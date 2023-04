Akumulator litowo-jonowy z technologią X-SEPA(TM) firmy 3DOM Alliance okazuje się trwalszy w wysokiej temperaturze niż konwencjonalne akumulatory w normalnych warunkach termicznych

Spółka dąży do przyspieszenia elektryfikacji w najcieplejszych regionach świata oferując akumulatory o żywotności ok. 9 tys. cykli w temperaturze 60 ℃.

TOKIO, 18 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance") ogłosiła dzisiaj opracowanie akumulatora litowo-jonowego przy pomocy stworzonego przez siebie separatora X-SEPA™ i odpornego na wysoką temperaturę elektrolitu zoptymalizowanego do stosowania w warunkach wysokiej temperatury. Dane z testów trwałości cykli ładowania/rozładowania wskazują, że trwałość akumulatora w warunkach wysokiej temperatury przewyższa trwałość konwencjonalnych akumulatorów pracujących w normalnych warunkach termicznych. 3DOM Alliance oczekuje, że uda się osiągnąć żywotność do ok. 9 tys. cykli.

Figure 1. Comparison of charge-discharge cycle life at 60℃. Source: 3DOM Alliance Figure 2. Prediction of charge-discharge cycle life (square root) for battery with X-SEPATM and high temperature-resistant electrolyte. Source: 3DOM Alliance

Opracowana przez 3DOM Alliance technologia X-SEPATM składa się z wielu warstw separatorów 3DOM (makroporowatych o strukturze trójwymiarowej), które stanowią odporne na ciepło membrany poliimidowe o jednorodnej strukturze trójwymiarowych porów. Przyczyni się to do wydłużenia trwałości baterii, zwiększając jej niezawodność i odporność na ciepło i pozwoli zapewnić szybkie tempo ładowania. Przygotowując się do masowej produkcji, 3DOM Alliance już w lutym br. zaczął oferować próbki X-SEPATM.

Globalny odwrót od paliw kopalnych wywołał rosnącą potrzebę wprowadzania rozwiązań z zakresu elektromobilności, szczególnie w krajach rozwijających się – a wiele z nich leży w najgorętszych regionach świata. Niestety, wysokie temperatury prowadzą do degradacji elektrolitów ogólnego zastosowania, co znacząco obniża trwałość akumulatorów. Utrudnia to proces elektryfikacji i przyczynia się do zwiększonej produkcji akumulatorów, generując większe ilości odpadów i windując koszty.

Odpowiadając na potrzeby rynku w regionach o wysokich temperaturach, spółka 3DOM Alliance opracowała akumulator litowo-jonowy o wydłużonej trwałości w warunkach wysokiej temperatury dzięki zastosowaniu technologii X-SEPATM w połączeniu z elektrolitem odpornym na wysokie temperatury. Elektrolit odporny na wysokie temperatury zapobiega degradacji w wysokiej temperaturze w oparciu o wysoką lepkość i punkt wrzenia, jednak jego zastosowanie w akumulatorach litowo-jonowych było dotąd trudne, ponieważ wysoka lepkość sprawia, że nie jest zgodny z separatorami polipropylenowymi ogólnego przeznaczenia. Tymczasem silnie porowata struktura X-SEPATM i wysoka zwilżalność zastosowanego materiału poliimidowego wobec organicznych elektrolitów umożliwia korzystanie z elektrolitów o wysokiej lepkości i punkcie wrzenia.

Spółka 3DOM Alliance przeprowadziła testy cykli ładowania/rozładowania w temp. 60℃ w celu oceny trwałości i wytrzymałości akumulatorów wyposażonych w technologię X-SEPA™ oraz elektrolit odporny na wysoką temperaturę w porównaniu z akumulatorami wykorzystującymi separatory i elektrolity ogólnego przeznaczenia. Jak widać na rys. 1, wstępne wyniki trwających testów wskazują, że akumulator wyposażony w separator X-SEPATM i elektrolit odporny na wysoką temperaturę znacznie lepiej utrzymuje pojemność. Nawet w wysokiej temperaturze liczba cykli ładowania/rozładowania jest wyższa niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów działających w normalnej temperaturze.

Jak pokazuje rys. 2, 3DOM Alliance, szacuje, że akumulator wyposażony w technologię X-SEPATM oraz elektrolit odporny na wysoką temperaturę może osiągnąć nawet około 9 tys. cykli ładowania/rozładowania w przypadku określenia końca eksploatacji na utrzymanie 60% pojemności baterii. 3DOM Alliance planuje weryfikację tych wyników poprzez ciągłe testy i ogłaszanie dalszych rezultatów w miarę ich dostępności.

