ZABAWA ZAWITAŁA DO NIEMIEC

ACTIVATE OTWIERA SWÓJ PIERWSZY SALON W NIEMCZECH, W BERLINIE, WE WSPÓŁPRACY Z VREX ENTERTAINMENT I SOUNDS FUN ENTERTAINMENT

WINNIPEG, Manitoba, 18 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Activate, oferująca najszybciej rozwijający się format rozrywki w Ameryce Północnej, otworzyła swój pierwszy salon w Berlinie i zarazem w regionie państw niemieckojęzycznych. Inwestycja powstała we współpracy z VRex Entertainment i Sounds Fun Entertainment. Atrakcja w galerii handlowej Mall of Berlin zajmuje powierzchnię 938 m2 i obejmuje 11 pomieszczeń z grami oraz ponad 800 poziomów wyzwań.

Activate Berlin - Mall of Berlin

Technologia RFID śledzi wszystkich graczy w poszczególnych pomieszczeniach, pozwalając im przechodzić na kolejne poziomy, odblokowywać osiągnięcia i zdobywać nagrody Next Level Rewards. Każde pomieszczenie oferuje dynamiczne wyzwania zręcznościowe i logiczne, które sprawdzają szybkość, koordynację oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Format stworzono z myślą o zespołach liczących od dwóch do pięciu osób - grupach przyjaciół, rodzinach i zespołach pracowniczych poszukujących rozrywki wymagającej ruchu, szybkiego myślenia i wspólnego zdobywania osiągnięć.

„Niemcy mają silną kulturę rozrywki grupowej, a Activate oferuje coś zupełnie nowego - zabawę wymagającą ruchu, myślenia i rywalizacji - powiedział Christian Ebster, współzałożyciel VRex Entertainment. - Cieszymy się, że możemy przedstawić tę nową formę rozrywki graczom w regionie krajów niemieckojęzycznych".

„Od początku widzieliśmy realną szansę na wprowadzenie Activate do Niemiec we współpracy z partnerem, który rozumie zarówno sam format, jak i lokalny rynek - powiedział Jeremiah Sizemore z Sounds Fun Entertainment. - Współpraca z VRex przy realizacji tego przedsięwzięcia była niezwykle satysfakcjonująca, ponieważ posiadają oni doświadczenie na lokalnym rynku oraz mają zapał i ambicję, by stworzyć tu coś wyjątkowego. Cieszymy się więc, że Berlin otworzył się na naszą ofertę i liczymy na dalszy rozwój na terenie Niemiec".

Format Activate, zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w Kanadzie, na nowo definiuje rozrywkę na żywo, łącząc technologię z grami akcji w świecie rzeczywistym.

„Tworząc format Activate, chcieliśmy, by zawierał on jednocześnie elementy gry, zabawy zręcznościowej i imprezy - powiedział Adam Schmidt, współzałożyciel i dyrektor generalny Activate. - Niemcy mają niezwykłą kulturę gier, dlatego z niecierpliwością czekamy, aż tutejsi gracze zaczną odkrywać Activate na swój sposób".

Salon w Berlinie jest pierwszą z kilku planowanych atrakcji Activate w regionie krajów niemieckojęzycznych. Jeszcze w tym miesiącu w Next Level Funpark w niemieckim Fürth otwarty zostanie kolejny salon z 12 pomieszczeniami, w listopadzie powstanie centrum Activate w galerii Lili Mall w Wiesbaden, a wiosną 2027 r. otwarta zostanie lokalizacja w Wiedniu. Kolejne obiekty planowane są również w Szwajcarii.

Wejdź do gry. Odwiedź activate-games.de lub obserwuj @activategames na Instagramie i TikToku.

ACTIVATE

Gry czekają. Za każdymi drzwiami będziesz musiał zmierzyć się z wyzwaniami wymagającymi refleksu, bystrości umysłu i umiejętności współpracy. Wypróbuj swoich sił w zadaniach przygotowanych w poszczególnych salach albo rywalizuj z innymi - łatwo zacząć, trudno wygrać. Witamy w Activate. Firma Activate z siedzibą w kanadyjskim Winnipeg oferuje najszybciej rozwijający się format rozrywki w Ameryce Północnej. Jej sieć liczy już 80 salonów w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Danii, Niemczech, Francji, Finlandii, Malezji, Meksyku, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

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