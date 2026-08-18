PLAY EST DÉSORMAIS DISPONIBLE EN ALLEMAGNE

ACTIVATE OUVRE SON PREMIER ÉTABLISSEMENT EN ALLEMAGNE À BERLIN, EN PARTENARIAT AVEC VREX ENTERTAINMENT ET SOUNDS FUN ENTERTAINMENT

WINNIPEG, MANITOBA, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Activate, l'expérience de divertissement connaissant la plus forte croissance en Amérique du Nord, a ouvert son premier établissement à Berlin, en Allemagne, son premier dans la région DACH, en partenariat avec VRex Entertainment et Sounds Fun Entertainment. Situé au sein du Mall of Berlin, cet espace ludique de 938 mètres carrés comprend 11 salles de jeux et plus de 800 niveaux de défis.

Activate Berlin - Mall of Berlin

La technologie RFID permet de suivre chaque joueur d'une salle à l'autre, afin que les invités puissent passer au niveau supérieur, débloquer leurs réalisations et gagner des récompenses « Next Level ». Chaque salle propose des défis physiques et mentaux au rythme soutenu qui testent la vitesse, la coordination et la résolution de problèmes Conçu pour des équipes de deux à cinq personnes, ce jeu s'adresse aux amis, aux familles et aux équipes de travail souhaitant agir, réfléchir vite et gagner ensemble.

« L'Allemagne possède une culture très ancrée des loisirs collectifs, et Activate propose quelque chose d'entièrement différent : une expérience où les équipes bougent, réfléchissent et s'affrontent collectivement », a déclaré Christian Ebster, cofondateur de VRex Entertainment. « Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle forme de divertissement aux joueurs de toute la région DACH ».

« Dès le départ, nous avons identifié une véritable opportunité de lancer Activate en Allemagne avec un partenaire qui maîtrisait à la fois l'expérience et le marché », a déclaré Jeremiah Sizemore de chez Sounds Fun Entertainment. « Ce fut une expérience extrêmement enrichissante que de travailler aux côtés de VRex pour contribuer à la concrétisation de ce lancement. Ils possèdent l'expertise locale, l'énergie et l'ambition nécessaires pour créer ici quelque chose d'exceptionnel, et nous avons hâte de voir Berlin ouvrir ses portes et de découvrir ce que l'avenir nous réserve dans toute l'Allemagne ».

Conçu, développé et fabriqué au Canada, Activate a redéfini le divertissement en présentiel en associant la technologie à des expériences ludiques en direct.

« Nous avons conçu Activate pour que ce soit à la fois un jeu, une séance d'entraînement et une fête », a déclaré Adam Schmidt, cofondateur et PDG d'Activate. « L'Allemagne possède une culture du jeu vidéo incroyable, et nous avons hâte de voir les joueurs s'approprier Activate ».

Le site de Berlin est le premier d'une série d'ouvertures prévues dans la région DACH, parmi lesquelles figure un nouveau site à Fürth, en Allemagne, qui ouvrira ses portes plus tard ce mois-ci, au Next Level Funpark, avec 12 salles de jeux, suivi d'un site à Wiesbaden, au Lili Mall, en novembre, et d'un site à Vienne au printemps 2027. D'autres sites sont également prévus dans toute la Suisse.

Lancez le jeu. Rendez-vous sur activate-games.de ou suivez @activategames sur Instagram et TikTok.

À PROPOS D'ACTIVATE

Les jeux vous attendent. Derrière chaque porte, vous aurez besoin de vos réflexes, de votre intelligence et de vos amis pour ressortir vainqueurs. Que vous jouiez contre la salle ou contre une autre équipe, le chemin de la victoire sera toujours semé d'embûches. Bienvenue chez Activate. Basée à Winnipeg, au Canada, Activate est l'expérience de divertissement qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord, avec 80 sites répartis au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Allemagne, en France, en Finlande, en Malaisie, au Mexique, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

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