Spółka zależna 3DOM Alliance, noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco") dostawca rozwiązań dekarbonizacyjnych z Singapuru, planuje zapewnianie akumulatorów wyposażonych w X-SEPATM za pośrednictwem usługi wykorzystujące osiągniętą charakterystykę akumulatorów, w tym ich długą żywotność w warunkach wysokiej temperatury. Obecnie noco-noco dąży do wprowadzenia technologii akumulatorów 3DOM Alliance w zakresie mobilności w ramach wielu projektów realizowanych w Południowo-Wschodniej Azji, w tym ogłoszonego w tym miesiącu projektu minibusów elektrycznych z Assemblepoint Co., Ltd. Wykorzystując X-SEPATM, noco-noco chce odpowiedzieć na potrzebę zapewnienia baterii o wyższej wydajności i trwałości w gorących klimatach w celu przyspieszenia elektryfikacji na rynkach docelowych, takich jak Azja Południowa i Południowo-Wschodnia.

3DOM Alliance Inc.

Założona w Japonii w 2014 r. spółka 3DOM Alliance Inc. stara się rozwiązywać problemy środowiskowe dzięki badaniom i rozwijaniu nowoczesnych technologii i modeli biznesowych, które promują odchodzenie od paliw kopalnych i ochronę środowiska. Więcej informacji na temat 3DOM Alliance Inc. na stronie internetowej: www.3dom.co.jp

noco-noco Pte. Ltd.

Noco-noco Pte. Ltd. to dostawca rozwiązań dekarbonizacyjnych, który ma na celu przyspieszenie globalnej transformacji w kierunku gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i podmiot stowarzyszony 3DOM Alliance. Dzięki zastosowaniu technologii X-SEPATM, czyli własnego wielowarstwowego separatora do akumulatorów oraz innowacyjnej platformy zarządzania energią, noco-noco odpowiada na potrzebę zapewnienia czystych, przystępnych cenowo i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań energetycznych. Więcej informacji na temat noco-noco na stronie internetowej: www.noco-noco.com

