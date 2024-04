Fond pre rozvoj cestovného ruchu (TDF) spolupracuje s Karisma Resorts International na Medzinárodnom investičnom fóre pre hotelierstvo 2024

Rozšírenie potenciálu luxusných stredísk v oblasti cestovného ruchu

BERLÍN, 19. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Saudskoarabský fond pre rozvoj cestovného ruchu (TDF) a spoločnosť Karisma Hotels & Resorts International podpísali memorandum o porozumení (MOU), v ktorom skúmajú možnosti rozvoja luxusných rezortov v Saudskej Arábii. Podpis zmluvy sa uskutočnil 17. apríla na Medzinárodnom investičnom fóre pre hotelierstvo (IHIF) v Berlíne.

Toto partnerstvo predstavuje strategické spojenectvo, pretože otvára nový potenciál pre odvetvie cestovného ruchu. Vzájomne výhodná dohoda načrtáva plán na určenie metodiky investovania a poskytovania finančnej a nefinančnej podpory živému ekosystému investorov, klientov a partnerov, ktorí prinášajú cestovný ruch a pohostinstvo do jedinečných oblastí.

„Fond pre rozvoj cestovného ruchu odkrýva veľký potenciál v spolupráci so spoločnosťou Karisma Hotels & Resorts, pretože sme spojili sily, aby sme preskúmali možnosti financovania a podpory inovatívnych projektov, ktoré významne prispejú k rozvoju odvetvia cestovného ruchu.," povedal Qusai Al-Fakhri, generálny riaditeľ TDF.

„Sme hrdí na to, že v spolupráci s našimi partnermi a miestnymi developermi môžeme oznámiť významný vstup spoločnosti do Saudskej Arábie s viacerými hotelovými projektmi v celom kráľovstve. S využitím našich skúseností v oblasti koncepcie, vývoja, vlastníctva a správy zážitkových rekreačných stredísk All-Inclusive a European Plan (EP) na celom svete predstaví spoločnosť Karisma prvé zážitkové rekreačné hotely svojho druhu v spolupráci s celosvetovo uznávanými značkami, čím do kráľovstva prinesie novú ponuku rekreačných dovoleniek." Esteban Velasquez, generálny riaditeľ spoločnosti Karisma Hotels and Resorts.

Cieľom Fondu rozvoja cestovného ruchu je prepojiť svet s príležitosťami v rýchlo rastúcom odvetví cestovného ruchu v Kráľovstve Saudskej Arábie. TDF ponúka finančnú a nefinančnú podporu medzinárodným súkromným investorom, domácim malým a stredným podnikom, ako aj podnikateľom.

Spoločnosť Karisma Hotels and Resorts je známa svojím rozmanitým portfóliom jedinečných značiek, z ktorých každá ponúka odlišné zážitky prispôsobené rôznym preferenciám. Od luxusných all-inclusive hotelov Nickelodeon Hotels & Resorts určených pre rodiny s deťmi, ktoré sú inšpirované obľúbenými postavičkami zo seriálu Nickelodeon, až po pohodovú ostrovnú atmosféru hotelov Margaritaville Island Reserve ® by Karisma a Margaritaville Beach Resort Ambergris Caye, BOR hotel a Azul Beach Resorts by Karisma.

Tento podpis medzi spoločnosťami TDF a Karisma Resorts prichádza v dôležitom období, keď saudskoarabský hoteliersky priemysel zažíva rozmach, pretože predstavuje významné investičné príležitosti. Deje sa tak v čase, keď kráľovstvo dosiahlo svoj cieľ stanovený na rok 2030, a to 100 miliónov návštevníkov ročne. Tento cieľ bol dosiahnutý už v roku 2023, čo viedlo k novému cieľu, ktorým je privítať 150 miliónov návštevníkov Saudskej Arábie do roku 2030.

Ak chcete vedieť viac: tdf.gov.sa

