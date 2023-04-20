Шагните в Net5.5G, погрузитесь в цифровизацию промышленности

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 21 апреля 2023 /PRNewswire/ – На Huawei Global Analyst Summit 2023, Huawei провела сессию на тему "Stride to Net5.5G, Boost New Growth" для обмена информацией о технологических тенденциях и будущих примерах использования с отраслевыми партнерами и клиентами, а также для совместного обсуждения направления развития Net5.5G.

Qiu Yuefeng, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line

Вице-президент центра обмена данных линейки Huawei Цю Юефэн заявил, что по мере роста темпов цифровизации, доступ к 10 Гбит/с вскоре будет доступен каждому человеку, каждой семье и каждой организации. Net5.5G предоставляет комплексные технологические инновации для лучшей адаптации к различным сценариям обслуживания. Например, в сценариях 2C, 2H и 2B в Net5.5G используется целый ряд передовых технологий, включая конвергентную сеть носителей 800GE, цифровую частную сеть 800 GE, сеть центров обработки данных 800GE AI Fabric (DCN) и Wi-Fi новейшего поколения для обеспечения доступа к сети 10 Гбит/с в любое время и в любом месте.

Многие сервисы, требующие широкополосной связи, такие как видеоролики высокой четкости (HD) и расширенная реальность (XR), появляются в 2C и 2H сценариях. Для более эффективной поддержки этих новых сервисов мобильные и стационарные сети за счет внедрения новейших технологий сверхширокополосного доступа эволюционировали до уровня 5.5G и F5.5 соответственно. Чтобы не отставать, сеть передачи данных, являющаяся основной сетью носителей, продвигается по пути к созданию конвергентной сети носителей 800GE, что обеспечивает высочайшее качество обслуживания с 10 Гбит/с в таких сценариях.

В сценарии 2B, по мере углубления в процесс цифровизации промышленнности, возникают более дифференцированные требования к производительности сети. Именно здесь и появляется Net5.5G. Используя технологию цифровых частных сетей 800GE, Net5.5G позволяет создавать дифференцированные сети носителей цифровых услуг для различных отраслей промышленности. Благодаря Wi-Fi последнего поколения (Wi-Fi 7) и коммутаторам 10GE высокой плотности, Net5.5G может обеспечивать сетевой доступ со скоростью 10 Gbps ко всем услугам в корпоративных кампусных сетях. Благодаря использованию облака в отраслевых услугах, опыт применения также зависит от того, насколько быстро облако реагирует на потребности в обслуживании. С помощью технологии 800GE AI Fabric DCN сервис Net5.5G обеспечивает возможность взаимодействия между облачными приложениями и данными в режиме реального времени, обеспечивая пользователей терминалов беспроигрышным опытом обслуживания.

Рим не в один день строился. Как отметил Цю Юефэн, Net5.5G продолжит преодолевать границы возможностей для повышения качества обслуживания отрасли. Между тем, Huawei продолжит сотрудничество с отраслевыми партнерами по всему миру в целях изучения направления развития Net5.5G и для содействия активному развитию Net5.5G.

На заседании многие уважаемые гости поделились своими наводящими на размышления идеями, например, Ян Тао, генеральный секретарь Всемирного альянса приложений WLAN (WAA), Ма Ке из Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) и профессор Фан Чун из Peking University. Вместе они обсудили важную роль сетей в содействии цифровой трансформации различных отраслей, а также проблемы и контрмеры сетей передачи данных в создании возможностей для преобразования цифровых технологий в отраслях. Кроме того, они поделились своими взглядами и предложениями по развитию индустрии передачи данных.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2059739/Qiu_Yuefeng_Vice_President_Huawei_Data_Communication.jpg

SOURCE Huawei