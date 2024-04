Astronergy modernizuje svoje hlavné produkty pre domácnosti s výkonom 460 W o ekologickejší dizajn

HANGZHOU, Čína, 25. apríla 2024 /PRNewswire/ -- V snahe priniesť zákazníkom viac výhod v podobe produktov s nižším škodlivým dopadom na životné prostredie a vyššími výhodami pri udržateľnej výrobe energie, spoločnosť Astronergy znovu modernizovala svoje produkty pre domácnosti – ASTRO N7s s dizajnom očisteným od prebytočných prvkov. Výrobca očakáva, že tento produkt sa stane výnimočným na trhu solárnych zariadení pre domácnosti vďaka vysokému výkonu 460 W, vysokej účinnosti konverzie 23 % a oveľa šetrnejšiemu použitiu materiálov.

Without harpoon-like grid lines, the ASTRO N7s product could be higher in aesthetics, higher reliability and compatible with all residential application scenarios.

Od prvého uvedenia na trh v júni 2023 si vynikajúci výkon solárnych panelov pre domácnosti ASTRO N7s n-type TOPCon získal dobré meno vďaka vyšším výkonom medzi ostatnými produktmi pre domácnosti a ekologickejším vlastnostiam s nižším objemom striebornej pasty a menej škodlivým materiálom. Začiatkom tohto roka spoločnosť Astronergy dodala na trh v EÚ prvé produkty ASTRO N7 s výkonom 43 MW a ďalšie objednávky sú vo výrobnom procese.

S nezávisle vyvinutou technológiou solárnych článkov TOPCon 4.0 spoločnosť Astronergy v rámci modernizácie trvá na tom, aby bol jej dizajnový základ menej škodlivý pre životné prostredie, ale zároveň prospešný pre použitie v obytných priestoroch.

Na paneli s rozlohou menšou ako 2 metre štvorcové odstraňuje Astronergy všetky línie mriežky podobné harpúnam v rohoch každého solárneho článku, vďaka čomu má produkt vysoko estetický čierny vzhľad a pri jeho výrobe sa používa o viac ako 20 % menej striebornej pasty.

Navyše vďaka nižšej teplote spracovania, nižšiemu objemu použitého olova a nulovému obsahu prchavých organických zlúčenín (VOC) počas výrobného procesu ZBB-TF produktov N7s dosiahla spoločnosť Astronergy produkty s vyšším výkonom a zároveň ochranu našej planéty, čím zdôraznila ekologické vlastnosti produktu.

Pri celkovom pohľade by vylepšené ekologickejšie a estetickejšie produkty ASTRO N7s s výkonom 460 W a účinnosťou konverzie 23 % mohli generovať o 20 až 45 W ekologickejší výkon ako iné produkty PERC a TOPCon rovnakej veľkosti, čím by sa cyklus obnovy emisií uhlíka produktu mohol skrátiť približne o 26 %.

Spoločnosť Astronergy sa ako zodpovedný podnik snaží, aby si viac obyvateľov užívalo ekologickejšiu energiu a aby výrobky na domáce použitie v prvom rade znižovali emisie uhlíka. V budúcnosti sa očakávajú ekologickejšie produkty ako ASTRO N7s so zelenou dušou aj pre ďalšie scenáre. Vzhľadom k všeobecnému záujmu o proces svetovej energetickej transformácie, ktorý povedie k budúcnosti s uhlíkovou neutralitou, by mali byť výrobky ako N7s navrhované so zelenou dušou a nádejou do budúcnosti.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2397117/Without_harpoon_like_grid_lines_ASTRO_N7s_product_higher_aesthetics_higher.jpg