Больше, чем устройство: Timekettle представила наушники-переводчики с ИИ W4 Pro на IFA 2024

БЕРЛИН, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Timekettle, специализирующаяся в области наушников-переводчиков на основе ИИ, представила свою последнюю инновацию, наушники-переводчики с ИИ W4 Pro, на международной выставке IFA 2024. Наушники W4 Pro — это больше, чем просто устройство. Они работают как персональный помощник, удовлетворяя потребности в межъязыковом общении во время приема иностранных гостей, проведения онлайн-встреч на разных языках или в поездках за границу по делам или для отдыха.

Timekettle New Product Launch Press Conference at IFA 2024 Timekettle's booth at IFA 2024 Timekettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds

«Наушники-переводчики, такие как W4 Pro, необходимы даже в случаях, когда для перевода можно использовать смартфон, потому что они обеспечивают более утонченное и тесное взаимодействие с пользователем, — сказал Леал Тиан (Leal Tian), генеральный директор Timekettle. — В области межъязыкового общения растет потребность в содержательных беседах и более глубоких связях, выходящих за рамки базового перевода, особенно это касается бизнесменов, иммигрантов и путешественников. Наушники W4 Pro отвечают этим потребностям, позволяя вести разговор естественно, без помощи рук, поддерживая зрительный контакт и более гладкое взаимодействие».

Наушники W4 Pro способны удовлетворять разнообразные потребности в общении, работая в трех разных режимах. Первый режим ориентирован на синхронный перевод «один на один». Он преставляет передовую технологию, которая позволяет осуществлять мгновенный перевод в условиях двустороннего диалога. Их двухканальная система перевода коренным образом меняет успешные коммуникации, позволяя двум голосам сливаться в единый поток. Наушники также оснащены массивом из трех микрофонов, который повышает точность распознавания голоса и перевода.

Для профессионалов, проводящих многоязычные встречи, идеально подойдет режим W4 Pro Listen & Play. Он позволяет беспрепятственно переключаться между прослушиванием и речью с синхронным переводом. Семантическая сегментация на основе ИИ, предлагаемая компанией Timekettle, обеспечивает быстрый синтаксический анализ предложений, повышая качество коммуникаций и производительность, а функция AI Memo предоставляет интеллектуальную информационную сводку после совещаний.

Третий режим предназначен для онлайн-взаимодействий, таких как видеозвонки или потоковая передача медиаконтента на иностранном языке, гарантируя понимание пользователями каждого слова за счет переводимых в режиме реального времени субтитров и аудиосводки после встречи или мероприятия. Кроме того, неожиданные телефонные звонки на иностранном языке больше не проблема, поскольку наушники W4 Pro предлагают односторонний вспомогательный перевод и расшифровку субтитров в режиме реального времени, что позволяет быстро понимать информацию и эффективно вести разговор.

Понимая важность комфорта пользователя и эффективности, компания Timekettle использовала при создании наушников W4 Pro дизайн с открытыми ушами, обеспечивающий длительный комфорт без ущерба для конфиденциальности и гигиены. Кроме того, высокое качество звука этих наушников обогащает каждое взаимодействие, делая его сопоставимым с использованием профессиональных аудиосистем.

Важная веха на пути к созданию Вавилонской рыбки

Компанию Timekettle воодушевила Вавилонская рыбка — волшебное существо из научно-фантастического фильма The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Автостопом по Галактике). Вавилонская рыбка позволяет людям понимать инопланетные языки. С момента своего основания компания Timekettle стремится создать настоящую Вавилонскую рыбку, позволяющую каждому свободно общаться на разных языках.

За последние восемь лет компания Timekettle произвела революцию в сфере межъязыковых культурных коммуникаций с помощью серии инновационных продуктов. Изначально компания Timekettle представила портативный переводчик, при использовании которого пользователю необходимо было нажимать кнопку и ждать, но он все равно значительно помогал в понимании разных языков. Эволюция продолжилась за счет наушников-переводчиков M3 Translator, позволявших пользователям слушать и отвечать, хотя они все равно еще требовали ручного переключения аудиоканалов.

Прорыв произошел с появлением наушников-переводчиков Timekettle WT2 Edge, оснащенных технологией HybridComm™, которая обеспечивает двустороннюю связь в режиме реального времени. Пользователи получили возможность говорить и слушать одновременно, что сделало разговоры более естественными и эффективными.

В начале этого года Timekettle дополнительно усовершенствовала свою технологию, обеспечив возможность обработки речи нескольких людей на пяти разных языках одновременно и раздвинув границы межъязыкового общения.

Каждое из технологических достижений Timekettle направлено на то, чтобы сделать межъязыковое общение таким же целостным, как и общение на одном языке. А теперь наушники-переводчики с ИИ Timekettle W4 Pro обеспечивают целостные и эффективные коммуникации в ходе глобальных деловых переговоров на разных языках. Заглядывая в будущее, компания Timekettle сохраняет приверженность достижению универсальной свободы общения, постоянно совершенствуя свои продукты для облегчения естественного и эффективного межъязыкового взаимодействия.

О компании Timekettle

Компания Timekettle, основанная в 2016 году, специализируется на совершенствовании технологий межъязыковых коммуникаций с помощью инновационных продуктов и решений. Продукция Timekettle, удостоенная многочисленных международных наград, в том числе наград CES Innovation Award, iF Design Award и Japan Good Design Award, с гордостью удовлетворяет потребности в межъязыковом общении в различных сценариях использования, включая жизнь за рубежом, путешествия, собрания и учебные занятия на разных языках, а также производственную деятельность и логистику и многое другое. Консолидировав базу пользователей, насчитывающую более 400 000 человек, компания Timekettle продолжает свой путь как производитель устройства для перевода на основе ИИ №1 в мире.

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.timekettle.co/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499236/Timekettle___Product_Launch.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499237/Timekettle___booth.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499238/Timekettle___Earbuds.jpg