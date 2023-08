Wspierany przez VW Gotion High-Tech uzyskuje trzykrotny wzrost przychodów zagranicznych w pierwszym półroczu br.

HEFEI, Chiny, 30 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ -- 29 sierpnia spółka Gotion High-tech, chiński producent akumulatorów, w którego strategicznie inwestuje firma Volkswagen, opublikowała swój półroczny raport za 2023 r. W okresie sprawozdawczym spółka Gotion uzyskała przychody w wysokości 15,239 mld RMB, co oznacza wzrost o 76,42% rok do roku. Co istotne, spółka Gotion uzyskała przychody operacyjne w wysokości 3,062 mld RMB w regionach zagranicznych, co oznacza wzrost o 296,74% rok do roku. Udział tej kwoty w przychodach wzrósł z 8,94% w pierwszym półroczu 2022 do 20,09%.

Podstawowe gałęzie działalności Gotion - akumulatory i magazynowanie energii - odnotowały znaczące wzrosty zarówno przychodów, jak i marży zysku brutto. Napędzana dynamicznym rozwojem branży pojazdów „nowej energii" (ang. new energy vehicle, NEV), działalność Gotion w zakresie akumulatorów osiągnęła istotny wzrost przychodów rok do roku o 58,56%, co przekłada się na 10,478 mld RMB i stanowi 68,76% całkowitych przychodów w pierwszej połowie roku. Wzrosty odnotował także dział magazynowania energii Gotion, którego przychody osiągnęły 4,147 mld RMB, co przełożyło się na wynik lepszy o 224,33% rok do roku. Segment magazynowania energii odpowiadał za 27,21% ogólnych przychodów w tym okresie. Szczególnie godny uwagi jest fakt, że marża zysku brutto działu akumulatorów litowych Gotion wzrosła z 12,49% do 13,21% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Marża zysku brutto była lepsza także w segmencie magazynowania energii - wzrosła z 10,24% do 17,43%.

Jako przedsiębiorstwo oparte na technologiach, spółka Gotion w pierwszym półroczu 2023 r. zainwestowała 1,204 mld RMB w działalność badawczo-rozwojową, czyli o 38,49% więcej niż rok wcześniej. W ciągu pierwszego półrocza spółka dodała do swojego portfolio aż 653 nowych opatentowanych technologii. Na koniec pierwszego półrocza Gotion złożyła w sumie 6997 wniosków patentowych i uzyskała 4672 patenty. Ta liczba obejmuje 1187 patentów na wynalazki (w tym 77 patentów zagranicznych) i 3082 patenty na wzory użytkowe. Co więcej, spółka Gotion nadzorowała i uczestniczyła w przygotowaniu 66 norm.

Technologia akumulatorów Gotion podlegała ciągłym przełomowym zmianom i innowacjom. W maju spółka Gotion zaprezentowała własne ogniwo akumulatorowe Astroinno L600 i pakiet z nowym systemem LMFP. Ogniwo oferuje gęstość energetyczną 240 Wh/kg, a gęstość energetyczna całego systemu sięgnęła 190 Wh/kg. Rozpoczęcie masowej produkcji planowane jest na rok 2024. Gotowych jest już dziewięć modeli ogniw akumulatorowych trzeciej generacji Gotion, w tym ogniwo L600, Volkswagen Unified Cell i ogniwo 4695, które wniosą nowe życie i innowacje technologiczne do branży baterii litowych.

Współpraca spółki Gotion z jej dużym udziałowcem, firmą Volkswagen, nadal kwitnie. Na początku roku Gotion otrzymał oficjalny certyfikat kwalifikacji laboratorium badań nad ogniwami Volkswagen Cell Test Lab, co potwierdza uznanie firmy Volkswagen dla możliwości badawczych spółki i sprawia, że formalnie jest ona częścią najlepszego na świecie systemu zarządzania technologiami. W maju spółka zależna w całości należąca do Gotion, Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd. otrzymała pismo w sprawie zamówień od firmy Volkswagen, stając się desygnowanym dostawcą zunifikowanych ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) na rynki zagraniczne tego producenta.

