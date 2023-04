Krok na drodze do Net5.5G. Zaangażowanie w cyfryzację przemysłu

SHENZHEN, Chiny, 21 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas szczytu Huawei Global Analyst Summit 2023, przedstawiciele Huawei poprowadzili sesję dotyczącą „Kroku na drodze do Net5.5G. Przyspieszenie nowego rozwoju" w celu podzielenia się informacjami o nowych trendach technologicznych i ich przyszłych zastosowaniach z partnerami branżowymi i klientami, oraz w wspólnego omówienia kierunku rozwoju technologii Net5.5G.

Qiu Yuefeng, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line

Qiu Yuefeng, wiceprezes Huawei ds. linii produktów do transmisji danych, stwierdził, że wraz z rosnącym tempem cyfryzacji, dostęp do Internetu o prędkości 10Gb/s będzie wkrótce osiągalny dla każdej osoby, rodziny i organizacji. Net5.5G zapewnia kompleksowe innowacje technologiczne, aby umożliwić lepsze dostosowanie się do różnych scenariuszy zastosowań. Przykładowo, w przypadku zastosowań w sektorze usług konsumenckich (2C), usług dla domu (2H) i dla firm (2B), Net5.5G wykorzystuje szeroką gamę najnowocześniejszych technologii, takich jak konwergentna sieć nośna 800GE converged bearer network, sieć prywatna 800GE digital private network, sieć centrum danych 800GE AI Fabric data center network (DCN) i najnowszej generacji Wi-Fi, co pozwoli na dostarczenie dostępu do sieci o prędkości 10 Gb/s wszędzie i w każdym momencie.

Wiele usług wymagających szerokopasmowego Internetu, takich jak nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości i rzeczywistość rozszerzona (XR) pojawia się w zastosowaniach obejmujących segmenty 2C i 2H. Aby zapewnić lepsze wsparcie tych nowych usług, sieci mobilne i stacjonarne ewoluują odpowiednio w kierunku 5,5G i F5,5, poprzez innowacje obejmujące technologie ultra-szerokopasmowego Internetu. Aby dotrzymać kroku, sieć transmisji danych, jako podstawowa sieć nośna, zmierza w kierunku konwergentnej sieci nośnej 800GE, w celu dostarczenia usługi o prędkości 10 Gb/s w ramach wyżej wymienionych zastosowań.

Jeżeli chodzi o zastosowania w sektorze 2B, podczas gdy pogłębia się cyfryzacja wielu gałęzi gospodarki, zgłaszane są coraz bardziej zróżnicowane wymogi dotyczące parametrów sieci. Tutaj wkracza Net5.5G. Wykorzystując technologię sieci prywatnych 800GE, Net5.5G może zbudować zróżnicowane sieci nośne dla usług cyfrowych oferowanych w różnorodnych branżach. W oparciu o najnowszej generacji Wi-Fi (Wi-Fi 7) i przełączniki sieciowe 10 GE, Net5.5G może zapewnić dostęp do Internetu o prędkości 10 Gb/s dla wszystkich usług w sieciach kampusowych przedsiębiorstw. Wraz z coraz bardziej powszechnym zastosowaniem technologii chmury do usług w różnych branżach, doświadczenia płynące z jej wykorzystania również opierają się na prędkości, z jaką chmura odpowiada na potrzeby wynikające z danej usługi. Dzięki technologii sieci centrum danych 800GE AI Fabric DCN, Net5.5G umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym pomiędzy aplikacjami w chmurze a danymi, zapewniając, że użytkownicy końcowi nie doświadczą żadnych strat.

Mówi się, że nie od razu Rzym zbudowano. Jak podkreślił Qiu Yuefeng, Net 5.5G będzie nadal przełamywać granice możliwości, aby lepiej przysłużyć się cyfryzacji przemysłu. W międzyczasie, Huawei będzie kontynuować współpracę z globalnymi partnerami branżowymi w celu zbadania kierunków rozwoju Net5.5G oraz promowania dynamicznego rozwoju tych technologii.

Podczas sesji, wielu znakomitych gości podzieliło się swoimi wnikliwymi spostrzeżeniami, w tym Yang Tao, sekretarz generalny World WLAN Application Alliance (WAA), Ma Ke z Chińskiej Akademii Technologii Teleinformatycznych (CAITC - China Academy of Information and Communications Technology) oraz prof. Fan Chun z Uniwersytetu Pekińskiego. Wspólnie omówili kluczową rolę sieci we wspomaganiu transformacji cyfrowej w wielu branżach, jak również wyzwania i stosowne środki zaradcze dotyczące sieci transmisji danych w zakresie możliwości transformacji cyfrowej w wielu gałęziach gospodarki. Oprócz tego, podzielili się swoimi poglądami i sugestiami dotyczącymi rozwoju branży transmisji danych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2059739/Qiu_Yuefeng_Vice_President_Huawei_Data_Communication.jpg

SOURCE Huawei