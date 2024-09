Więcej niż urządzenie: na targach IFA 2024 Timekettle prezentuje W4 Pro, słuchawki do tłumaczenia oparte na AI

BERLIN, 9 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów International Funkausstellung (IFA) 2024 Timekettle, ekspert w dziedzinie słuchawek do tłumaczenia opartych na AI, zaprezentował swoją najświeższą innowację - słuchawki do tłumaczenia działające w oparciu o AI W4 Pro. W4 Pro to więcej niż tylko urządzenie - pełni rolę osobistego asystenta, spełniając potrzeby komunikacji w różnych językach podczas przyjmowania zagranicznych gości, prowadzenia wielojęzycznych spotkań online czy podróży służbowych i turystycznych.

Timekettle New Product Launch Press Conference at IFA 2024 Timekettle's booth at IFA 2024 Timekettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds

„Chociaż telefony mogą służyć do tłumaczenia, słuchawki takie jak W4 Pro są niezbędne, ponieważ zapewniają bardziej zaawansowane i immersyjne doświadczenie użytkownika - powiedział Leal Tian, dyrektor generalny Timekettle. - W komunikacji wielojęzycznej rośnie potrzeba prowadzenia znaczących rozmów i nawiązywania głębszych relacji wykraczających poza zakres podstawowy, szczególnie w przypadku profesjonalistów w dziedzinie biznesu, imigrantów i osób podróżujących. W4 Pro spełnia te potrzeby, umożliwiając naturalne, bezdotykowe rozmowy z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego, co sprawia, że interakcje są płynniejsze".

Model W4 Pro odpowiada na różnorodne potrzeby komunikacyjne w trzech różnych trybach. Pierwszy tryb koncentruje się na tłumaczeniu symultanicznym w rozmowach jeden na jeden. Wyposażony w zaawansowaną technologię, pozwala na natychmiastowe tłumaczenie rozmowy dwóch osób. System podwójnego tłumaczenia redefiniuje skuteczną komunikację, łącząc dwa głosy w jednolity przekaz komunikacyjny. Słuchawki są również wyposażone w potrójny system mikrofonów, który zwiększa precyzję rozpoznawania głosu i dokładność tłumaczenia.

Dla profesjonalistów uczestniczących w wielojęzycznych spotkaniach idealnym rozwiązaniem jest tryb Listen & Play modelu W4 Pro. Umożliwia płynne przełączanie między słuchaniem a mówieniem z jednoczesnym tłumaczeniem. Technologia AI Semantic Segmentation firmy Timekettle zapewnia szybkie dzielenie zdań, co zwiększa efektywność komunikacji i produktywność, podczas gdy AI Memo oferuje inteligentne podsumowania po spotkaniu.

Trzeci tryb powstał z myślą o interakcjach online, takich jak wideokonferencje czy oglądanie zagranicznych treści medialnych, zapewniając użytkownikom zrozumienie każdego słowa dzięki tłumaczeniom w czasie rzeczywistym oraz podsumowaniom audio po spotkaniu lub wydarzeniu. Dodatkowo niespodziewane rozmowy telefoniczne w obcym języku nie są już problemem, ponieważ W4 Pro oferuje tłumaczenie wspomagane w jednym kierunku i napisy w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie przyswajanie informacji i skuteczne porozumienie.

Doceniając znaczenie komfortu użytkownika i efektywności, Timekettle wyposażył model W4 w konstrukcję z otwartym uchem, zapewniając długotrwały komfort, prywatność i higienę podczas korzystania. Dźwięk wysokiej jakości zbliżonej do profesjonalnych systemów audio wzbogaca każde doświadczenie.

Znaczący kamień milowy dla „Babel Fish"

Timekettle został zainspirowany przez „Babel Fish", magiczne stworzenie z filmu science-fiction „Autostopem przez galaktykę". „Babel Fish" pozwala ludziom rozumieć obce języki. Od swojego powstania, Timekettle dążył do stworzenia rzeczywistego „Babel Fish," który pozwoliłby wszystkim na swobodną komunikację w różnych językach.

W ciągu ostatnich ośmiu lat Timekettle zrewolucjonizował międzykulturową komunikację językową dzięki serii innowacyjnych produktów. Na początku firma wprowadziła ręczne urządzenie do tłumaczenia, które, mimo że wymagało od użytkowników naciśnięcia przycisku i czekania, znacznie ułatwiało zrozumienie w różnych językach. Kolejnym etapem było wprowadzenie słuchawek tłumaczących M3, które umożliwiały użytkownikom słuchanie i odpowiadanie, choć nadal wymagały ręcznego przełączania kanałów audio.

Przełom nadszedł wraz z wprowadzeniem słuchawek tłumaczących Timekettle WT2 Edge, wyposażonych w technologię HybridComm™, która umożliwiała dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogli mówić i słuchać jednocześnie, co sprawiało, że rozmowy stały się bardziej naturalne i efektywne.

Na początku tego roku Timekettle udoskonalił swoją technologię, umożliwiając jednoczesne przetwarzanie wypowiedzi wielu osób w pięciu różnych językach, przesuwając granice komunikacji wielojęzycznej.

Każde z technologicznych osiągnięć Timekettle ma na celu osiągnięcie komunikacji wielojęzycznej tak samo płynnej jak interakcje w tym samym języku. Obecnie słuchawki do tłumaczenia AI Timekettle W4 Pro umożliwiają swobodne i skuteczne komunikowanie się podczas międzynarodowych negocjacji biznesowych, niezależnie od języka. Timekettle będzie nadal dążyć do powszechnej swobody komunikacji, nieustannie doskonaląc swoje produkty, aby ułatwić naturalne i efektywne interakcje wielojęzyczne.

Timekettle

Założona w 2016 roku firma Timekettle działa na rzecz rozwoju komunikacji wielojęzycznej poprzez innowacyjne produkty i rozwiązania. Uznawana za czołowy podmiot w branży, firma otrzymała liczne międzynarodowe nagrody, w tym CES Innovation Award, iF Design Award oraz Japan Good Design Award. Produkty Timekettle z powodzeniem służą do komunikacji między językami w różnych scenariuszach użytkowych, takich jak życie za granicą, podróże, spotkania i klasy wielojęzyczne, a także w produkcji i logistyce. Dysponując bazą użytkowników liczącą ponad 400000 osób, Timekettle kontynuuje swoją podróż jako globalny lider w dziedzinie urządzeń tłumaczących na bazie AI.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.timekettle.co/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499236/Timekettle___Product_Launch.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499237/Timekettle___booth.jpg