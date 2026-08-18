HRA PRICHÁDZA DO NEMECKA
News provided byActivate
Aug 18, 2026, 13:13 ET
ACTIVATE OTVÁRA PRVÚ POBOČKU V NEMECKU V BERLÍNE V PARTNERSTVE S VREX ENTERTAINMENT A SOUNDS FUN ENTERTAINMENT
WINNIPEG, MB, 18. august 2026 /PRNewswire/ – Activate, najrýchlejšie rastúca zábavná platforma v Severnej Amerike, otvorila svoju prvú pobočku v nemeckom Berlíne – prvú v regióne DACH – v spolupráci so spoločnosťami VRex Entertainment a Sounds Fun Entertainment. Tento zážitok sa nachádza v nákupnom centre Mall of Berlin na rozlohe 938 metrov štvorcových, ktorý ponúka 11 herných miestností a viac ako 800 úrovní výziev.
Technológia RFID sleduje každého hráča v jednotlivých miestnostiach, takže hostia môžu postupne posúvať svoje hranice, odomykať úspechy a získavať odmeny za ďalšie úrovne. Každá miestnosť ponúka rýchle telesné a duševné výzvy, ktoré testujú rýchlosť, koordináciu a riešenie problémov. Program je určený pre tímy od dvoch do piatich, priateľov, rodiny a pracovné tímy, ktoré sa chcú hýbať, rýchlo myslieť a spoločne vyhrávať.
„Nemecko má silnú kultúru spoločenskej zábavy a Activate ponúka niečo úplne iné – zážitok, v ktorom sa tímy pohybujú, premýšľajú a súťažia spoločne," povedal Christian Ebster, spoluzakladateľ VRex Entertainment. „Sme radi, že môžeme predstaviť túto novú formu zábavy hráčom v celom regióne DACH."
„Od začiatku sme vnímali veľkú príležitosť priniesť Activate do Nemecka s podporou partnera, ktorý rozumie skúsenostiam aj trhu," povedal Jeremiah Sizemore zo spoločnosti Sounds Fun Entertainment. „Spolupráca so spoločnosťou VRex na realizácii tohto spustenia bola neuveriteľne uspokojujúca. Majú miestne odborné znalosti, energiu a ambície vybudovať tu niečo špeciálne a my sa tešíme na to, ako Berlín otvorí svoje brány a čo sa bude ďalej diať v celom Nemecku."
Platforma Activate, navrhnutá, skonštruovaná a vyrobená v Kanade, priniesla novú definíciu zábavy v reálnom čase kombináciou technológie so živými hernými zážitkami.
„Activate sme vytvorili tak, aby to bola hra, tréning a zároveň párty," povedal Adam Schmidt, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Activate. „Nemecko má neuveriteľnú hernú kultúru a sme nadšení, že môžeme sledovať, ako si hráči upravujú Activate podľa seba."
Berlínska pobočka je prvým z niekoľkých plánovaných otvorení v regióne DACH, vrátane novej pobočky vo Fürthe v Nemecku, ktorá sa otvorí koncom tohto mesiaca v Next Level Funpark s 12 herňami, po ktorej bude nasledovať pobočka vo Wiesbadene v Lili Mall v novembri a pobočka vo Viedni na jar 2027. Ďalšie lokality sú plánované aj po celom Švajčiarsku.
Vstúpte do hry. Navštívte stránku activate-games.de alebo sledujte @activategames na Instagrame a TikToku.
O SPOLOČNOSTI ACTIVATE
Hry čakajú. Za každými dverami budeš potrebovať svoje reflexy, dôvtip a priateľov, aby si zvíťazil. Hrajte proti prostrediu v miestnosti alebo proti sebe – hrať je ľahké, ale poraziť ťažšie. Vitajte v Activate. Spoločnosť Activate so sídlom v kanadskom Winnipegu je najrýchlejšie rastúcou zábavnou platformou v Severnej Amerike, ktorá sa rozrástla na 80 lokalít v Kanade, USA, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Fínsku, Malajzii, Mexiku, Nórsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve a Spojených arabských emirátoch.
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