Ян Чаобинь из Huawei: непрерывные инновации ведут в полностью цифровую эру

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Huawei

Mar 02, 2023, 11:59 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На саммите «5G инновации на пути к будущему цифрового интеллекта», организованном China Unicom на Всемирном конгрессе мобильной связи (MWC) 2023 в Барселоне, старший вице-президент и президент отдела продукции и решений ИКТ компании Huawei Ян Чаобинь (Yang Chaobin) произнес вступительную речь под названием «Непрерывные инновации ведут в полностью цифровую эру».

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Yang Chaobin, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Products & Solutions, giving a keynote speech "Continuous Innovations Leading All-Digital Era"
Yang Chaobin, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Products & Solutions, giving a keynote speech "Continuous Innovations Leading All-Digital Era"

5G быстро развивается и ведет мир в интеллектуальную эпоху. «За последние четыре года China Unicom и Huawei достигали одну за другой ключевые отметки за счет внедрения технических инноваций», — заявил в своей речи г-н Ян.

На рынке toC — систем для клиентов — масштабное развертывание 3,5 ГГц Massive MIMO и внедрение инновационной технологии сверхбольших антенных систем (ELAA) позволили China Unicom (Пекин) создавать высококачественные сети 5G, обеспечивающие превосходный уровень обслуживания. На рынке toB — систем для бизнеса — компании China Unicom и Huawei совместно развернули более 3000 проектов частных сетей. Они помогли компании Schneider построить первую в мире коммерческую гибкую производственную линию на основе 5G и PLC, а также помогли EA Automation впервые проверить эталонный проект 5G-Advanced на основе URLLC, нацеленный на обеспечение задержки E2E 4 мс и надежности 99,999%. Это позволит цифровизации 5G расшириться до базового производства. На рынке toH — систем для дома — FTTR распространяет гигабитную связь на каждый уголок дома, что за год привлекло почти 1 миллион новых пользователей China Unicom, привнеся повсеместный гигабитный опыт в цифровую жизнь всех домов.

Г-н Ян убежден, что в предстоящую эпоху 5.5G системы 5.5G, F5.5G и Net5.5G значительно улучшат сетевую инфраструктуру, обеспечив 10-кратное повышение производительности сети. В результате пиковая скорость нисходящего канала 10 Гбит/с, восходящего канала 1 Гбит/с, задержка на уровне миллисекунд, а также 100 миллиардов экономичных подключений Интернета вещей станут реальностью. Это поможет удовлетворять различные потребности и откроет новое видение отрасли.

«Безграничные инновации для лучшего завтра, — провозгласил г-н Ян к концу своей речи. — Поэтому Huawei продолжит сотрудничество с отраслевыми партнерами в целях внедрения инноваций в цифровую эпоху в целях ускорения роста 5G. Пройдя новый путь к 5.5G, мы внесем больший вклад в трансформацию отраслей и расцвет цифровой экономики».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2013246/Yang_Chaobin_Huawei_s_Senior_Vice_President_President_ICT_Products.jpg

SOURCE Huawei

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