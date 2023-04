Kontinuierliche Innovation im IP-Bereich kurbelt neues Wachstum von Netzwerkbetreibern an

PARIS, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Während des Weltkongresses MPLS SD & AI Net 2023 wurde der Technologiegipfel von Huawei unter dem Motto „Continuous Innovation in IP Domain, Boost New Growth" erfolgreich im Kongress- und Ausstellungszentrum in Paris abgehalten. Dieser Gipfel diskutierte die Zielnetzwerkarchitektur, Protokollentwicklung und Automatisierungstechnologien in der Hoffnung, Netzbetreibern beim Aufbau konvergenter IP-Netze zu helfen, um ihre Effizienz zu verbessern, und stellte digital verwaltete Netzwerklösungen und -architekturen vor, die Netzbetreibern helfen sollen, sich von ISPs zu MSPs zu wandeln und ein neues Wachstum von B2B-Diensten voranzutreiben.

Zuo Meng, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line

In Anbetracht des Branchenentwicklungstrends wies Sameer Malik, Senior Analyst bei Omdia, darauf hin, dass mit der groß angelegten Einführung von 5G und Gigabit-Heimbreitband auf der ganzen Welt und der Beschleunigung der digitalen Transformation der Branche die IP-Transportnetze der Betreiber nicht nur die Bandbreite erhöhen müssen, sondern auch intelligente Verbindungen zum Transport mehrerer Dienste mit differenzierten SLA-Zusicherungen bieten müssen. Dies, zusammen mit Netzwerkvorteilen, wird es Netzbetreibern ermöglichen, die B2B-Dienste zu erweitern.

In Bezug auf die Netzwerkarchitektur ging Gu Rui, Vice President, Data Communication Product Line bei Huawei, auf die zukunftsorientierte IP-Zielnetzwerkarchitektur ein. Er erklärte, dass diese Architektur Ultrabreitband, Full-Service-Transport, hohe Automatisierung, One-Stop-Services und grünes Design bietet. Technologien wie Wi-Fi 7, 800GE und orthogonale Architektur helfen beim Aufbau von Ultrabreitband-Infrastrukturnetzwerken, um die Anforderungen an ein ultimatives Benutzererlebnis zu erfüllen. Eine All-in-One-Hardwareplattform und Network Slicing erfüllen die Anforderungen des konvergierten Transports und bieten eine differenzierte SLA-Zusicherung. Basierend auf SRv6 und digitaler Netzwerkkarte wird eine hohe Automatisierung ermöglicht. Es bietet One-Stop-Services für B2B-Kunden basierend auf den IP-Privatleitungen der Carrier mit digital verwaltetem Netzwerk. Darüber hinaus tragen energiesparende und emissionsmindernde Innovationen auf Geräte-, Netzwerk- und Betriebsebene zum Aufbau grüner IP-Netzwerke bei und garantieren eine nachhaltige Netzwerkentwicklung.

In Bezug auf die Protokollentwicklung sagte Robin Li, Chief IP Protocol Expert von Huawei, dass SRv6 eines der besten Protokolle für die Entwicklung von IP-Netzwerken ist. SRv6-Standards und -Technologien werden immer ausgereifter. Mehr als 160 Netzwerke wurden weltweit mit SRv6 bereitgestellt, und die Bereitstellungen nehmen zu. Carsten Rossenhövel, Mitbegründer und CTO des European Advanced Networking Test Center (EANTC), stellte 2023 die Ergebnisse des SRv6-Multi-Vendor-Interoperabilitätstests vor. An dem Test nahmen insgesamt acht Mainstream-Anbieter teil, darunter auch Huawei. SRv6-Testfälle decken alle Szenarien ab, einschließlich grundlegender Routing-Protokolle, der SRv6-Richtlinie, Header-Komprimierung, Zuverlässigkeit und OAM. In den vergangenen sechs Jahren haben immer mehr Anbieter an SRv6-Interoperabilitätstests teilgenommen und Anwendungsszenarien vollständig verifiziert.

In Bezug auf die Automatisierung sagte Wu Qin, Mitglied des IETF Internet Architecture Board, dass die Ära der autonomen Netzwerke (ANs) angebrochen sei. AN-Technologien entwickeln sich in Richtung Netzwerkprogrammierbarkeit und -offenheit, Entkopplung von Dienstdefinition und -implementierung, Netzwerkdigitalisierung und intelligenten Managements sowie in andere wichtige Richtungen. Eine telemetriebasierte digitale Netzwerkkarte bietet Netzwerkvisualisierung aus Dimensionen wie Infrastruktur, Netzwerke, Slices, Routen, Dienste und Anwendungen. Sie ermöglicht auch die Überprüfung der Konfigurationsabsichtssimulation und die Optimierung des Datenverkehrs. Dies hilft Netzbetreibern, physische Netzwerke mit digitalen Fähigkeiten besser zu verwalten.

Für die B2B-Dienste von Netzbetreibern beleuchtete Wen Huizhi, Chief Solution Architect, Data Communication Production Line bei Huawei, das Architekturdesign und die Lösungen für digital verwaltete Netzwerkdienste. Netzbetreiber müssen in fünf Domänen entwerfen, nämlich in den Domänen Physische Netzwerke, Benutzernetzwerke, Betrieb und Wartung, Sicherheit und Dienste, und sie müssen NaaS-Funktionen bereitstellen, um die Anforderungen an eine differenzierte Sicherheit, domänenübergreifende Zusammenarbeit, Schutz für alle Szenarien sowie Betrieb und Wartung auf Mandantenebene zu erfüllen.

Schließlich erklärte Zuo Meng, Vice President, Data Communications Product Line bei Huawei, Huawei sei bereit, mit Netzbetreibern und Industriepartnern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung von Ziel-IP-Netzwerken voranzutreiben, besser konvergierte Ultrabreitband-IP-Netzwerke aufzubauen, neue Szenarien, Dienste und Geschäftsmodelle zu erforschen und die digitale Transformation der Branche zu beschleunigen, um Kunden dabei zu helfen, geschäftlichen Erfolg zu erzielen und neues Wachstum voranzutreiben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2059068/Zuo_Meng_Vice_President_Huawei_s_Data_Communications_Product_Line.jpg

SOURCE Huawei