Zapojte se do kampaně společností CoinEx a ViaBTC k půlení bitcoinu a vyhrajte týdenní výlet do Salvadoru

HONGKONG, 8. března 2024 /PRNewswire/ -- Globální kryptoměnová burza CoinEx a přední těžební pool kryptoměn ViaBTC spojily síly a společně zahajují novou vzrušující kampaň „A Travel of Less is More" (Méně je více na cestách), v níž pošlou pět šťastných výherců na sedmidenní výlet do Salvadoru. Cílem pobytu na sedm dní a šest nocí v průkopnickém „Bitcoin city" je ukázat, jak kryptoměny typu Bitcoinu dokonale ztělesňují myšlenku „méně je více".

Salvador, ráj kryptoměn

Kampaň zve uživatele CoinEx a ViaBTC, aby v Salvadoru na vlastní kůži zažili transformační sílu Bitcoinu. Právě Salvador je přitom proslulý jako centrum kryptoměn, které stojí v čele jejich globálního přijetí. Jako první země, která přijala Bitcoin jako zákonné platidlo, přilákal Salvador nespočet nadšenců do krypta. Zde není Bitcoin jen digitální měnou, ale nedílnou součástí každodenního života, od každodenních transakcí až po volnočasové aktivity. Díky tomuto progresivnímu přístupu se Salvador stal rájem pro nadšence do kryptoměn z celého světa. Výherci pobytu se tak mohou těšit na hlubší seznámení s tím, jak virtuální měny přinášejí revoluci do místní ekonomiky.

Kampaň „A travel of Less is More" – zapojení a výhry

Do slosování o výhru se automaticky kvalifikují noví uživatelé služby CoinEx, kteří se během kampaně zaregistrují a provedou jeden obchod (s celkovým objemem obchodů ≥ 200U na jakémkoli trhu).

Stávající uživatelé CoinEx pak musí vyplnit formulář a doporučit registraci a obchodování během kampaně 10 přátelům. Alespoň tři z oslovených přátel pak musí úspěšně uzavřít obchody s celkovým obchodním objemem ≥ 100U na jakémkoli trhu.

V případě kampaně ViaBTC se do slosování o sedmidenní zájezd do Salvadoru kvalifikují také ti uživatelé, kteří v období konání akce přispějí hashrate na těžbu BTC na ViaBTC po dobu delší než pět dní. Zapojit se lze již nyní právě zde . ViaBTC je komplexní globální pool pro těžbu kryptoměn, který se v žebříčku BTC Hashrate umístil na 5. místě.

Pět náhodně vybraných výherců získá výlet na sedm dní a šest nocí do Salvadoru, hrazený včetně zpáteční letenky a ubytování společnostmi CoinEx a ViaBTC. Pro skutečně stylový start jim navíc CoinEx a ViaBTC přidají brandované oblečení a doplňky ze svých kolekcí. Výherci, kteří natočí a na sociálních sítích zveřejní video z cest obsahující motivy CoinEx a ViaBTC, získají jako další bonus poukázky na jídlo a nápoje v hodnotě 50 USD.

Profesionální podpora přijetí kryptoměn

Aktuální soutěž je příkladem společného cíle obou značek – podporovat přijetí kryptoměn pomocí poutavých a interaktivních akcí. Kryptoměnoví průkopníci CoinEx a ViaBTC spustili tuto kampaň s cílem demonstrovat využití virtuálních měn, jako je právě Bitcoin, v reálném světě, to vše při zachování firemních principů profesionality, jednoduchosti a bezpečnosti. Účastníci navíc získají hodnotný přehled o tom, jak kryptoměny vytvářejí po celém světě nové finanční příležitosti.

O společnosti CoinEx

Společnost CoinEx byla založena v roce 2017 jako globální burza, která se snaží zjednodušovat obchodování s kryptoměnami. Platforma poskytuje řadu služeb, včetně spotového a maržového obchodování, futures, swapů, automatického tvůrce trhu (AMM) a služeb finanční správy, a to více než pěti milionům uživatelů ve více než 200 zemích a regionech. Společnost CoinEx se od svého založení důsledně drží zásady „uživatel na prvním místě". S upřímným záměrem vytvořit spravedlivé, respektující a bezpečné prostředí pro obchodování s kryptoměnami umožňuje společnost CoinEx osobám s různou úrovní zkušeností jednoduchý vstup do světa kryptoměn, protože nabízí snadno použitelné produkty.