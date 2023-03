Yang Chaobin ze společnosti Huawei: Neustálé inovace jako cesta k plně digitální éře

BARCELONA, Španělsko, 2. března 2023 /PRNewswire/ -- V rámci summitu „5G inovace pro budoucnost digitální inteligence", který pořádala společnost China Unicom v průběhu Světového mobilního kongresu (MWC) 2023 v Barceloně, přednesl senior viceprezident a prezident pro ICT produkty a řešení ve společnosti Huawei Yang Chaobin hlavní projev s názvem „Neustálé inovace jako cesta k plně digitální éře".

Yang Chaobin, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Products & Solutions, giving a keynote speech "Continuous Innovations Leading All-Digital Era"

S rychlým rozvojem technologií 5G se svět posouvá do inteligentní éry. „Společnosti China Unicom a Huawei dosahovaly díky technickým inovacím v posledních čtyřech letech jednoho klíčového milníku za druhým," konstatoval Yang ve svém projevu.

Na trhu pro zákazníky (toC) umožnilo rozsáhlé nasazení technologie 3,5 GHz Massive MIMO a zavedení inovativní technologie ELAA (extremely large antenna array, extrémně velké anténní pole) společnosti China Unicom Beijing vybudovat vysoce kvalitní sítě 5G, které poskytují vynikající služby. Na trhu pro podniky (toB) nasadily společnosti China Unicom a Huawei společně více než 3 000 projektů soukromých sítí. Společnosti Schneider pomohly vybudovat první komerční flexibilní výrobní linku na bázi 5G a PLC na světě a společnosti EA Automation poprvé ověřit referenční projekt založený na 5G-Advanced URLLC, jehož cílem je podporovat latenci E2E 4 ms a spolehlivost 99,999 %. Tento vývoj umožní průnik digitalizace 5G hluboko do jádra výroby. Na trhu pro domácnosti (toH) přináší optické řešení FTTR (Fiber to the Room) gigabity doslova do každého koutu domova, čímž za jeden rok získalo společnosti China Unicom téměř 1 milion nových uživatelů a přineslo všeobecně dostupné gigabitové pokrytí do digitálního života každé domácnosti.

Yang je přesvědčen, že v nadcházející „éře 5.5G" umožní technologie 5.5G, F5.5G a Net5.5G výrazné zdokonalení síťové infrastruktury a přinesou desetinásobné navýšení výkonu sítě. Výsledkem bude špičková rychlost10 Gb/s pro downlink a 1 Gb/s pro uplink, latence na úrovni milisekund či 100 miliard nákladově efektivních připojení k internetu věcí. To vše pomůže naplnit rozmanité požadavky průmyslu v oblasti služeb a odhalit novou vizi pro celý obor.

„Nekonečné inovace znamenají lepší zítřek," konstatoval Yang na závěr svého projevu. „V duchu této perspektivy hodlá společnost Huawei i nadále spolupracovat s průmyslovými partnery na inovacích v digitálním věku pro urychlení rozvoje 5G. Zahájením nové cesty k 5.5G přispějeme ještě výrazněji k transformaci průmyslových odvětví a k prosperujícímu růstu digitální ekonomiky."

