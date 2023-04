Lithium-iontová baterie využívající separátor X-SEPA(TM) společnosti 3DOM Alliance dosahuje prodloužené životnosti při vysokých teplotách a překračuje životnost běžných baterií při normálních teplotách

Cílem je podpořit elektrifikaci v horkých oblastech světa pomocí baterií s životností přibližně 9000 cyklů při 60 ℃

TOKIO, 19. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance") dnes oznámila vývoj lithium-iontové baterie s vlastním separátorem X-SEPA™ a elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám, který je optimalizovaný pro použití v prostředí s vysokými teplotami. Údaje z testování nabíjecího cyklu ukazují, že životnost baterií za vysokých teplot překračuje životnost běžných baterií za normálních teplotních podmínek. Společnost 3DOM Alliance očekává, že životnost dosáhne přibližně 9000 cyklů.

Figure 1. Comparison of charge-discharge cycle life at 60℃. Source: 3DOM Alliance Figure 2. Prediction of charge-discharge cycle life (square root) for battery with X-SEPATM and high temperature-resistant electrolyte. Source: 3DOM Alliance

Separátor X-SEPA™ byl vyvinut společností 3DOM Alliance a skládá se z několika vrstev separátorů 3DOM (3-dimenzionálně uspořádané makroporézní separátory), což jsou vysoce tepelně odolné polyamidové membrány, které obsahují rovnoměrné 3D uspořádání pórů. To přispívá k delší životnosti baterie a vyšší spolehlivosti, odolnosti vůči teplu a rychlému nabíjení a vybíjení. Společnost 3DOM Alliance se připravuje na sériovou výrobu a v únoru 2023 začala dodávat vzorky X-SEPA™.

Celosvětové hnutí za dekarbonizaci přineslo rostoucí potřebu řešení pro elektromobilitu, a to zejména v rozvojových zemích, z nichž mnohé patří k nejteplejším regionům světa. Vysoké teploty však způsobují degradaci běžného elektrolytu, což výrazně zkracuje životnost baterie. To brání rozšíření elektrifikace a přispívá ke zvýšení výroby, odpadu a nákladů.

V reakci na potřeby trhu v oblastech s vysokými teplotami vyvinula společnost 3DOM Alliance lithium-iontovou baterii s prodlouženou životností za vysokých teplot pomocí technologie separátoru X-SEPA™ v kombinaci s elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám. Elektrolyt odolný vůči vysokým teplotám potlačuje degradaci v horkém prostředí na základě své vysoké viskozity a vysokého bodu varu, ale jeho použití v lithium-iontových bateriích bylo obtížné, protože jeho vysoká viskozita jej činí nekompatibilním s univerzálními polypropylenovými separátory. Naproti tomu vysoce porézní struktura separátoru X-SEPA™ a vysoká smáčivost jeho polyamidového materiálu vůči organickým elektrolytům umožňují použití elektrolytů s vysokou viskozitou a vysokým bodem varu.

Společnost 3DOM Alliance provedla testování životnosti při nabíjecím cyklu při teplotě 60 ℃, aby vyhodnotila životnost a odolnost baterií vybavených separátorem X-SEPA™ a elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám ve srovnání s bateriemi používajícími běžný separátor a elektrolyt. Jak lze vidět na obrázku 1, průběžné výsledky probíhajících testů ukazují, že baterie vybavená separátorem X-SEPA™ a elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám vykazuje výrazně vyšší uchování kapacity. Životnost této baterie při nabíjecích cyklech za vysokých teplot překračuje životnost běžných baterií v prostředí s normální teplotou.

Jak je znázorněno na obrázku 2, společnost 3DOM Alliance odhaduje, že baterie vybavená separátorem X-SEPA™ a elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám může dosáhnout životnosti přibližně 9000 nabíjecích cyklů, pokud je konec životnosti nastaven na 60 % původní kapacity. Společnost 3DOM Alliance plánuje ověřit tuto skutečnost dalším testováním a oznámit výsledky, jakmile budou k dispozici.

Dceřiná společnost 3DOM Alliance noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco"), singapurský poskytovatel dekarbonizačních řešení, plánuje poskytovat baterie vybavené separátorem X-SEPATM prostřednictvím služeb, které využívají výsledné vlastnosti baterií, včetně dlouhé životnosti při vysokých teplotách. V současné době společnost noco-noco pracuje na zavedení bateriové technologie 3DOM Alliance v odvětví elektromobility prostřednictvím několika projektů v jihovýchodní Asii, včetně projektu elektrického minibusu se společností Assemblepoint Co., Ltd., který byl oznámen na začátku tohoto měsíce. Společnost noco-noco se snaží využitím technologie separátorů X-SEPA™ pokrýt poptávku po bateriích, které dosahují vyššího výkonu a udržitelnosti v horkém podnebí, a urychlit tak elektrifikaci na cílových trzích, jako je jižní a jihovýchodní Asie.

O společnosti 3DOM Alliance Inc.

Společnost 3DOM Alliance Inc. byla založena v Japonsku v roce 2014 a snaží se chránit naši planetu prostřednictvím výzkumu a vývoje špičkových technologií a obchodních modelů, které podporují dekarbonizaci a ochranu životního prostředí. Další informace o společnosti 3DOM Alliance Inc. najdete na www.3dom.co.jp

O společnosti noco-noco Pte. Ltd.

Společnost noco-noco Pte. Ltd. je poskytovatelem dekarbonizačních řešení, který usiluje o urychlení globální transformace na uhlíkově neutrální ekonomiku a je přidruženým subjektem 3DOM Alliance. Díky použití patentovaného vícevrstvého separátoru baterií X-SEPA™ a poskytováním služeb udržitelné mobility a inovativní platformy pro správu energie řeší společnost noco-noco potřebu čistých, cenově dostupných a udržitelných energetických řešení. Další informace o společnosti noco-noco najdete na www.noco-noco.com

[email protected]

