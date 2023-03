Yang Chaobin zo spoločnosti Huawei: Neustále inovácie vedú k plne digitálnej ére

BARCELONA, Španielsko, 2. marca 2023 /PRNewswire/ -- Na samite „Inovácie v 5G riadia budúcnosť digitálnej inteligencie", ktorý počas veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2023 v Barcelone usporiadala spoločnosť China Unicom, predniesol Yang Chaobin, vyšší viceprezident a prezident pre produkty a riešenia IKT v spoločnosti Huawei, hlavný prejav s názvom „Neustále inovácie vedú k plne digitálnej ére".

Yang Chaobin, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Products & Solutions, giving a keynote speech "Continuous Innovations Leading All-Digital Era"

5G sa rýchlo rozvíja a posúva svet do inteligentného veku. „Spoločnosti China Unicom a Huawei dosiahli prostredníctvom technických inovácií za posledné štyri roky jeden kľúčový míľnik," uviedol Yang vo svojom prejave.

Škálované nasadenie 3,5 GHz Massive MIMO a zavedenie inovatívnej technológie extrémne veľkých anténnych polí (ELAA) umožnilo spoločnosti China Unicom Beijing vybudovať na trhu toC vysokokvalitné siete 5G, ktoré poskytujú vynikajúce skúsenosti. Na trhu toB spoločnosti China Unicom a Huawei spoločne nasadili viac ako 3 000 projektov privátnych sietí. Pomohli spoločnosti Schneider vybudovať prvú komerčnú flexibilnú výrobnú linku založenú na 5G a PLC na svete a po prvýkrát pomohli spoločnosti EA Automation overiť projekt benchmarku založený na 5G-Advanced URLLC, ktorého cieľom je podpora latencie E2E 4 ms a spoľahlivosti 99,999 %. To umožní digitalizácii 5G rozšíriť sa hlboko do základnej výroby. Spoločnosť FTTR rozširuje na trhu toH gigabit do každého kúta domácností a za jeden rok prilákala takmer 1 milión nových používateľov spoločnosti China Unicom a prináša všadeprítomné gigabitové zážitky do digitálneho života všetkých domácností.

Yang verí, že v nadchádzajúcej ére 5.5G 5.5G, F5.5G a Net5.5G sa výrazne zlepší sieťová infraštruktúra a prinesie 10-násobné zlepšenie výkonu siete. Výsledkom je, že špičkové rýchlosti 10 Gbps downlink a 1 Gbps uplink a milisekundová latencia, ako aj nákladovo efektívnych 100 miliárd pripojení IoT sa stanú realitou. To pomôže odvetviu uspokojiť rôzne potreby služieb a otvoriť novú víziu odvetvia.

„Nekonečné inovácie pre lepší zajtrajšok," povedal Yang na konci svojho prejavu. „S ohľadom na túto skutočnosť bude spoločnosť Huawei pokračovať v spolupráci s partnermi z odvetvia na inováciách v digitálnom veku s cieľom urýchliť rast 5G. Vydaním sa na novú cestu k 5.5G budeme viac prispievať k transformácii priemyselných odvetví a prosperujúcemu rastu digitálnej ekonomiky."

