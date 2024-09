-Más que un dispositivo: Timekettle presenta los auriculares con traductor simultáneo con IA W4 Pro en IFA 2024

BERLIN, 9 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Timekettle, el experto en auriculares con traductor de inteligencia artificial, ha presentado su última innovación, los auriculares con traductor simultáneo con IA W4 Pro, en la feria International Funkausstellung (IFA) 2024. Más que un dispositivo, el W4 Pro funciona como un asistente personal, que atiende las necesidades de comunicación en varios idiomas cuando se reciben invitados extranjeros, se realizan reuniones en línea en varios idiomas o se viaja al extranjero por negocios o por placer.

Timekettle New Product Launch Press Conference at IFA 2024 Timekettle's booth at IFA 2024 Timekettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds

"Los auriculares de interpretación como los W4 Pro son esenciales incluso cuando se pueden utilizar teléfonos para la traducción, porque ofrecen una experiencia de usuario más refinada e inmersiva", afirmó Leal Tian, consejero delegado de Timekettle. "En la comunicación entre idiomas, existe una creciente necesidad de conversaciones significativas y conexiones más profundas más allá de las traducciones básicas, especialmente para profesionales de negocios, inmigrantes y viajeros. W4 Pro satisface estas necesidades al permitir conversaciones naturales, con manos libres y contacto visual, lo que hace que las interacciones sean más fluidas".

W4 Pro satisface diversas necesidades de comunicación en tres modos distintos. El primer modo se centra en la interpretación simultánea uno a uno. Cuenta con tecnología avanzada que permite la traducción instantánea en un entorno de conversación bidireccional. Su sistema de interpretación dual redefine la comunicación exitosa al permitir que dos voces se fusionen en un flujo singular. Los auriculares también incorporan un conjunto de micrófonos triple que mejora el reconocimiento de voz y la precisión de la traducción.

Para los profesionales que se ocupan de reuniones multilingües, el modo escuchar y reproducir del W4 Pro es una opción ideal. Permite cambiar sin problemas entre escuchar y hablar con interpretación simultánea. La segmentación semántica de IA de Timekettle garantiza un análisis rápido de las oraciones, lo que mejora la comunicación y la productividad, mientras que AI Memo proporciona resúmenes inteligentes posteriores a la reunión.

El tercer modo se adapta a las interacciones en línea, como las videollamadas o la transmisión de contenido multimedia extranjero, lo que garantiza que los usuarios comprendan cada palabra con subtítulos traducidos en tiempo real y resúmenes de audio posteriores a la reunión o el evento. Además, las llamadas telefónicas inesperadas en un idioma extranjero ya no son un problema, ya que el W4 Pro ofrece traducción asistida unidireccional y subtítulos de transcripción en tiempo real, para captar rápidamente la información y mantener conversaciones eficientes.

Timekettle, consciente de la importancia de la comodidad y la eficiencia del usuario, ha equipado el W4 Pro con un diseño de oído abierto, lo que garantiza una comodidad prolongada sin comprometer la privacidad ni la higiene. Además, su calidad de sonido de alta gama enriquece cada interacción, lo que lo hace comparable a los sistemas de audio profesionales.

Un hito importante para "Babel Fish"

Timekettle se inspiró en "Babel Fish", una criatura mágica de la película de ciencia ficción " The Hitchhiker's Guide to the Galaxy." "Babel Fish" permite a las personas comprender idiomas extraterrestres. Desde sus inicios, Timekettle se ha esforzado por crear un "Babel Fish" de la vida real, que permita a todos comunicarse libremente en diferentes idiomas.

En los últimos ocho años, Timekettle ha revolucionado la comunicación cultural entre idiomas a través de una serie de productos innovadores. Inicialmente, Timekettle presentó un traductor portátil que, a pesar de requerir que los usuarios presionaran un botón y esperaran, ayudaba significativamente a comprender en diferentes idiomas. La evolución continuó con los auriculares M3 Translator, que permiten a los usuarios escuchar y responder, aunque todavía es necesario cambiar manualmente los canales de audio.

El gran avance llegó con los auriculares con traductor simultáneo Timekettle WT2 Edge, con tecnología HybridComm™ que permite una comunicación bidireccional en tiempo real. Los usuarios pueden hablar y escuchar simultáneamente, lo que hace que las conversaciones sean más naturales y eficientes.

A principios de este año, Timekettle avanzó aún más su tecnología para procesar el audio de varias personas en cinco idiomas diferentes simultáneamente, ampliando los límites de la comunicación entre idiomas.

Cada uno de los avances tecnológicos de Timekettle tiene como objetivo hacer que la comunicación entre idiomas sea tan fluida como las interacciones en el mismo idioma. Y ahora, los auriculares con traductor simultáneo Timekettle W4 Pro AI permiten una comunicación fluida y eficaz en las negociaciones comerciales globales en todos los idiomas. De cara al futuro, Timekettle sigue comprometido con la consecución de la libertad de comunicación universal, mejorando continuamente sus productos para facilitar interacciones naturales y eficientes entre idiomas.

Acerca de Timekettle

Timekettle, fundada en 2016, se dedica a promover la comunicación entre idiomas a través de productos y soluciones innovadores. Reconocidos con numerosos galardones internacionales, incluidos CES Innovation Award, iF Design Award, y Japan Good Design Award, los productos de Timekettle han satisfecho con orgullo las necesidades de comunicación entre idiomas en una variedad de escenarios de usuario, que incluyen vivir en el extranjero, viajar, reuniones y aulas multilingües, así como en la fabricación y la logística, y más. Habiendo consolidado una base de datos de usuarios de más de 400.000, Timekettle continúa su camino como el dispositivo traductor de inteligencia artificial número uno a nivel mundial.

Para obtener más información, visite https://www.timekettle.co/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499236/Timekettle___Product_Launch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499237/Timekettle___booth.jpg