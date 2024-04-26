Конструкция флагманских бытовых устройств Astronergy мощностью 460 Вт стала экологичнее

ХАНЧЖОУ, Китай, 26 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Стремясь предлагать клиентам менее вредные для окружающей среды и более полезные для экологичного производства электроэнергии изделия, компания Astronergy модернизировала свои бытовые устройства — конструкция ASTRO N7s снова стала менее избыточной и ожидается, что это изделие привлечет внимание на рынке бытовых солнечных батарей благодаря высокой мощности 460 Вт, высокой эффективности преобразования 23 % и гораздо более экологичному использованию материалов.

Without harpoon-like grid lines, the ASTRO N7s product could be higher in aesthetics, higher reliability and compatible with all residential application scenarios.

С момента первого выпуска в июне 2023 года выдающиеся характеристики солнечных панелей ASTRO N7s n-type TOPCon для применения в бытовых условиях завоевали отличную репутацию благодаря более высоким характеристикам на рынках бытовых изделий и более экологичным особенностям — меньшему содержанию серебряной пасты и вредных материалов. Ранее в этом году компания Astronergy отправила первые поставки панелей ASTRO N7s общей мощностью более 43 МВт на рынок ЕС, и следующие заказы находятся в процессе производства.

Основываясь на независимо разработанной технологии солнечных элементов TOPCon 4.0, компания Astronergy утверждает, что ее конструкция является менее вредной для окружающей среды, а также будет полезна для бытовых сценариев применения при новой модернизации.

В случае панелей площадью менее 2 квадратных метров компания Astronergy удаляет все гарпуноподобные шины по углам каждого солнечного элемента, что обеспечивает высокую эстетику изделия блестящего черного цвета, сокращая при этом использование серебряной пасты в производстве более чем на 20 %.

Более того, благодаря более низкой температуре процесса, более низкому использованию свинца и отсутствию летучих органических соединений (ЛОС) в рамках производственного процесса ZBB-TF изделий N7s, компания Astronergy создала изделия с более высокой производительностью, защищая при этом нашу Планету и подчеркивая экологическую особенность продукта.

Глядя на картину в целом, с выходной мощностью 460 Вт и эффективностью преобразования 23 % недавно модернизированные более экологичные и высокоэстетичные изделия ASTRO N7s могут генерировать на 20 – 45 Вт больше экологически чистой энергии, чем другие изделия PERC и TOPCon такого же размера, что обеспечивает сокращение цикла компенсации выбросов углерода от производства изделий примерно на 26 %.

Действуя как ответственное предприятие, компания Astronergy стремится к тому, чтобы больше бытовых пользователей наслаждались зеленой энергией, и на первое место ставит производство изделий для дома с низкими выбросами углерода. В будущем планируется выпуск экологичных изделий, таких как ASTRO N7s, для других сценариев применения. С учетом мирового процесса энергетического перехода, ведущего к будущему углеродной нейтральности, должны быть разработаны такие изделия как N7 с экологичным характером и надеждой на будущее.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2397117/Without_harpoon_like_grid_lines_ASTRO_N7s_product_higher_aesthetics_higher.jpg