Конструкция флагманских бытовых устройств Astronergy мощностью 460 Вт стала экологичнее

News provided by

Astronergy

Apr 26, 2024, 04:00 ET

ХАНЧЖОУ, Китай, 26 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Стремясь предлагать клиентам менее вредные для окружающей среды и более полезные для экологичного производства электроэнергии изделия, компания Astronergy модернизировала свои бытовые устройства — конструкция ASTRO N7s снова стала менее избыточной и ожидается, что это изделие привлечет внимание на рынке бытовых солнечных батарей благодаря высокой мощности 460 Вт, высокой эффективности преобразования 23 % и гораздо более экологичному использованию материалов.

Continue Reading
Without harpoon-like grid lines, the ASTRO N7s product could be higher in aesthetics, higher reliability and compatible with all residential application scenarios.
Without harpoon-like grid lines, the ASTRO N7s product could be higher in aesthetics, higher reliability and compatible with all residential application scenarios.

С момента первого выпуска в июне 2023 года выдающиеся характеристики солнечных панелей ASTRO N7s n-type TOPCon для применения в бытовых условиях завоевали отличную репутацию благодаря более высоким характеристикам на рынках бытовых изделий и более экологичным особенностям — меньшему содержанию серебряной пасты и вредных материалов. Ранее в этом году компания Astronergy отправила первые поставки панелей ASTRO N7s общей мощностью более 43 МВт на рынок ЕС, и следующие заказы находятся в процессе производства.

Основываясь на независимо разработанной технологии солнечных элементов TOPCon 4.0, компания Astronergy утверждает, что ее конструкция является менее вредной для окружающей среды, а также будет полезна для бытовых сценариев применения при новой модернизации.

В случае панелей площадью менее 2 квадратных метров компания Astronergy удаляет все гарпуноподобные шины по углам каждого солнечного элемента, что обеспечивает высокую эстетику изделия блестящего черного цвета, сокращая при этом использование серебряной пасты в производстве более чем на 20 %.

Более того, благодаря более низкой температуре процесса, более низкому использованию свинца и отсутствию летучих органических соединений (ЛОС) в рамках производственного процесса ZBB-TF изделий N7s, компания Astronergy создала изделия с более высокой производительностью, защищая при этом нашу Планету и подчеркивая экологическую особенность продукта.

Глядя на картину в целом, с выходной мощностью 460 Вт и эффективностью преобразования 23 % недавно модернизированные более экологичные и высокоэстетичные изделия ASTRO N7s могут генерировать на 20 – 45 Вт больше экологически чистой энергии, чем другие изделия PERC и TOPCon такого же размера, что обеспечивает сокращение цикла компенсации выбросов углерода от производства изделий примерно на 26 %.

Действуя как ответственное предприятие, компания Astronergy стремится к тому, чтобы больше бытовых пользователей наслаждались зеленой энергией, и на первое место ставит производство изделий для дома с низкими выбросами углерода. В будущем планируется выпуск экологичных изделий, таких как ASTRO N7s, для других сценариев применения. С учетом мирового процесса энергетического перехода, ведущего к будущему углеродной нейтральности, должны быть разработаны такие изделия как N7 с экологичным характером и надеждой на будущее.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2397117/Without_harpoon_like_grid_lines_ASTRO_N7s_product_higher_aesthetics_higher.jpg 

Also from this source

Astronergy a amélioré ses produits résidentiels phares de 460 W avec des conceptions plus écologiques

Astronergy a amélioré ses produits résidentiels phares de 460 W avec des conceptions plus écologiques

Soucieuse de proposer à ses clients des produits moins nocifs pour l'environnement et plus favorables à la production d'énergie durable, Astronergy a ...
Astronergy hat seine 460-W-Flaggschiffe für Haushalte mit einem umweltfreundlicheren Design ausgestattet

Astronergy hat seine 460-W-Flaggschiffe für Haushalte mit einem umweltfreundlicheren Design ausgestattet

Mit dem Ziel, den Kunden mehr Freude an Produkten zu bieten, die weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben und mehr Vorteile bei der...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Green Technology

Image1

Environmental Products & Services

Image1

Alternative Energies

Image1

Utilities

News Releases in Similar Topics