer Zeit, in der das Königreich sein für 2030 gestecktes Ziel von 100 Millionen jährlichen Besuchern erreicht hat. Dieses Ziel wurde bereits im Jahr 2023 erreicht, was zu einem neuen Ziel führte, das vorsieht, bis 2030 150 Millionen Besucher in Saudi-Arabien zu begrüßen.

Mehr erfahren: tdf.gov.sa

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2391050/TDF_Karisma_Resorts.jpg