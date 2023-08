Receita externa da Gotion High-tech apoiada pela VW triplica no primeiro semestre

HEFEI, China, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Em 29 de agosto, a Gotion High-tech, fabricante chinesa de baterias de energia investidas estrategicamente pela Volkswagen, divulgou seu relatório semestral 2023. Durante o período de relatório, a Gotion registrou uma receita operacional de 15,239 bilhões de RMB, com um aumento de 76,42% em relação ao ano anterior. Notavelmente, a Gotion alcançou uma receita operacional de 3,062 bilhões de RMB em regiões estrangeiras, com um aumento de 296,74% em relação ao ano anterior. A proporção de receita aumentou de 8,94% no 1.º semestre de 2022 para 20,09%.

Os principais segmentos comerciais da Gotion de baterias de energia e armazenamento de energia tiveram um crescimento substancial tanto na receita quanto na margem de lucro bruto. Impulsionado pelo rápido crescimento do setor de veículos movidos a novas energias, o negócio de baterias de energia da Gotion alcançou um aumento significativo da receita anual de 58,56%, totalizando 10,478 bilhões de RMB, respondendo por 68,76% da receita geral, no primeiro semestre. Além disso, o negócio de armazenamento de energia da Gotion expandiu com uma receita chegando a 4,147 bilhões de RMB, um aumento de 224,33% em relação ao ano anterior. O segmento de armazenamento de energia contribuiu com 27,21% para a receita geral durante esse período. Notavelmente, o negócio de baterias de lítio de energia da Gotion registrou um aumento na margem de lucro bruto de 12,49% para 13,21% em comparação com o mesmo período do ano passado. O negócio de baterias de armazenamento de energia também registrou um aumento na margem de lucro bruto, passando de 10,24% para 17,43%.

Como uma empresa voltada para a tecnologia, a Gotion investiu 1,204 bilhões de RMB em pesquisa e desenvolvimento científicos no primeiro semestre de 2023, um aumento de 38,49% em relação ao ano anterior. Durante o primeiro semestre, a Gotion adicionou 653 novas tecnologias patenteadas ao seu portfólio. Até o primeiro semestre de 2023, a Gotion solicitou um total de 6.997 patentes e recebeu um total de 4.672 patentes. Entre elas estão 1.187 patentes para invenção (incluindo 77 patentes estrangeiras) e 3.082 patentes para modelo de serviços públicos. Além disso, a Gotion presidiu e participou da formulação de 66 padrões.

A tecnologia de bateria da Gotion fez avanços e inovações contínuas. Em maio, a Gotion revelou sua célula e pacote de bateria Astroinno L600 de desenvolvimento próprio, apresentando um novo sistema LMFP. A célula da bateria possui uma densidade de energia de 240 Wh/kg, enquanto a densidade de energia do sistema atingiu 190 Wh/kg. Está planejada para ser produzida em massa em 2024. É relatado que os nove modelos de células de bateria de terceira geração da Gotion, incluindo a célula de bateria L600 battery cell, Volkswagen Unified Cell e 4695, concluíram a iteração do produto, o que trará nova vitalidade para a inovação tecnológica do setor de baterias de lítio.

A cooperação da Gotion com seu maior acionista, a Volkswagen, continua em andamento. No início do ano, a Gotion recebeu oficialmente o certificado de qualificação Volkswagen Cell Test Lab, marcando o reconhecimento de sua capacidade de teste pela Volkswagen e sua entrada formal no sistema de gestão tecnológica líder mundial. Em maio, a subsidiária integral da Gotion Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd. recebeu uma carta de compras da Volkswagen, tornando a empresa uma fornecedora designada de produtos de Célula Unificada de fosfato de ferro-lítio (LFP) para os mercados internacionais da montadora.

FONTE Gotion High-tech

SOURCE Gotion High-tech