L'école de commerce HSBC de l'Université de Pékin ré-accréditée par l'AACSB et l'AMBA pour la période maximale de 5 ans

SHENZHEN, Chine, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- En novembre 2024, l'Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) a annoncé que l'école de commerce HSBC de l'Université de Pékin (PHBS) a été accréditée par l'AACSB pour la période maximale de 5 ans une fois de plus.

L'équipe d'évaluation par les pairs de l'AACSB a procédé à une réévaluation sur place de la PHBS en juin, en menant 17 discussions approfondies avec la direction de l'école, en examinant minutieusement des aspects tels que la vision et la mission de l'école, le développement stratégique, l'enseignement et la recherche, le développement du corps enseignant, la culture des talents, la gestion du personnel, la responsabilité sociale et l'impact. En outre, ils ont dialogué avec les directeurs de programmes, les membres du corps enseignant, les étudiants, les anciens élèves et les employeurs afin d'obtenir une vue d'ensemble de leurs évaluations et de leurs recommandations pour l'école et ses différents programmes. L'équipe d'évaluation a salué les progrès remarquables réalisés par la PHBS au cours des dernières années, notant que l'école dispose d'installations d'enseignement de premier ordre et qu'elle a obtenu des résultats impressionnants en matière de recherche universitaire, d'internationalisation, de compétitivité en matière d'emploi et dans d'autres domaines. Dans le même temps, ils ont également formulé des suggestions pour le développement durable de l'école à l'avenir.

En mai 2024, l'Association of MBAs (AMBA) a également envoyé une lettre confirmant que la PHBS a de nouveau reçu l'accréditation pour la période maximale de 5 ans.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572003/20241203172117.jpg