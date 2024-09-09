Больше, чем устройство: Timekettle представила наушники-переводчики с ИИ W4 Pro на IFA 2024

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Timekettle

Sep 09, 2024, 11:31 ET

БЕРЛИН, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Timekettle, специализирующаяся в области наушников-переводчиков на основе ИИ, представила свою последнюю инновацию, наушники-переводчики с ИИ W4 Pro, на международной выставке IFA 2024. Наушники W4 Pro — это больше, чем просто устройство. Они работают как персональный помощник, удовлетворяя потребности в межъязыковом общении во время приема иностранных гостей, проведения онлайн-встреч на разных языках или в поездках за границу по делам или для отдыха.

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Timekettle New Product Launch Press Conference at IFA 2024
Timekettle New Product Launch Press Conference at IFA 2024
Timekettle's booth at IFA 2024
Timekettle's booth at IFA 2024
Timekettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds
Timekettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds

«Наушники-переводчики, такие как W4 Pro, необходимы даже в случаях, когда для перевода можно использовать смартфон, потому что они обеспечивают более утонченное и тесное взаимодействие с пользователем, — сказал Леал Тиан (Leal Tian), генеральный директор Timekettle. — В области межъязыкового общения растет потребность в содержательных беседах и более глубоких связях, выходящих за рамки базового перевода, особенно это касается бизнесменов, иммигрантов и путешественников. Наушники W4 Pro отвечают этим потребностям, позволяя вести разговор естественно, без помощи рук, поддерживая зрительный контакт и более гладкое взаимодействие».

Наушники W4 Pro способны удовлетворять разнообразные потребности в общении, работая в трех разных режимах. Первый режим ориентирован на синхронный перевод «один на один». Он преставляет передовую технологию, которая позволяет осуществлять мгновенный перевод в условиях двустороннего диалога. Их двухканальная система перевода коренным образом меняет успешные коммуникации, позволяя двум голосам сливаться в единый поток. Наушники также оснащены массивом из трех микрофонов, который повышает точность распознавания голоса и перевода.

Для профессионалов, проводящих многоязычные встречи, идеально подойдет режим W4 Pro Listen & Play. Он позволяет беспрепятственно переключаться между прослушиванием и речью с синхронным переводом. Семантическая сегментация на основе ИИ, предлагаемая компанией Timekettle, обеспечивает быстрый синтаксический анализ предложений, повышая качество коммуникаций и производительность, а функция AI Memo предоставляет интеллектуальную информационную сводку после совещаний.

Третий режим предназначен для онлайн-взаимодействий, таких как видеозвонки или потоковая передача медиаконтента на иностранном языке, гарантируя понимание пользователями каждого слова за счет переводимых в режиме реального времени субтитров и аудиосводки после встречи или мероприятия. Кроме того, неожиданные телефонные звонки на иностранном языке больше не проблема, поскольку наушники W4 Pro предлагают односторонний вспомогательный перевод и расшифровку субтитров в режиме реального времени, что позволяет быстро понимать информацию и эффективно вести разговор.

Понимая важность комфорта пользователя и эффективности, компания Timekettle использовала при создании наушников W4 Pro дизайн с открытыми ушами, обеспечивающий длительный комфорт без ущерба для конфиденциальности и гигиены. Кроме того, высокое качество звука этих наушников обогащает каждое взаимодействие, делая его сопоставимым с использованием профессиональных аудиосистем.

Важная веха на пути к созданию Вавилонской рыбки

Компанию Timekettle воодушевила Вавилонская рыбка — волшебное существо из научно-фантастического фильма The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Автостопом по Галактике). Вавилонская рыбка позволяет людям понимать инопланетные языки. С момента своего основания компания Timekettle стремится создать настоящую Вавилонскую рыбку, позволяющую каждому свободно общаться на разных языках.

За последние восемь лет компания Timekettle произвела революцию в сфере межъязыковых культурных коммуникаций с помощью серии инновационных продуктов. Изначально компания Timekettle представила портативный переводчик, при использовании которого пользователю необходимо было нажимать кнопку и ждать, но он все равно значительно помогал в понимании разных языков. Эволюция продолжилась за счет наушников-переводчиков M3 Translator, позволявших пользователям слушать и отвечать, хотя они все равно еще требовали ручного переключения аудиоканалов.

Прорыв произошел с появлением наушников-переводчиков Timekettle WT2 Edge, оснащенных технологией HybridComm™, которая обеспечивает двустороннюю связь в режиме реального времени. Пользователи получили возможность говорить и слушать одновременно, что сделало разговоры более естественными и эффективными.

В начале этого года Timekettle дополнительно усовершенствовала свою технологию, обеспечив возможность обработки речи нескольких людей на пяти разных языках одновременно и раздвинув границы межъязыкового общения.

Каждое из технологических достижений Timekettle направлено на то, чтобы сделать межъязыковое общение таким же целостным, как и общение на одном языке. А теперь наушники-переводчики с ИИ Timekettle W4 Pro обеспечивают целостные и эффективные коммуникации в ходе глобальных деловых переговоров на разных языках. Заглядывая в будущее, компания Timekettle сохраняет приверженность достижению универсальной свободы общения, постоянно совершенствуя свои продукты для облегчения естественного и эффективного межъязыкового взаимодействия.

О компании Timekettle

Компания Timekettle, основанная в 2016 году, специализируется на совершенствовании технологий межъязыковых коммуникаций с помощью инновационных продуктов и решений. Продукция Timekettle, удостоенная многочисленных международных наград, в том числе наград CES Innovation Award, iF Design Award и Japan Good Design Award, с гордостью удовлетворяет потребности в межъязыковом общении в различных сценариях использования, включая жизнь за рубежом, путешествия, собрания и учебные занятия на разных языках, а также производственную деятельность и логистику и многое другое. Консолидировав базу пользователей, насчитывающую более 400 000 человек, компания Timekettle продолжает свой путь как производитель устройства для перевода на основе ИИ №1 в мире.

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.timekettle.co/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499236/Timekettle___Product_Launch.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499237/Timekettle___booth.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499238/Timekettle___Earbuds.jpg

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