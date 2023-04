Lítiovo-iónová batéria využívajúca technológiu X-SEPA(TM) spoločnosti 3DOM Alliance dosahuje predĺženú životnosť pri vysokých teplotách, čím prevyšuje životnosť bežných batérií pri normálnej teplote

Cieľom je podporiť elektrifikáciu v najhorúcejších oblastiach sveta so životnosťou batérie približne 9 000 cyklov pri 60 ℃

TOKYO, 19. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance") dnes oznámila vývoj lítiovo-iónovej batérie s patentovaným separátorom X-SEPA™ a elektrolytom odolným voči vysokým teplotám, optimalizovaným na použitie v prostredí s vysokými teplotami. Údaje z testovania životnosti pri cykloch nabíjania a vybíjania ukazujú, že životnosť batérie pri vysokých teplotách prevyšuje životnosť bežných batérií pri normálnych teplotných podmienkach. Spoločnosť 3DOM Alliance očakáva, že životnosť dosiahne približne 9 000 cyklov.

Figure 1. Comparison of charge-discharge cycle life at 60℃. Source: 3DOM Alliance Figure 2. Prediction of charge-discharge cycle life (square root) for battery with X-SEPATM and high temperature-resistant electrolyte. Source: 3DOM Alliance

Technológia X-SEPA™, ktorú vyvinula spoločnosť 3DOM Alliance, pozostáva z viacerých vrstiev separátorov 3DOM („makroporéznych s trojrozmernou štruktúrou"), čo sú vysoko tepelne odolné polyimidové membrány, ktoré obsahujú rovnomerné trojrozmerné usporiadanie pórov. To prispieva k dlhšej životnosti batérie, ako aj k vyššej spoľahlivosti, tepelnej odolnosti a vysokej rýchlosti nabíjania a vybíjania. V rámci príprav na sériovú výrobu začala spoločnosť 3DOM Alliance vo februári 2023 poskytovať vzorky X-SEPA™.

Globálne hnutie za dekarbonizáciu poukázalo na rastúcu potrebu riešení elektrickej mobility, najmä v rozvojových krajinách, z ktorých mnohé patria medzi najhorúcejšie regióny sveta. Vysoké teploty však spôsobujú degradáciu univerzálneho elektrolytu, čo výrazne znižuje životnosť batérie. To bráni praktickému využívaniu batérií pri elektrifikácii a prispieva k zvýšeniu výroby, odpadu a nákladov.

V reakcii na potreby trhu v oblastiach s vysokými teplotami vyvinula spoločnosť 3DOM Alliance lítiovo-iónovú batériu s predĺženou životnosťou pri vysokých teplotách, ktorá využíva technológiu X-SEPA™ v kombinácii s elektrolytom odolným voči vysokým teplotám. Elektrolyt odolný voči vysokým teplotám potláča degradáciu v prostredí s vysokými teplotami vďaka svojej vysokej viskozite a vysokej teplote varu, ale bolo ťažké ho použiť v lítiovo-iónových batériách, pretože jeho vysoká viskozita spôsobovala, že bol nekompatibilný s polypropylénovými separátormi na všeobecné použitie. Naopak, vysoko porézna štruktúra X-SEPA™ a vysoká zmáčavosť polyimidového materiálu voči organickým elektrolytom umožňujú použitie elektrolytov s vysokou viskozitou a vysokou teplotou varu.

Spoločnosť 3DOM Alliance vykonala testovanie životnosti cyklu nabíjania a vybíjania pri 60 ℃ s cieľom vyhodnotiť životnosť a odolnosť batérií s technológiou X-SEPA™ a elektrolytom odolným voči vysokým teplotám v porovnaní s batériami používajúcimi separátor a elektrolyt na všeobecné použitie. Ako je znázornené na obrázku 1, priebežné výsledky prebiehajúcich testov ukazujú, že batéria s technológiou X-SEPA™ a elektrolytom odolným voči vysokým teplotám má výrazne vyššiu mieru zachovania kapacity. Dokonca aj v podmienkach s vysokou teplotou prevyšuje životnosť cyklu nabíjania a vybíjania tejto batérie životnosť cyklu nabíjania a vybíjania bežných batérií v prostredí s normálnou teplotou.

Ako je znázornené na obrázku 2, spoločnosť 3DOM Alliance odhaduje, že batéria s technológiou X-SEPA™ a elektrolytom odolným voči vysokým teplotám môže dosiahnuť životnosť cyklu nabíjania a vybíjania približne 9 000 cyklov, ak je koniec životnosti nastavený na 60 % zachovania kapacity. Spoločnosť 3DOM Alliance plánuje túto hodnotu overiť prostredníctvom pokračujúceho testovania a oznámiť ďalšie výsledky, keď budú k dispozícii.

Dcérska spoločnosť 3DOM Alliance noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco"), singapurský poskytovateľ dekarbonizačných riešení, plánuje poskytovať batérie s technológiou X-SEPATM prostredníctvom služieb, ktoré využívajú výsledné vlastnosti batérií vrátane dlhej životnosti pri vysokých teplotách. V súčasnosti spoločnosť noco-noco pracuje na zavedení technológie batérií 3DOM Alliance do aplikácií mobility prostredníctvom viacerých projektov v juhovýchodnej Ázii vrátane projektu elektrického minibusu so spoločnosťou Assemblepoint Co, Ltd., ktorý bol oznámený začiatkom tohto mesiaca. Použitím batérií X-SEPA™ chce spoločnosť noco-noco uspokojiť požiadavku na batérie, ktoré dosahujú vyšší výkon a udržateľnosť v horúcom podnebí, aby sa urýchlila elektrifikácia na cieľových trhoch, ako je južná a juhovýchodná Ázia.

O spoločnosti 3DOM Alliance Inc.

Spoločnosť 3DOM Alliance Inc., založená v Japonsku v roku 2014, sa snaží riešiť environmentálne problémy prostredníctvom výskumu a vývoja špičkových technológií a obchodných modelov, ktoré podporujú dekarbonizáciu a ekologickú ochranu. Viac informácií o spoločnosti 3DOM Alliance Inc. nájdete na lokalite www.3dom.co.jp

O spoločnosti noco-noco Pte. Ltd.

Spoločnosť noco-noco Pte. Ltd. je poskytovateľom dekarbonizačných riešení, ktorý pracuje na urýchlení globálnej transformácie na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a je sesterským subjektom spoločnosti 3DOM Alliance. Vďaka využitiu technológie X-SEPATM, patentovaného viacvrstvového separátora batérií a inovatívnej platformy na riadenie energie, spoločnosť noco-noco rieši potrebu poskytovať čisté, cenovo dostupné a udržateľné energetické riešenia. Viac informácií o spoločnosti noco-noco nájdete na lokalite www.noco-noco.com

KONTAKT: 3DOM Alliance Inc. PR tím, e-mail: [email protected]

