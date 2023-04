Neustále inovácie v doméne IP, podpora nového rastu operátora

PARÍŽ, 20. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Počas svetového kongresu 2023 MPLS SD & AI Net World Congress sa v Parížskom výstavnom centre úspešne konal technologický summit spoločnosti Huawei na tému „Neustále inovácie v doméne IP, podpora nového rastu". Na tomto samite sa diskutovalo o cieľovej architektúre siete, vývoji protokolov a technológiách automatizácie v nádeji, že pomôže operátorom vybudovať konvergované IP siete na zlepšenie efektivity, a boli predstavené digitálne riadené sieťové riešenia a architektúra, ktoré majú pomôcť operátorom transformovať sa z ISP na MSP a podporiť nový rast služieb B2B.

Zuo Meng, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line

Podľa trendu vývoja v odvetví senior analytik spoločnosti Omdia Sameer Malik poukázal na to, že s rozsiahlym nasadením 5G a gigabitového domáceho širokopásmového pripojenia po celom svete a zrýchlením digitálnej transformácie odvetvia musia IP prenosové siete operátorov nielen zvýšiť šírku pásma, ale aj poskytovať inteligentné pripojenia na prenos viacerých služieb s diferencovaným zabezpečením SLA. To spolu s výhodami siete umožní operátorom rozširovať služby B2B.

Pokiaľ ide o architektúru siete, Gu Rui, viceprezident produktovej línie dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, rozpracoval cieľovú sieťovú architektúru IP orientovanú na budúcnosť. Vysvetlil, že táto architektúra obsahuje ultra širokopásmové pripojenie, prenos s kompletnými službami, vysokú automatizáciu, služby na jednom mieste a ekologický dizajn. Technológie, ako Wi-Fi 7, 800GE a ortogonálna architektúra, pomáhajú budovať ultra širokopásmové siete infraštruktúry, aby spĺňali požiadavky pre maximálnu používateľskú skúsenosť. Hardvérová platforma typu všetko v jednom a segmentovanie siete spĺňajú požiadavky konvergovaného prenosu a poskytujú diferencované zabezpečenie SLA. Vysoká automatizácia je povolená na základe SRv6 a digitálnej mapy siete. Poskytuje komplexné služby pre B2B zákazníkov na základe súkromných IP liniek operátorov s digitálnou riadenou sieťou. Inovácie v oblasti úspory energie a znižovania emisií na úrovni zariadení, siete a prevádzky tiež pomáhajú budovať ekologické IP siete a zaručujú udržateľný rozvoj siete.

Pokiaľ ide o vývoj protokolu, hlavný odborník na IP protokol spoločnosti Huawei Robin Li povedal, že SRv6 je jedným z najlepších protokolov pre vývoj IP siete. Štandardy a technológie SRv6 sú čoraz vyspelejšie. S technológiou SRv6 bolo nasadených na celom svete viac ako 160 sietí a nasadenia sa zvyšujú. Carsten Rossenhövel, spoluzakladateľ a technický riaditeľ Európskeho centra pre testovanie pokročilých sietí (EANTC), predstavil cvýsledky testu interoperability viacerých dodávateľov SRv6 z roku 2023. Do testu sa zapojilo celkovo osem hlavných predajcov vrátane spoločnosti Huawei. Prípady testovania SRv6 zahŕňajú všetky scenáre vrátane základných smerovacích protokolov, politiky SRv6, kompresie záhlavia, spoľahlivosti a OAM. Za posledných šesť rokov sa testov interoperability SRv6 zúčastnilo viac a viac predajcov a scenáre aplikácií boli plne overené.

Pokiaľ ide o automatizáciu, člen rady pre internetovú architektúru IETF Wu Čchin povedal, že nastala éra autonómnych sietí (AN). Technológie AN sa vyvíjajú smerom k programovateľnosti a otvorenosti siete, oddeleniu definície a implementácie služby, digitalizácii siete, inteligentnej správe a ďalším kľúčovým smerom. Digitálna mapa siete založená na telemetrii poskytuje vizualizáciu siete z dimenzií, ako je infraštruktúra, siete, segmenty, trasy, služby a aplikácie. Umožňuje tiež overenie simulácie konfiguračného zámeru a optimalizáciu prevádzky. To pomáha operátorom lepšie spravovať fyzické siete s digitálnymi schopnosťami.

Pokiaľ ide o B2B služby operátorov, Wen Chuej-č', hlavný architekt riešení produktovej línie dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, objasnil dizajn architektúry a riešenia pre služby digitálnej riadenej siete. Operátori musia navrhovať v piatich doménach vrátane fyzických sietí, používateľských sietí, prevádzky a údržby, zabezpečenia a služieb a poskytovať funkcie NaaS, aby spĺňali požiadavky na diferencované zabezpečenie, spoluprácu medzi doménami, ochranu všetkých scenárov a úroveň prevádzky a údržby nájomcov.

Nakoniec, Cuo Meng, viceprezident produktovej línie dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, povedal, že Huawei je pripravená spolupracovať s operátormi a priemyselnými partnermi na podpore vývoja cieľových IP sietí, budovaní lepšie konvergovaných ultra širokopásmových IP sietí, skúmaní nových scenárov, služieb a obchodných modelov a urýchliť digitálnu transformáciu priemyslu, čím pomôže zákazníkom dosiahnuť obchodný úspech a podporiť nový rast.

