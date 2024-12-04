Бизнес-школа HSBC при Пекинском университете продлила аккредитацию ассоциаций AACSB и AMBA на максимальный срок 5 лет

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 5 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В ноябре 2024 года Ассоциация содействия развитию университетских школ бизнеса (AACSB) объявила о том, что бизнес-школа HSBC при Пекинском университете (PHBS) вновь получила аккредитацию AACSB на максимальный срок 5 лет.

Peking University HSBC Business School Earns Reaccreditation from AACSB and AMBA for Full 5-Year Term

Группа коллегиального контроля AACSB провела повторную оценку PHBS на месте в июне посредством 17 углубленных собеседований с руководством школы, тщательно изучив разные аспекты, включая видение и миссию школы, стратегическое развитие, преподавание и исследования, повышение квалификации преподавателей, развитие талантов, управление персоналом, социальную ответственность и влияние. Кроме того, группа провела беседы с директорами программ, преподавателями, студентами, выпускниками и работодателями, чтобы составить целостное представление об их оценках и рекомендациях, касающихся школы и различных ее программ. Группа контроля полностью отдала должное замечательному прогрессу, достигнутому школой PHBS за последние годы, отметив, что школа может гордиться первоклассной учебной инфраструктурой и достигла впечатляющих достижений в области академических исследований, интернационализации, конкурентоспособности выпускников при трудоустройстве и в других областях. При этом группа также представила предложения по устойчивому развитию школы в будущем.

В мае 2024 года Ассоциация МВА (AMBA) также направила письмо, подтверждающее, что школа PHBS в очередной раз получила аккредитацию на максимальный срок 5 лет.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44662.htm；

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/11841.htm

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