PARYŻ, 20 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas 2023 konferencji MPLS SD & AI Net World Congress w Centrum Wystawienniczym w Paryżu odbył się szczyt technologiczny Huawei zatytułowany „Ciągłe innowacje w dziedzinie IP i przyspieszenie rozwoju operatorów". Szczyt był poświęcony docelowej architekturze sieci, rozwojowi protokołów i technologiom automatyzacji w celu wsparcia operatorów w budowaniu konwergentnych sieci IP, aby podnieść wydajność i wprowadzić rozwiązania i architekturę sieci zarządzanych cyfrowo, które mają pomóc operatorom w przejściu z roli dostawców usług internetowych (ISP) na dostawców usług zarządzanych (MSP) i napędzać kolejny etap rozwoju usług B2B.

Zgodnie z trendem rozwoju branży starszy analityk firmy Omdia, Sameer Malik wskazał, że wraz z wprowadzeniem 5G i gigabitowych sieci szerokopasmowych na dużą skalę na całym świecie oraz przyspieszeniem transformacji cyfrowej branży sieci przesyłowe operatorów IP nie tylko muszą zwiększyć szerokość pasma, ale także zapewnić inteligentne połączenia, aby świadczyć różne usługi przesyłu zabezpieczone zróżnicowanymi umowami o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA). W połączeniu z zaletami sieci pomoże to operatorom w poszerzaniu zakresu usług B2B.

W zakresie architektury sieci Gu Rui, wiceprezes ds. linii produktów Huawei Data Communication, omówił docelową architekturę sieci IP nastawioną na przyszłość. Wyjaśnił, że ta architektura charakteryzuje się ultraszerokopasmowym, kompleksowym przesyłem, wysokim poziomem automatyzacji, pełnymi usługami i przyjazną dla środowiska strukturą. Technologie takie jak Wi-Fi 7, 800GE i architektura ortogonalna pomagają budować sieci infrastruktury ultraszerokopasmowej, które spełniają wymogi niezbędne do zapewnienia użytkownikom najlepszych wrażeń z korzystania. Kompleksowa platforma sprzętowa i podział sieci spełniają wymagania konwergentnego przesyłu i są objęte zróżnicowanymi umowami o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA). Wysoka automatyzacja jest możliwa dzięki SRv6 i mapie cyfrowej sieci, co pozwala na świadczenie kompleksowych usług dla klientów B2B w ramach prywatnych linii IP operatorów z siecią zarządzaną cyfrowo. Ponadto innowacje w zakresie oszczędzania energii i ograniczania emisji na poziomie sprzętu, sieci i obsługi pomagają w budowaniu ekologicznych sieci IP i gwarantują zrównoważony rozwój sieci.

Jeśli chodzi o rozwój protokołu, główny ekspert Huawei ds. protokołu IP, Robin Li powiedział, że SRv6 jest jednym z najlepszych protokołów do rozwoju sieci IP. Standardy i technologie SRv6 stają się coraz bardziej zaawansowane. Na świecie powstało ponad 160 sieci z SRv6, a ich liczba stopniowo rośnie. Carsten Rossenhövel, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii Europejskiego Centrum Testowania Urządzeń Sieciowych EANTC, ogłosił wyniki testu interoperacyjności między dostawcami SRv6 w 2023 r. W teście wzięło udział ośmiu głównych dostawców, w tym Huawei. Przypadki testowe SRv6 obejmują wszystkie scenariusze, w tym podstawowe protokoły przekierowania, politykę SRv6, kompresję nagłówków, niezawodność oraz obsługę, administrację i konserwację. W ciągu ostatnich sześciu lat coraz więcej dostawców wzięło udział w testach interoperacyjności SRv6, a scenariusze zastosowań zostały w pełni zweryfikowane.

Jeśli chodzi o automatyzację, członek IETF Internet Architecture Board, Wu Qin stwierdził, że nadeszła era sieci autonomicznych (AN). Rozwój technologii AN przebiega w kierunku programowalności i otwartości sieci, oddzielenia definiowania i realizacji usługi, cyfryzacji sieci, inteligentnego zarządzania i w innych kluczowych kierunkach. Oparta na telemetrii cyfrowa mapa sieci zapewnia wizualizację sieci z perspektywy infrastruktury, sieci, warstw, tras, usług i aplikacji. Umożliwia ona również weryfikację symulacji założeń konfiguracji i optymalizację ruchu. To pomaga operatorom lepiej zarządzać sieciami fizycznymi z funkcjami cyfrowymi.

Jeśli chodzi o usługi B2B operatorów, Wen Huizhi, główny architekt rozwiązań linii produktów Huawei Data Communication, przybliżył tematykę projektowania architektury i rozwiązań na rzecz usług sieciowych zarządzanych cyfrowo. Operatorzy powinni projektować w obrębie pięciu dziedzin - sieci fizycznych, sieci użytkowników, obsługi i utrzymania oraz usług, a także zapewniać funkcje Naas, aby spełniać zróżnicowane wymagania w zakresie zabezpieczeń, współpracy międzydziedzinowej, ochrony w każdej sytuacji oraz obsługi i utrzymania na poziomie wielu podmiotów.

Wreszcie Zuo Meng, wiceprezes ds. linii produktów Huawei Data Communication, powiedział, że firma Huawei jest gotowa do współpracy z operatorami i partnerami branżowymi, aby wspierać rozwój docelowych sieci IP, budować bardziej konwergentne ultaszerokopasmowe sieci IP, analizować nowe scenariusze, usługi i modele biznesowe, a także przyspieszyć transformację cyfrową, tym samym wspierając klientów w osiąganiu sukcesu biznesowego i stymulowaniu nowego etapu rozwoju.

