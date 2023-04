Литий-ионный аккумулятор с X-SEPA (TM) от 3DOM Alliance имеет повышенный срок службы

Литий-ионный аккумулятор с использованием технологии X-SEPA(TM) от 3DOM Alliance обеспечивает увеличенный срок службы в условиях высоких температур, что превосходит срок службы обычного аккумулятора при нормальной температуре

Для электрификации в более жарких регионах мира, время работы от аккумулятора составляет около 9 000 циклов при температуре 60℃

ТОКИО, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- 3DOM Alliance Inc. ("3DOM Alliance") сегодня объявили о разработке литий-ионной аккумуляторной батареи с запатентованным компанией сепаратором X-SEPA™ и термоустойчивым электролитом, оптимизированным для использования в условиях высоких температур. Данные, полученные в ходе тестирования цикла зарядки, показывают, что срок службы аккумулятора при высоких температурах превышает аналогичный показатель обычных аккумуляторов при нормальных температурных условиях. 3DOM Alliance предполагают, что срок службы достигнет приблизительно 9 000 циклов.

Figure 1. Comparison of charge-discharge cycle life at 60℃. Source: 3DOM Alliance Figure 2. Prediction of charge-discharge cycle life (square root) for battery with X-SEPATM and high temperature-resistant electrolyte. Source: 3DOM Alliance

Разработанная компанией 3DOM Alliance, система X-SEPA™ состоит из нескольких слоев 3DOM (3-мерно упорядоченных макропористых) сепараторов, которые представляют собой термостойкие полиимидные мембраны, содержащие равномерный трехмерный массив пор. Это способствует увеличению срока службы аккумулятора, а также повышению надежности, теплостойкости, высокоскоростному заряду и последующему разряду. В процессе подготовки к массовому производству 3DOM Alliance начали поставлять образцы X-SEPA™ в феврале 2023 г.

Глобальное движение за декарбонизацию привело к росту спроса на электромобильные решения, особенно в развивающихся странах, многие из которых относятся к числу наиболее жарких регионов мира. Однако высокие температуры вызывают деградацию обычного электролита, что значительно сокращает срок службы аккумулятора. Это препятствует практичности эксплуатации аккумуляторных батарей и способствует увеличению объемов производства, отходов и затрат.

Реагируя на потребности рынка в регионах с высокими температурами, компания 3DOM Alliance разработала литий-ионный аккумулятор с увеличенным сроком службы в условиях высоких температур благодаря использованию технологии X-SEPA™ в сочетании с электролитом, устойчивым к высоким температурам. Термостойкий электролит подавляет деградацию в высокотемпературных условиях благодаря своей высокой вязкости и высокой температуре кипения, но его было трудно использовать в литий-ионных аккумуляторах, поскольку высокая вязкость делает его несовместимым с обычными полипропиленовыми сепараторами. В отличие от них, высокопористая структура X-SEPA™ и высокая совместимость его полиимидного материала к органическим электролитам, позволяют использовать электролиты с высокой вязкостью и высокой температурой кипения.

3DOM Alliance провели испытания на долговечность цикла заряд-разряд при температуре 60℃ для определения срока службы и долговечности аккумуляторов, оснащенных X-SEPA™ и высокотемпературным электролитом, по сравнению с аккумуляторами, использующими сепаратор и обычный электролит. Как показано на рисунке 1, промежуточные результаты текущих испытаний показывают, что аккумулятор, оснащенный X-SEPA™ и электролитом, устойчивым к высоким температурам, демонстрирует значительно более высокую степень удержания емкости. Даже в условиях высокой температуры срок эксплуатации цикла заряда-разряда этого аккумулятора превышает срок эксплуатации цикла заряда-разряда обычных аккумуляторов в условиях нормальной температуры.

Как показано на рисунке 2, по оценкам 3DOM Alliance, срок службы аккумулятора, оснащенного X-SEPA™ и высокотемпературным электролитом, может составить приблизительно 9 000 циклов зарядки-разрядки при сохранении емкости на уровне 60%. 3DOM Alliance планируют проверить это посредством дальнейшего тестирования и объявить о результатах по мере их получения.

Дочерняя компания 3DOM Alliance - noco-noco Pte. Ltd. (далее - "noco-noco"), сингапурский поставщик решений по декарбонизации, планирует поставлять аккумуляторы, оснащенные X-SEPA TM, c посредством оказания услуг, что позволит использовать полученные характеристики аккумуляторов с длительным сроком службы в условиях высоких температур. В настоящее время компания noco-noco работает над внедрением разработанной компанией 3DOM Alliance технологии производства аккумуляторов в мобильных системах посредством многочисленных проектов в Юго-Восточной Азии, включая проект электромини-автобусов с Assemblepoint Co., Ltd. о котором было объявлено ранее в этом месяце. Используя X-SEPA™, компания noco-noco нацелена на удовлетворение потребностей в аккумуляторах, способных обеспечить более высокую производительность и устойчивость в условиях жаркого климата в целях стремительной электрификации на целевых рынках, таких как Южная и Юго-Восточная Азия.

Информация о компании 3DOM Alliance Inc.

Основанная в Японии в 2014 году, компания 3DOM Alliance Inc. стремится решать экологические проблемы путем исследования и разработки передовых технологий и бизнес-моделей, способствующих декарбонизации и сохранению окружающей среды. Более подробная информация о 3DOM Alliance Inc представлена на сайте www.3dom.co.jp

О noco-noco Pte. Ltd.

Noco-noco Pte. Ltd. является поставщиком решений по декарбонизации, работающим над ускорением глобального перехода к углеродно-нейтральной экономике и является дочерней компанией 3DOM Alliance. Благодаря использованию X-SEPA™, запатентованного многослойного сепаратора для аккумуляторов, а также предоставлению услуг по обеспечению устойчивой мобильности и к инновационной платформе для управления энергией, noco-noco удовлетворяет потребность в чистых, доступных и устойчивых энергетических решениях. Более подробная информация о компании noco-noco представлена на ее сайте по адресу: www.noco-noco.com

[email protected]

3DOM Alliance Inc. Отдел по связям с общественностью

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2056472/Figure_1_Comparison_charge_discharge_cycle_life_60__Source_3DOM_Alliance.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2056443/Figure_2_Prediction_charge_discharge_cycle_life__square_root__battery_X_SEPATM.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1963406/3990558/Logo.jpg

