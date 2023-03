Yang Chaobin z Huawei: nieprzerwane innowacje podstawą ery cyfrowej

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas szczytu „Innowacje 5G prowadzące do przyszłości cyfrowej inteligencji" zorganizowanego przez China Unicom podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2023 w Barcelonie Yang Chaobin, starszy wiceprezes i prezes działu produktów i rozwiązań teleinformatycznych w firmie Huawei, wygłosił przemówienie zatytułowane „Nieprzerwane innowacje prowadzące do wszechobecnej ery cyfrowej".

Yang Chaobin, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Products & Solutions, giving a keynote speech "Continuous Innovations Leading All-Digital Era"

Technologia 5G rozwija się w zawrotnym tempie i wprowadza świat w inteligentną erę. „W ciągu ostatnich czterech lat China Unicom i Huawei zrealizowały kolejne przełomowe kroki dzięki innowacjom technicznym" - skomentował Yang w swoim wystąpieniu.

Na rynku toC skalowane wdrożenie technologii 3,5 GHz Massive MIMO oraz wprowadzenie innowacyjnej technologii ELAA zapewniającej wyjątkową wielkość anten umożliwiło pekińskiemu oddziałowi China Unicom budowę najwyższej jakości sieci 5G, która zapewnia doskonałe wrażenia. Na rynku toB, China Unicom i Huawei wspólnie wdrożyły ponad 3 tys. projektów sieci prywatnych. Wraz ze spółką Schneider zbudowały pierwszą na świecie komercyjną elastyczną linię produkcyjną opartą na 5G i PLC, a także wsparły EA Automation w pierwszej weryfikacji projektu referencyjnego opartego na 5G-Advanced URLLC, który ma na celu zapewnienie opóźnienia E2E na poziomie 4 ms i niezawodności rzędu 99,999%. Umożliwi to przeniknięcie cyfryzacji 5G w głąb produkcji podstawowej. Na rynku toH FTTR wprowadzono gigabit do każdego zakątka domu i w ciągu jednego roku pozyskano prawie 1 milion nowych użytkowników China Unicom, wprowadzając wszechobecne gigabitowe rozwiązania do cyfrowego życia licznych gospodarstw domowych.

Yang uważa, że w nadchodzącej erze 5.5G, 5.5G, F5.5G i Net5.5G zdecydowanie udoskonalona zostanie infrastruktura sieciowa, przynosząc 10-krotny wzrost wydajności sieci. W rezultacie przepustowość 10 Gb/s w dół, szczytowe prędkości 1 Gb/s w górę, opóźnienia na poziomie milisekund, jak również opłacalność 100 miliardów połączeń IoT staną się rzeczywistością. Pozwoli to na zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb usługowych i przyczyni się do powstania nowej wizji przemysłu.

„Nieprzerwane innowacje dla lepszego jutra - powiedział Yang pod koniec swojego wystąpienia. - Mając to na uwadze, koncern Huawei będzie kontynuował współpracę z partnerami branżowymi w celu wprowadzania nowatorskich rozwiązań w erze cyfrowej, aby przyspieszyć rozwój 5G. Podejmując nową podróż w kierunku 5.5G, zwiększymy swój wkład w transformację przemysłu i prężny rozwój gospodarki cyfrowej".

