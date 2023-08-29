Зарубежная выручка компании Gotion при поддержке VW в первом полугодии выросла в три раза

ХЭФЭЙ, Китай, 29 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- 29 августа китайская компания-производитель аккумуляторов Gotion High-tech, стратегическим инвестором которой является концерн Volkswagen, опубликовала отчет за первое полугодие 2023 года. За отчетный период операционный доход компании Gotion составил 15,239 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76,42%. Примечательно, что в зарубежных регионах компания Gotion получила операционный доход в размере 3,062 млрд юаней, что на 296,74% больше, чем в прошлом году. Доля в выручке выросла с 8,94% в первом полугодии 2022 года до 20,09%.

В основных сегментах деятельности компании Gotion, связанных с аккумуляторами и накопителями энергии, наблюдался значительный рост как выручки, так и валовой прибыли. Благодаря быстрому росту сектора транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, в первом полугодии бизнес компании Gotion по производству аккумуляторов достиг значительного увеличения выручки на 58,56% в годовом исчислении, составив 10,478 млрд юаней или 68,76% от общего объема выручки. Кроме того, расширился бизнес компании Gotion по производству накопителей энергии, доход от которого достиг 4,147 млрд юаней, увеличившись на 224,33% по сравнению с предыдущим годом. Доля сегмента накопителей энергии за этот период составила 27,21% от общего дохода. Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года маржа валовой прибыли бизнеса Gotion по производству литиевых аккумуляторов увеличилась с 12,49% до 13,21%. В бизнесе по производству аккумуляторных батарей также наблюдался рост маржи валовой прибыли — с 10,24% до 17,43%.

Компания Gotion, которая является высокотехнологичным предприятием, в первом полугодии 2023 года инвестировала в научные исследования и разработки 1,204 млрд юаней, что на 38,49% больше, чем в прошлом году. В течение первого полугодия компания Gotion добавила в свой портфель 653 новые запатентованные технологии. По состоянию на первое полугодие 2023 года компания Gotion подала заявки на получение 6 997 патентов и получила в общей сложности 4 672 патента. К ним относятся 1 187 патентов на изобретение (включая 77 зарубежных патентов) и 3 082 патента на полезную модель. Кроме того, компания Gotion председательствовала и принимала участие в разработке 66 стандартов.

В области аккумуляторных технологий компания Gotion постоянно совершает прорывы и инновации. В мае этого года компания Gotion представила аккумуляторный элемент и блок Astroinno L600 собственной разработки с новой системой LMFP. Плотность энергии аккумуляторного элемента составляет 240 Вт·ч/кг, а плотность энергии системы достигла 190 Вт·ч/кг. Серийное производство планируется начать в 2024 году. Согласно отчету, девять моделей аккумуляторных элементов третьего поколения от Gotion, включая аккумуляторный элемент L600, унифицированный элемент Volkswagen и аккумуляторный элемент 4695, прошли процесс итерации продукта, что придаст новый толчок в развитии технологических инноваций в индустрии литиевых аккумуляторов.

Сотрудничество компании Gotion со своим основным акционером — концерном Volkswagen — продолжается. В начале года компания Gotion официально получила сертификат соответствия от Volkswagen Cell Test Lab, что свидетельствует о признании концерном Volkswagen ее испытательных возможностей, а также о ее официальном вступлении в ведущую в мире систему технологического менеджмента. В мае компания Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd. — дочерняя компания Gotion — получила от концерна Volkswagen письмо-запрос коммерческого предложения, в соответствии с которым она стала назначенным поставщиком литий-железо-фосфатных (LFP) унифицированных элементов для зарубежных рынков этого автопроизводителя.

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