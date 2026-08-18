EL JUEGO HA LLEGADO A ALEMANIA

ACTIVATE ABRE SU PRIMER LOCAL EN ALEMANA, EN BERLÍN, EN COLABORACIÓN CON VREX ENTERTAINMENT Y SOUNDS FUN ENTERTAINMENT

WINNIPEG, MB, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Activate, la experiencia de entretenimiento de mayor crecimiento en Norteamérica, ha inaugurado su primer local en Berlín, Alemania —el primero en la región DACH— en colaboración con VRex Entertainment y Sounds Fun Entertainment. Ubicado en el centro comercial Mall of Berlin, este espacio de 930 metros cuadrados cuenta con 11 salas de juego y más de 800 niveles de desafíos.

Activate Berlin - Mall of Berlin

La tecnología RFID rastrea a cada jugador en todas las salas, permitiendo a los participantes subir de nivel, desbloquear logros y obtener recompensas de nivel superior. Cada sala presenta desafíos físicos y mentales dinámicos que ponen a prueba la velocidad, la coordinación y la capacidad de resolución de problemas. Diseñado para equipos de dos a cinco personas, es ideal para amigos, familias y grupos de trabajo que desean moverse, pensar con rapidez y ganar juntos.

"Alemania tiene una sólida cultura de entretenimiento social y Activate ofrece algo completamente diferente: una experiencia donde los equipos se mueven, piensan y compiten juntos", afirmó Christian Ebster, cofundador de VRex Entertainment. "Estamos encantados de presentar esta nueva forma de entretenimiento a los jugadores de toda la región DACH".

"Desde el principio, vimos una gran oportunidad para traer Activate a Alemania con un socio que comprendiera tanto la experiencia como el mercado", declaró Jeremiah Sizemore, de Sounds Fun Entertainment. "Colaborar con VRex para hacer realidad este lanzamiento ha sido increíblemente gratificante. Cuentan con la experiencia local, la energía y la ambición necesarias para crear algo especial aquí, y estamos entusiasmados con la apertura de Berlín y con lo que vendrá después en el resto de Alemania".

Diseñado, desarrollado y fabricado en Canadá, Activate ha redefinido el entretenimiento en persona al combinar tecnología con experiencias de juegos de acción en vivo.

"Diseñamos Activate para que se sintiera como un juego, un entrenamiento y una fiesta a la vez", comentó Adam Schmidt, cofundador y consejero delegado de Activate. "Alemania tiene una cultura de videojuegos increíble, y estamos entusiasmados por ver cómo los jugadores hacen suya Activate".

La sede de Berlín es la primera de varias aperturas previstas en la región DACH, incluyendo una nueva sede en Fürth, Alemania, que abrirá sus puertas a finales de este mes en Next Level Funpark con 12 salas de juegos, seguida de una sede en Wiesbaden en Lili Mall en noviembre y una sede en Viena en la primavera de 2027. También se prevén otras sedes en Suiza.

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ACERCA DE ACTIVATE

Los juegos te esperan. Detrás de cada puerta, necesitarás tus reflejos, tu ingenio y a tus amigos para superarlos. Juega contra la sala o contra tus amigos: es fácil jugar, pero difícil ganar. Bienvenido a Activate. Con sede en Winnipeg, Canadá, Activate es la experiencia de entretenimiento de mayor crecimiento en Norteamérica, con 80 ubicaciones en Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Francia, Finlandia, Malasia, México, Noruega, Suecia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

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