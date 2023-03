Selon Yang Chaobin de Huawei, l'innovation continue est le moteur de l'ère du tout numérique

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du sommet intitulé « L'innovation 5G dirige l'avenir de l'intelligence numérique », organisé par China Unicom dans le cadre du Mobile World Congress (MWC) 2023 de Barcelone, Yang Chaobin, vice-président principal et président des produits et solutions TIC de Huawei, a tenu un discours intitulé « L'innovation continue est le moteur de l'ère du tout numérique ».

Yang Chaobin, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Products & Solutions, giving a keynote speech "Continuous Innovations Leading All-Digital Era"

La 5G se développe rapidement et entraîne le monde vers une ère intelligente. « China Unicom et Huawei ont franchi des étapes clés les unes après les autres grâce à leurs innovations techniques au cours des quatre dernières années », a indiqué M. Yang dans son discours.

Sur le marché des toC, le déploiement à grande échelle du Massive MIMO 3,5 GHz et la mise en place de la technologie innovante ELAA (extremely large antenna array, réseau d'antennes de très grande taille) ont permis à China Unicom Pékin de bâtir des réseaux 5G de haute qualité qui fournissent d'excellents services. Sur le marché des toB, China Unicom et Huawei ont déployé conjointement plus de 3 000 projets de réseaux privés. Ils ont aidé Schneider à bâtir la première ligne de production flexible commerciale au monde basée sur la 5G et l'API, et ont aidé EA Automation à vérifier, pour la première fois, le projet de référence basé sur l'URLLC 5G-Advanced qui vise à prendre en charge une latence E2E de 4 ms et une fiabilité de 99,999 %. Cela permettra à la numérisation de la 5G de se propager au cœur de la production. Sur le marché des toH, FTTR permet de diffuser le gigabit aux quatre coins des foyers et a attiré près d'un million de nouveaux utilisateurs de China Unicom en un an, ce qui a permis à tous les foyers de bénéficier d'une expérience gigabit omniprésente dans leur vie numérique.

M. Yang pense que, dans l'ère de la 5.5G à venir, la 5.5G, la F5.5G et la Net5.5G amélioreront considérablement l'infrastructure du réseau, en décuplant ses performances. Ainsi, les vitesses de pointe de 10 Gbps en débit descendant et de 1 Gbps en débit ascendant, la latence de l'ordre de la milliseconde ainsi que les 100 milliards de connexions IoT rentables deviendront une réalité. Cela permettra au secteur de répondre à divers besoins de services et lui donnera une nouvelle perspective.

« L'innovation continue pour un avenir meilleur, a déclaré M. Yang à la fin de son discours. Dans cette optique, Huawei continuera à travailler avec des partenaires du secteur pour innover à l'ère du numérique et accélérer la croissance de la 5G. En entreprenant un nouveau voyage vers la 5,5G, nous contribuerons davantage à la transformation des secteurs et à la croissance florissante de l'économie numérique. »

