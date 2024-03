Участвуйте в акции халвинга CoinEx и ViaBTC и выиграйте 7-дневную поездку в Сальвадор

ГОНКОНГ, 7 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Глобальная криптовалютная биржа CoinEx и ведущий криптовалютный майнинг-пул ViaBTC объединились, чтобы запустить новую захватывающую кампанию A Travel of Less is More, чтобы отправить пятерых счастливчиков в 7-дневную поездку в Сальвадор. Этот отдых на семь дней и шесть ночей в новаторском «Биткоин-сити» призван продемонстрировать, как криптовалюты, такие как биткоин, идеально воплощают принцип «Меньше значит больше».

Сальвадор — криптовалютная гавань

Кампания предлагает пользователям CoinEx и ViaBTC испытать преобразующую силу биткоина на себе в Сальвадоре. Сальвадор известен как «криптостолица», пионер принятия криптовалют в мире. Будучи первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства, Сальвадор привлек бесчисленное количество энтузиастов криптовалюты. Биткоин — это не просто цифровая валюта, а неотъемлемая часть повседневной жизни, от повседневных транзакций до досуга в Сальвадоре. Его прогрессивный подход сделал Сальвадор раем для энтузиастов криптовалюты во всем мире. Следовательно, победители получат более глубокое понимание того, как виртуальные валюты преобразовывают финансы в этой стране.

Кампания A Travel of Less is More: как принять участие и получить призы

Чтобы получить шанс выиграть, новые пользователи CoinEx, которые зарегистрируют и выполнят одну сделку (с общим объемом торгов ≥ 200U на любом рынке) во время кампании, автоматически получат право на счастливый розыгрыш.

С другой стороны, существующие пользователи CoinEx должны заполнить форму и пригласить 10 друзей для регистрации и торговли в период кампании. Минимум 3 приглашенных друга должны совершить успешные сделки (с общим объемом торгов ≥ 100U на любом рынке), чтобы можно было претендовать на участие.

Что касается кампании ViaBTC, пользователи, которые вносят хешрейт в майнинг BTC на ViaBTC на протяжении более 5 дней в течение периода действия, также будут претендовать на счастливый розыгрыш, чтобы выиграть 7-дневную поездку в Сальвадор. Теперь пользователи могут участвовать здесь. Входя в топ-5 по хешрейту BTC, ViaBTC является универсальным глобальным пулом для майнинга криптовалют.

5 случайно выбранных победителей отправятся в поездку на семь дней и шесть ночей в Сальвадор, включая перелет туда и обратно и проживание, покрываемое CoinEx и ViaBTC. CoinEx и ViaBTC также предоставят фирменную одежду и аксессуары для стильных путешествий победителей. Для получения дополнительных наград победители, которые создадут и опубликуют видео о путешествиях с элементами CoinEx и ViaBTC в социальных сетях, получат ваучеры на еду и напитки на сумму 50 долларов США.

Профессиональный подход к внедрению криптовалют

Этот конкурс является примером общего стремления брендов к стимулированию принятия криптовалюты посредством захватывающих и интерактивных инициатив. Являясь пионерами в криптовалютном пространстве, CoinEx и ViaBTC запустили эту кампанию с целью продемонстрировать реальную пользу виртуальных валют, таких как биткоин, поддерживая принципы профессионализма, простоты и безопасности бренда. Участники получат ценное представление о том, как криптовалюты создают новые финансовые возможности во всем мире.

О компании CoinEx

Компания CoinEx, основанная в 2017 году, является глобальной криптовалютной биржей и стремится упростить процесс торговли. Платформа предоставляет ряд услуг, включая спотовую и маржинальную торговлю, фьючерсы, свопы, автоматические маркет-мейкеры (AMM) и финансовое управление для более чем 5 миллионов пользователей в более чем 200 странах и регионах. С самого момента своего основания CoinEx при предоставлении услуг неизменно придерживалась принципа «пользователь всегда важнее». С искренними намерениями способствовать развитию равноправной, уважительной и безопасной среды для торговли криптовалютой CoinEx дает возможность людям с различным уровнем опыта без проблем получать доступ в мир криптовалют, предлагая простые в использовании продукты.