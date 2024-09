Plus qu'un dispositif : Timekettle dévoile les écouteurs W4 Pro AI Interpreter à l'IFA 2024

BERLIN, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Timekettle, l'expert des écouteurs traducteurs d'IA, a dévoilé sa dernière innovation, les écouteurs interprètes AI W4 Pro, lors de l'International Funkausstellung (IFA) 2024. Plus qu'un appareil, le W4 Pro fonctionne comme un assistant personnel, répondant aux besoins de communication multilingue lors de l'accueil d'invités étrangers, de réunions multilingues en ligne ou de voyages d'affaires ou d'agrément à l'étranger.

« Les écouteurs pour interprètes comme le W4 Pro sont essentiels même lorsque les téléphones peuvent être utilisés pour la traduction, car ils offrent une expérience utilisateur plus raffinée et plus immersive », a déclaré Leal Tian, PDG de Timekettle. « Dans le domaine de la communication entre langues différentes, il y a un besoin croissant de conversations significatives et de connexions plus profondes au-delà des traductions de base, en particulier pour les professionnels, les immigrés et les voyageurs. Le W4 Pro répond à ces besoins en permettant des conversations naturelles, mains libres, avec un contact visuel, ce qui rend les interactions plus fluides ».

Le W4 Pro répond à divers besoins de communication grâce à trois modes distincts. Le premier mode se concentre sur l'interprétation simultanée en tête-à-tête. Il est doté d'une technologie avancée qui permet une traduction instantanée dans le cadre d'une conversation bidirectionnelle. Son système d'interprétation double redéfinit une communication réussie en permettant à deux voix de se fondre dans un flux singulier. Les écouteurs intègrent également un triple réseau de microphones qui améliore la reconnaissance vocale et la précision de la traduction.

Pour les professionnels qui participent à des réunions multilingues, le mode Listen & Play (lecture et écoute) du W4 Pro est un choix idéal. Il permet de passer en toute transparence de l'écoute à la parole avec une interprétation simultanée. La segmentation sémantique IA de Timekettle assure une analyse rapide des phrases, améliorant ainsi la communication et la productivité, tandis que le mémo IA fournit des résumés intelligents après les réunions.

Le troisième mode est destiné aux interactions en ligne telles que les appels vidéo ou la diffusion en continu de contenu multimédia étranger, garantissant que les utilisateurs comprennent chaque mot grâce à des sous-titres traduits en temps réel et à des résumés audio après la réunion ou l'événement. En outre, les appels téléphoniques inattendus dans une langue étrangère ne sont plus un problème, car le W4 Pro offre une traduction assistée unidirectionnelle et une transcription en temps réel des sous-titres, ce qui permet de saisir rapidement les informations et d'avoir des conversations efficaces.

Conscient de l'importance du confort et de l'efficacité de l'utilisateur, Timekettle a doté le W4 Pro d'une conception à oreilles ouvertes, garantissant un confort prolongé sans compromettre l'intimité ou l'hygiène. En outre, sa qualité sonore haut de gamme enrichit chaque interaction, ce qui le rend comparable aux systèmes audio professionnels.

Une étape importante vers le « poisson Babel ».

Timekettle a été inspirée par le « poisson babel », une créature magique du film de science-fiction « Le guide du voyageur galactique ». Le « poisson Babel » permet aux personnes de comprendre des langues étrangères. Depuis sa création, Timekettle s'efforce de créer un véritable « poisson Babel », permettant à chacun de communiquer librement dans différentes langues.

Au cours des huit dernières années, Timekettle a révolutionné la communication culturelle interlinguistique grâce à une série de produits innovants. Au départ, Timekettle a lancé un traducteur portable qui, bien qu'exigeant des utilisateurs qu'ils appuient sur un bouton et qu'ils attendent, a considérablement facilité la compréhension entre les langues. L'évolution s'est poursuivie avec les écouteurs M3 Translator, qui permettent aux utilisateurs d'écouter et de répondre, tout en nécessitant une commutation manuelle des canaux audio.

La percée a été réalisée avec les écouteurs Timekettle WT2 Edge Simultaneous Translator , dotés de la technologie HybridComm™ qui permet une communication bidirectionnelle en temps réel. Les utilisateurs peuvent parler et écouter simultanément, ce qui rend les conversations plus naturelles et plus efficaces.

Au début de l'année, Timekettle a perfectionné sa technologie pour traiter simultanément le son de plusieurs personnes dans cinq langues différentes, repoussant ainsi les limites de la communication interlinguistique.

Chacune des avancées technologiques de Timekettle vise à rendre la communication interlinguistique aussi transparente que les interactions dans la même langue. Désormais, les écouteurs Timekettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds permettent une communication fluide et efficace dans le cadre de négociations commerciales internationales, quelle que soit la langue. Pour l'avenir, Timekettle reste fidèle à son engagement en faveur de la liberté de communication universelle, en améliorant continuellement ses produits pour faciliter les interactions naturelles et efficaces entre les langues.

À propos de Timekettle

Créé en 2016, Timekettle se consacre à l'avancement de la communication multilingue par le biais de solutions et de produits innovants. Récompensés par de nombreux prix internationaux, dont le CES Innovation Award, l'iF Design Award et le Japan Good Design Award, les produits Timekettle répondent fièrement aux besoins de communication multilingue dans une grande variété de scénarios d'utilisation, y compris la vie à l'étranger, les voyages, les réunions et les salles de classe multilingues, ainsi que la fabrication et la logistique, et bien plus encore. Avec une base de données de plus de 400 000 utilisateurs, Timekettle continue d'écrire son histoire en tant que numéro 1 mondial des dispositifs de traduction basés sur l'IA.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.timekettle.co/.