Dodatkowe informacje i miejsca ich publikacji

29 grudnia 2022 r. Prime Number Holding Limited, spółka objęta zwolnieniem podatkowym z odpowiedzialnością ograniczoną do wartości kapitału nominalnego założona zgodnie z prawem Kajmanów („PubCo") Prime Number Acquisition I Corp. („PNAC"), Prime Number Merger Sub Inc., spółka założona w stanie Delaware oraz bezpośredni podmiot stowarzyszony w całości należący do PubCo, Prime Number New Sub Pte. Ltd., singapurska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wartości kapitału nominalnego oraz bezpośredni podmiot stowarzyszony w całości należący do PubCo, noco-noco oraz udziałowcy noco-noco wspólnie posiadający pakiet kontrolny, zawarli umowę o połączenie przedsiębiorstw zgodnie z którą PNAC proponuje połączenie się z noco-noco w ramach fuzji i wymiany udziałów. Niniejsza informacja prasowa nie zawiera wszystkich istotnych informacji dotyczących proponowanego połączenia przedsiębiorstw i nie ma w zamierzeniu służyć jako podstawa do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych lub jakichkolwiek innych decyzji w związku z połączeniem przedsiębiorstw. Akcjonariusze PNAC i inne podmioty zainteresowane prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem dla pełnomocników/prospektem wraz ze zmianami do nich i z innymi dokumentami złożonymi w związku z proponowanym połączeniem przedsiębiorstw, po ich udostępnieniu, ponieważ te materiały zawierać będą ważne informacje dotyczące noco-noco, PNAC i proponowanego połączenia przedsiębiorstw. Po udostępnieniu, oświadczenie dla pełnomocników/prospekt oraz pozostałe istotne materiały w zakresie proponowanego połączenia przedsiębiorstw zostaną przesłane do akcjonariuszy PNAC na ustalony dzień głosowania nad proponowanym połączeniem przedsiębiorstw. Akcjonariusze będą mieli również możliwość uzyskania egzemplarzy oświadczenia dla pełnomocników/prospektu i innych dokumentów złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC") bez opłat, po ich udostępnieniu, na stronie internetowej SEC www.sec.gov lub kierując zapytanie do siedziby głównej PNAC pod adresem c/o 1129 Northern Blvd, Suite 404, Manhasset, NY 11030, USA.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu artykułu 27A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Ustawa o papierach wartościowych") oraz artykułu 21E amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. („Ustawa o obrocie") oparte o przekonania, założenia i informacje obecnie dostępne dla noco-noco i PNAC. W niektórych przypadkach wypowiedzi prognozujące można rozpoznać po następujących wyrazach: „może", „będzie", „powinien", „chciałby", „oczekuje", „zamierza", „planuje", „spodziewa się", „uważa", „szacuje", „przewiduje", „potencjalny", „kontynuuje", „trwa", „zmierza do", „dąży" lub ich zaprzeczeniach albo formie mnogiej, albo po innych podobnych wyrażeniach, które stanowią przewidywania i wskazują na przyszłe wydarzenia lub perspektywy, przy czym nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają wymienione słowa. Wszelkie sformułowania dotyczące oczekiwań, przewidywań i inne opisy przyszłych zdarzeń lub okoliczności, w tym proponowanego połączenia przedsiębiorstw, korzyści i synergii z proponowanego połączenia przedsiębiorstw, rynków na których działa noco-noco oraz wszelkie informacje dotyczące możliwych lub zakładanych przyszłych wyników z działalności połączonej spółki po sfinalizowaniu przedmiotowego połączenia, również stanowią wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi takie obarczone są czynnikami ryzyka i niepewności oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki, poziomy działalności lub osiągnięcia mogą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub sugerowanych przez niniejsze wypowiedzi prognozujące. Chociaż noco-noco i PNAC uważają, że każda z wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszym komunikacie prasowym posiada rozsądną podstawę, ostrzegają one jednocześnie, że wypowiedzi te opierają się na połączeniu faktów i czynników obecnie jej znanych oraz na przewidywaniach dotyczących przyszłości, co do których nie mogą mieć pewności. Ani noco-noco ani PNAC nie mogą ręczyć za to, że wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie okażą się trafne. Niniejsze wypowiedzi prognozujące podlegają wielu czynnikom ryzyka i niepewności, w tym m.in. związanymi z możliwością finalizacji połączenia przedsiębiorstw z powodu braku uzyskania zgody akcjonariuszy PNAC lub spełnienia innych warunków zamknięcia transakcji zawartych w umowie o połączenie przedsiębiorstw, wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia, które może skutkować rozwiązaniem umowy o połączenie przedsiębiorstw, zdolnością rozpoznania oczekiwanych korzyści połączenia przedsiębiorstw, ilością zleceń umorzenia złożonych przez akcjonariuszy PNAC, kosztami transakcji, wpływem globalnej pandemii COVID-19, ryzykiem wpływu transakcji na obecne plany i działalność na skutek ogłoszenia finalizacji transakcji, skutkami potencjalnych pozwów sądowych, postępowań organów rządowych i regulacyjnych oraz innym czynnikom ryzyka i niepewności. Możliwe jest też występowanie innych czynników ryzyka nie znanych w chwili obecnej noco-noco ani PNAC lub uważanych przez nich za nieistotne, a które mogą wpłynąć na wystąpienie rozbieżności pomiędzy faktycznymi wynikami a tymi zawartymi w wypowiedziach prognozujących. W związku z istotnym poziomem niepewności, jakim obarczone są niniejsze wypowiedzi prognozujące, nie należy uznawać ich za oświadczenia lub gwarancje składane przez noco-noco, PNAC lub ich dyrektorów, kierowników czy pracowników, ani żadne inne osoby sugerujące, że noco-noco i PNAC zrealizują swoje cele i plany w określonych ramach czasowych lub w ogóle. Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej prezentują opinie noco-noco i PNAC na dzień jej publikacji. Takie opinie mogą zmieniać się w oparciu o przyszłe wydarzenia. Pomimo jednak, że noco-noco i PNAC mogą aktualizować wypowiedzi prognozujące w przyszłości, nie mają obecnie zamiaru podejmowania takich działań poza zakresem wymaganym przez prawo. Nie należy więc uznawać niniejszych wypowiedzi prognozujących za odzwierciedlające opinie noco-noco lub PNAC według stanu na jakikolwiek dzień po dacie publikacji niniejszego komunikatu.

Brak oferty i zabiegania o ofertę

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oświadczenia dla pełnomocników ani oferty skierowanej do pełnomocników, zgody ani upoważnienia odnoszącego się do jakichkolwiek papierów wartościowych albo potencjalnej transakcji i nie stanowi oferty sprzedaży lub oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych noco-noco lub PNAC. Sprzedaż żadnych takich papierów wartościowych nie będzie prowadzona w żadnym stanie lub jurysdykcji, gdzie taka oferta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w takim stanie lub jurysdykcji. Papiery wartościowe nie zostaną wprowadzone do obrotu, za wyjątkiem wprowadzenia do obrotu w drodze wydania prospektu spełniającego wymogi amerykańskiej Ustawy w sprawie papierów wartościowych.

Osoby biorące udział w procedurze oferty skierowanej do pełnomocników

Zgodnie z przepisami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), noco-noco, PNAC i ich dyrektorzy, kierownicy, inni członkowie zarządu i pracownicy, mogą być uznawani za osoby biorące udział w procedurze oferty skierowanej do pełnomocników ze strony akcjonariuszy PNAC w związku z transakcją. Informacje dotyczące osób, które zgodnie z przepisami SEC mogą być uznawane za osoby biorące udział w procedurze oferty akcjonariuszy PNAC w związku z proponowanym połączeniem przedsiębiorstw zostaną przedstawione w oświadczeniu dla pełnomocników/prospekcie na formularzu F-4 składanym do SEC.

