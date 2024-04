Międzynarodowe Forum Inwestycji Hotelarskich 2024: Fundusz Rozwoju Turystyki (TDF) nawiązuje współpracę z Karisma Resorts International

Rozwój potencjału luksusowych kurortów w branży turystycznej

BERLIN, 19 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Fundusz Rozwoju Turystyki Arabii Saudyjskiej (TDF) oraz sieć Karisma Hotels & Resorts International podpisały protokół ustaleń (MOU), badając możliwości rozwoju luksusowych kurortów w Arabii Saudyjskiej. Porozumienie zostało oficjalnie zawarte 17 kwietnia podczas Międzynarodowego Forum Inwestycji Hotelarskich (IHIF) w Berlinie.

Tourism Development Fund (TDF) collaborates with Karisma Resorts International at the 2024 International Hospitality Investment Forum

Inicjatywa stanowi strategiczny sojusz, otwierający nowy potencjał dla branży turystycznej. Obopólnie korzystna umowa wytycza plan działania w celu określenia metodologii inwestowania oraz zapewnienia wsparcia finansowego i pozafinansowego dla prężnie rozwijającego się ekosystemu inwestorów, klientów i partnerów wprowadzających turystykę i hotelarstwo na nowe obszary.

„Fundusz Rozwoju Turystyki uruchamia olbrzymi potencjał we współpracy z Karisma Hotels & Resorts, wspólnie badając możliwości finansowania i wspierania innowacyjnych projektów, które znacząco przyczynią się do rozwoju sektora turystycznego" - powiedział Qusai Al-Fakhri, dyrektor generalny TDF.

„Z dumą informujemy o wkroczeniu przez naszą spółkę na rynek Arabii Saudyjskiej, gdzie we współpracy z miejscowymi inwestorami i partnerami zrealizujemy szereg inwestycji hotelowych na terenie całego Królestwa. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu, rozwijaniu, posiadaniu i zarządzaniu doświadczalnymi ośrodkami wypoczynkowymi typu All-Inclusive i European Plan (EP) na całym świecie, sieć Karisma uruchomi pierwsze w swoim rodzaju eksperymentalne hotele wypoczynkowe we współpracy z uznanymi na całym świecie markami, wprowadzając nową ofertę wypoczynkową do Królestwa" - stwierdził Esteban Velasquez, dyrektor generalny Karisma Hotels and Resorts.

Założeniem Funduszu Rozwoju Turystyki jest umożliwienie światu korzystania z potencjału dynamicznie rozwijającego się sektora turystycznego Królestwa Arabii Saudyjskiej. TDF zapewnia wsparcie finansowe i pozafinansowe zarówno międzynarodowym inwestorom prywatnym, jak i rodzimym małym i średnim firmom, a także samym przedsiębiorcom.

Sieć Karisma Hotels and Resorts słynie z różnorodnego i niepowtarzalnego wachlarza marek, z których każda oferuje odrębne doznania dostosowane do różnych preferencji. Począwszy od przyjaznych rodzinom luksusowych hoteli z pakietem all-inclusive Nickelodeon Hotels & Resorts, oferujących niezapomniane wrażenia inspirowane uwielbianymi postaciami Nickelodeon, aż po swobodne wyspiarskie klimaty Margaritaville Island Reserve ® by Karisma i Margaritaville Beach Resort Ambergris Caye, hotel BOR i Azul Beach Resorts by Karisma.

Podpisanie umowy pomiędzy TDF i Karisma Resorts przypada na wyjątkowy okres, w którym branża hotelarska w Arabii Saudyjskiej przeżywa rozkwit, oferując znaczące możliwości inwestycyjne. Dzieje się tak, ponieważ Królestwo osiągnęło swój cel wyznaczony na 2030 r., czyli 100 milionów odwiedzających rocznie. Poziom ten został osiągnięty już w 2023 roku, co doprowadziło do wyznaczenia nowego progu, zgodnie z którym do 2030 roku Arabię Saudyjską ma odwiedzić 150 milionów turystów.

Więcej informacji: tdf.gov.sa