Непрерывные инновации в сфере IP, стимулирующие новый рост для операторов связи

ПАРИЖ, 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного конгресса по сетям MPLS SD & AI 2023 года в Париже компания Huawei успешно провела в Парижском выставочном центре технологический саммит на тему «Непрерывные инновации в сфере IP, ускорение нового роста». На этом саммите обсуждались архитектура целевых сетей, эволюция протоколов и технологии автоматизации, призванные помочь провайдерам в построении конвергированных IP-сетей для повышения эффективности, а также были представлены сетевые решения и архитектура с цифровым управлением, которые помогут поставщикам услуг связи (ISP) превратиться в поставщиков управляемых услуг (MSP) и стимулируют новый рост услуг B2B.

Zuo Meng, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line

Старший аналитик исследовательской компании Omdia Самир Малик (Sameer Malik) отметил, что согласно тенденции развития отрасли, в связи с крупномасштабным развертыванием сетей 5G, гигабитной домашней широкополосной связи по всему миру и ускорением цифровой трансформации отрасли, IP-сети провайдеров должны не только повышать пропускную способность, но и обеспечивать интеллектуальные соединения для осуществления нескольких сервисов с дифференцированной гарантией уровня предоставляемых услуг (SLA). Это, наряду с сетевыми преимуществами, позволит провайдерам услуг связи расширить спектр услуг B2B.

Что касается сетевой архитектуры, Гу Жуй (Gu Rui), вице-президент Huawei по реализации ассортимента средств передачи данных, подробно остановился на перспективной архитектуре целевых IP-сетей. Он объяснил, что эта архитектура включает в себя сверхширокополосную связь, передачу данных с полным спектром услуг, высокий уровень автоматизации, комплексные услуги и экологичное проектирование. Такие технологии, как Wi-Fi 7, 800GE и ортогональная архитектура, помогают создавать сверхширокополосные инфраструктурные сети, отвечающие требованиям высочайшего качества обслуживания пользователей. Универсальная аппаратная платформа и сетевое сегментирование отвечают требованиям конвергентной передачи данных и обеспечивают дифференцированную гарантию SLA. Высокая автоматизация обеспечивается на основе протокола SRv6 и цифровой карты сети. Это позволяет провайдерам предоставлять клиентам B2B универсальные услуги на основе частных IP- линий с цифровым управлением. Кроме того, инновации в области энергосбережения и сокращения выбросов на уровне оборудования, сетей и операционной деятельности помогают создавать экологичные IP-сети и гарантируют устойчивое развитие сетей.

Что касается эволюции протоколов, главный эксперт Huawei по IP-протоколам Робин Ли (Robin Li) отметил, что SRv6 является одним из лучших протоколов для эволюции IP-сетей. Стандарты и технологии SRv6 все более совершенствуются. По всему миру были развернуты более 160 сетей с использованием SRv6, и их развертывание расширяется. Соучредитель и технический директор European Advanced Networking Test Center (EANTC) Карстен Россенхёвель (Carsten Rossenhövel) представил результаты испытаний SRv6 на совместимость с несколькими поставщиками в 2023 году. В этом испытании приняли участие восемь основных поставщиков, включая Huawei. Тестирование SRv6 охватывало все сценарии, включая базовые протоколы маршрутизации, SRv6 Policy, уплотнение заголовков, надежность и OAM. За последние шесть лет все больше и больше поставщиков участвовали в испытаниях SRv6 на совместимость, и сценарии применения были полностью проверены.

Что касается автоматизации, то член Совета по архитектуре Интернет IETF У Цинь (Wu Qin) заявил, что наступила эра автономных сетей (AN). Технологии автономных сетей развиваются в сторону программируемости и открытости сети, разделения определения и реализации сервисов, цифровизации сетей, интеллектуального управления и других ключевых направлений. Цифровая телеметрическая карта сети обеспечивает ее визуализацию по таким направлениям, как инфраструктура, сети, сегменты, маршруты, службы и приложения. Кроме того, она обеспечивает возможность симуляционной верификации конфигурации согласно ее назначению и оптимизации трафика. Это помогает поставщикам услуг связи лучше управлять физическими сетями, опираясь на цифровые возможности.

Уэн Хуичжи (Wen Huizhi), главный архитектор решений компании Huawei по реализации ассортимента средств передачи данных, осветил возможности проектирования архитектуры и решений для сетевых сервисов с цифровым управлением для поставщиков услуг B2B. Поставщики услуг связи должны проектировать в пяти областях, включая физические сети, пользовательские сети, эксплуатационно-техническое обслуживание, безопасность и услуги, а также предоставлять возможности использования сетей как услуги (NaaS), обеспечивая дифференцированную гарантию качества услуг, междоменное сотрудничество, защиту при любых сценариях и соответствие требованиям к эксплуатации и техническому обслуживанию на уровне арендаторов.

И наконец, вице-президент Huawei по реализации ассортимента средств передачи данных Цзо Мэн (Zuo Meng) заявил, что компания Huawei готова сотрудничать с поставщиками услуг связи и отраслевыми партнерами в целях содействия эволюции целевых IP-сетей, создания более конвергентных сверхширокополосных IP-сетей, изучения новых сценариев, услуг и моделей бизнеса, а также ускорения цифровой трансформации отрасли, помогая клиентам достигать успеха в бизнесе и стимулировать новый рост.

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