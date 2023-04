PAŘÍŽ, 21. dubna 2023 /PRNewswire/ – Během světového kongresu MPLS SD & AI Net 2023 se na pařížském výstavišti úspěšně konal technologický summit společnosti Huawei s názvem „Průběžné inovace v oblasti IP domén, podpora nového růstu operátorů". Na tomto summitu se probíraly síťová architektura, vývoj protokolů a automatizační technologie v naději, že pomohou operátorům vybudovat konvergované IP sítě pro zvýšení efektivity, a představila se digitální řízená síťová řešení a architektura, které mají operátorům pomoci transformovat se z poskytovatelů internetových služeb na MSP a podpořit nový růst B2B služeb.

Zuo Meng, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line

Hlavní analytik společnosti Omdia Sameer Malik poukázal na to, že s rozsáhlým zaváděním 5G a gigabitového širokopásmového připojení pro domácnosti po celém světě a zrychlením digitální transformace průmyslu musí přenosové sítě IP operátorů nejen zvyšovat šířku pásma, ale také zprostředkovávat inteligentní připojení pro přenos více služeb s diferencovaným zajištěním SLA. To spolu se síťovými výhodami umožní operátorům rozšířit služby B2B.

Pokud jde o architekturu sítě, Gu Rui, viceprezident produktové řady datových komunikací společnosti Huawei, podrobně popsal cílovou architekturu sítě IP orientovanou na budoucnost. Vysvětlil, že tato architektura se vyznačuje ultraširokopásmovým připojením, plnohodnotným přenosem, vysokou automatizací, komplexními službami a ekologickým designem. Technologie jako Wi-Fi 7, 800GE a ortogonální architektura pomáhají budovat ultraširokopásmové sítě infrastruktury, které splňují požadavky na maximální pohodlí uživatelů. Hardwarová platforma „vše v jednom" a rozdělení sítě splňují požadavky na konvergovaný přenos a diferencované zajištění SLA. Vysoká automatizace možná díky SRv6 a digitální mapě sítě. Poskytuje komplexní služby pro B2B zákazníky založené na privátních linkách IP operátorů s digitální spravovanou sítí. Inovace v oblasti úspory energie a snižování emisí na úrovni zařízení, sítě a provozu navíc pomáhají budovat ekologické sítě IP a zaručují udržitelný rozvoj sítě.

Pokud jde o vývoj protokolů, Robin Li – hlavní odborník společnosti Huawei na protokoly – uvedl, že SRv6 je jedním z nejlepších protokolů pro vývoj sítí IP. Standardy a technologie SRv6 jsou stále vyspělejší. V celosvětovém měřítku bylo nasazeno více než 160 sítí s protokolem SRv6 a jejich nasazení je stále rozšířenější. Carsten Rossenhövel, spoluzakladatel a technický ředitel Evropského centra pro testování pokročilých sítí (EANTC), představil výsledky testu interoperability protokolu SRv6 pro více dodavatelů v roce 2023. Testu se zúčastnilo celkem osm hlavních dodavatelů, včetně společnosti Huawei. Testovací případy SRv6 pokrývají všechny scénáře, včetně základních směrovacích protokolů, zásad SRv6, komprese záhlaví, spolehlivosti a OAM. V uplynulých šesti letech se testů interoperability protokolu SRv6 účastnilo stále více dodavatelů a scénáře aplikací byly plně ověřeny.

Pokud jde o automatizaci, člen rady IETF pro architekturu internetu Wu Qin uvedl, že nastala éra autonomních sítí (AN). Technologie AN se vyvíjejí směrem k programovatelnosti a otevřenosti sítě, oddělení definice a implementace služeb, digitalizaci sítě, inteligentnímu řízení a dalším klíčovým směrům. Digitální mapa sítě založená na telemetrii poskytuje vizualizaci sítě z hledisek, jako jsou infrastruktura, sítě, části, trasy, služby a aplikace. Umožňuje také ověření simulace záměru konfigurace a optimalizaci provozu. To pomáhá dopravcům lépe spravovat fyzické sítě skrze digitální možnosti.

Wen Huizhi, hlavní architekt řešení výrobní linky datové komunikace společnosti Huawei, objasnil návrh architektury a řešení pro digitální řízené síťové služby pro operátory B2B. Provozovatelé musí navrhovat v pěti oblastech, včetně fyzických sítí, uživatelských sítí, provozu a údržby, zabezpečení a služeb, a zároveň poskytovat funkce NaaS, aby splňovaly požadavky na diferencované zajištění, spolupráci mezi jednotlivými oblastmi, ochranu ve všech scénářích a provoz i údržbu na úrovni klienta.

Zuo Meng, viceprezident pro produktovou řadu datových komunikací společnosti Huawei, na závěr uvedl, že společnost Huawei je připravena spolupracovat s operátory a průmyslovými partnery na podpoře vývoje cílových sítí IP, budování lepších konvergovaných ultraširokopásmových sítí IP, zkoumání nových scénářů, služeb a obchodních modelů a urychlení digitální transformace průmyslu, čímž pomůže zákazníkům dosáhnout obchodního úspěchu a nového růstu.

