Les dirigeants de Shanghai Electric visitent Siemens en Allemagne pour forger une nouvelle coopération verte à faibles émissions de carbone

SHANGHAI, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- La présidente du conseil d'administration de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), Mme Leng Weiqing s'est récemment rendue en Allemagne pour s'entretenir avec Christian Bruch, président, PDG et directeur du développement durable de Siemens Energy AG, du 25 au 27 juillet afin d'approfondir la coopération industrielle et l'innovation collaborative et de promouvoir la transformation et le développement d'une énergie à faibles émissions de carbone et de haute qualité. La réunion a eu lieu quatre mois après la visite de Christian Bruch, PDG et directeur du développement durable de Siemens Energy, au siège social de Shanghai Electric.

Au cours de la réunion, M. Bruch a présenté succinctement la stratégie de développement et la structure de Siemens Energy. Reconnaissant la position de Siemens Energy en tant que chef de file mondial dans le domaine des technologies énergétiques et fournisseur d'équipement renommé, M. Bruch a mis en lumière leurs technologies de base de pointe, y compris l'électrolyse de l'eau pour la production d'hydrogène, les réseaux intelligents et les stations auxiliaires en mer.

Le vaste secteur d'activité de Siemens comprend la production d'électricité au gaz, le transport d'électricité, l'énergie éolienne et les industries à faibles émissions de carbone. En raison de la tendance mondiale à la faible carbonisation, le secteur de l'énergie possède un potentiel considérable. Siemens s'est montrée très optimiste et a souligné l'importance du marché à double objectif en matière d'émissions de carbone Chine. En tant que partenaires stratégiques, Shanghai Electric et Siemens aspirent à saisir les possibilités de collaboration et de transformation, en cherchant de nouvelles voies de coopération pratique dans de multiples domaines. L'objectif est d'accélérer la promotion de la transformation de l'énergie verte et à faibles émissions de carbone, démontrant ainsi leur engagement à l'égard d'un avenir durable.

Mme Leng Weiqing a exprimé sa sincère gratitude à Siemens Energy, déclarant : « Shanghai Electric considère que le développement futur doit être axé sur l'énergie verte et à faibles émissions de carbone, et selon la nouvelle stratégie, nous nous concentrons sur l'aménagement des quatre grands nouveaux champs énergétiques que sont le vent, l'énergie solaire, le stockage d'énergie et l'hydrogène, tout en faisant la promotion globale du développement de l'énergie verte et de la transformation à faibles émissions de carbone. Dans le domaine des technologies vertes, Shanghai Electric accélère la formation d'une compétitivité de base grâce à une coopération ouverte et une synergie. En tant que partenaire stratégique qui coopère sincèrement depuis près de 30 ans, nous espérons approfondir davantage la coopération technique et les échanges de talents avec Siemens Energy, innover les modèles de coopération et nous associer aux concepts de développement orientés vers l'avenir, aux innovations technologiques, aux portefeuilles de produits et aux solutions. Ensemble, nous aspirons à collaborer pour bâtir un nouvel avenir énergétique, tout en nous engageant pleinement à réaliser un avenir durable entièrement décarbonisé pour tous. »

Au cours de sa visite en Allemagne, Mme Leng Weiqing et sa délégation ont visité la Siemens Energy Transformers Factory, la PEM Hydrogen Production Factory, la Gas Turbine Factory et le Centre d'innovation. Ils ont participé à d'autres discussions amicales avec Karim Amin, vice-président directeur et membre du comité de direction de Siemens Energy, et ont acquis des connaissances précieuses sur le développement de l'industrie énergétique de Siemens, ses capacités de recherche et de développement, ainsi que son organisation de production et ses modèles de gestion efficaces.

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de systèmes intelligents écologiques de qualité industrielle, présent dans le monde entier, se consacre à l'énergie intelligente, à la fabrication intelligente et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation d'équipements haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées d'un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

