ИГРА ПРИБЫЛА В ГЕРМАНИЮ

ACTIVATE ОТКРЫВАЕТ ПЕРВУЮ ЛОКАЦИЮ В ГЕРМАНИИ — В БЕРЛИНЕ — В ПАРТНЕРСТВЕ С VREX ENTERTAINMENT И SOUNDS FUN ENTERTAINMENT

ВИННИПЕГ, Манитоба, 18 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Activate, самая быстрорастущая сеть развлекательных центров в Северной Америке, открыла свою первую локацию в Берлине, Германия — и первую в регионе DACH — в партнерстве с VRex Entertainment и Sounds Fun Entertainment. Внутри торгового комплекса Mall of Berlin этот развлекательный центр площадью 10 097 квадратных футов включает в себя 11 игровых комнат и более 800 уровней испытаний.

Activate Berlin - Mall of Berlin

Технология RFID отслеживает каждого игрока по комнатам, чтобы гости могли повышать уровень, разблокировать достижения и получать награды следующего уровня. В каждой комнате есть испытания для ума и тела, которые нужно быстро пройти, и которые проверяют скорость, координацию и умение решать задачи. Созданный для команд от двух до пяти человек, центр создан для друзей, семей и рабочих команд, которые хотят двигаться, быстро думать и побеждать вместе.

«В Германии существует сильная культура социальных развлечений, а Activate предлагает нечто совершенно иное — место, где команды двигаются, думают и соревнуются все вместе», — сказал Кристиан Эбстер (Christian Ebster), соучредитель VRex Entertainment. «Мы рады представить эту новую форму развлечений игрокам по всему региону DACH».

«С самого начала мы увидели реальную возможность привезти Activate в Германию с партнером, который понимал как сам формат, так и рынок», — сказал Джеремия Сайзмор (Jeremiah Sizemore) из Sounds Fun Entertainment. «Сотрудничество с VRex, которое помогло сделать это открытие реальностью, было невероятно полезным. Они обладают знаниями местного рынка, энергией и амбициями, чтобы построить здесь что-то особенное. Мы рады видеть, что Берлин открывает свои двери, и передает эстафету дальше для открытия центров по всей Германии».

Разработанный, спроектированный и изготовленный в Канаде, Activate переосмыслил формат персональных развлечений, объединяя технологии с интерактивными играми в реальном времени.

«Мы создали Activate, чтобы чувствовать себя в игре, на тренировке и вечеринке одновременно», — сказал Адам Шмидт (Adam Schmidt), соучредитель и генеральный директор Activate. «В Германии невероятная игровая культура, и мы с нетерпением ждем, когда Activate станет частью жизни игроков».

Берлинская локация является первой из нескольких запланированных открытий в регионе DACH, включая новую локацию в Фюрте, Германия, которая откроется в конце этого месяца в парке развлечений Next Level Funpark с 12 игровыми комнатами, затем локация в Висбадене в торговом центре Lili Mall в ноябре и локация в Вене весной 2027 года. Также запланировано открытие доролнительных локаций по всей Швейцарии.

Начните игру. Посетите activate-games.de или подпишитесь на @activategames в Instagram и TikTok.

О КОМПАНИИ ACTIVATE

Игры ждут. За каждой дверью для победы вам понадобятся ваши рефлексы, ваш ум и ваши друзья. Играйте против комнаты или друг против друга — играть легко, победить трудно. Добро пожаловать в Activate. Activate со штаб-квартирой в Виннипеге, Канада, — это самый быстрорастущий развлекательный центр в Северной Америке, насчитывающий 80 локаций по всей Канаде, США, Дании, Германии, Франции, Финляндии, Малайзии, Мексике, Норвегии, Швеции, Великобритании и ОАЭ.

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