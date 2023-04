Avancemos em direção ao Net5.5G, mergulhando na digitalização do setor

SHENZHEN, China, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Na Cúpula Global de Analistas da Huawei de 2023, a Huawei realizou uma sessão com o tema "Stride to Net5.5G, Boost New Growth" (Avancemos em direção ao Net5.5G, impulsionando um novo crescimento) para compartilhar tendências tecnológicas e casos de uso futuro com parceiros e clientes do setor, bem como discutir em conjunto a direção do desenvolvimento do Net5.5G.

Qiu Yuefeng, vice-presidente da linha de produtos de transmissão de dados da Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

Qiu Yuefeng, vice-presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, disse que, à medida que a digitalização aumentar o ritmo, o acesso a 10 Gbps estará disponível em breve para todas as pessoas, todas as famílias e todas as organizações. O Net5.5G oferece inovações tecnológicas de ponta a ponta para se adaptar melhor a diferentes cenários de serviço. Por exemplo, em cenários 2C, 2H e 2B, o Net5.5G aproveita uma série de tecnologias de ponta, como a rede de portadores convergente ("converged bearer network") de 800 GE, rede privada digital ("digital private network") de 800 GE, rede de data center (DCN) AI Fabric de 800 GE e Wi-Fi de última geração, para oferecer acesso à rede 10 Gbps a qualquer hora e em qualquer lugar.

Muitos serviços que exigem muita largura de banda, como vídeos de alta definição (HD) e realidade estendida (XR), estão surgindo em cenários 2C e 2H. Para dar melhor suporte a esses novos serviços, as redes móveis e fixas estão evoluindo para 5.5G e F5.5, respectivamente, por meio de inovações tecnológicas de ultra banda larga. Para acompanhar o ritmo, a rede de comunicação de dados, como uma rede de portadores fundamental, está avançando em direção à rede de portadores convergente de 800 GE, de modo a oferecer a melhor experiência de serviço de 10 Gbps nesses cenários.

No cenário 2B, à medida que nos aprofundamos na digitalização do setor, surgem requisitos mais diferenciados para o desempenho da rede. É aqui que o Net5.5G entra em cena. Aproveitando da tecnologia de rede privada digital de 800 GE, o Net5.5G pode construir redes portadoras de serviços digitais diferenciadas para diferentes setores. E, fortalecida por Wi-Fi de última geração (Wi-Fi 7) e interruptores de10 GE de alta densidade, o Net5.5G pode oferecer acesso à rede 10 Gbps a todos os serviços em redes de campus empresariais. Com o processo completo de mudança para a nuvem dos serviços do setor, a experiência da aplicação também conta com a rapidez com que a nuvem atende às necessidades de serviço. Por meio da tecnologia de DCN AI Fabric de 800 GE, o Net5.5G permite a interação em tempo real entre aplicações em nuvem e dados, garantindo uma experiência de serviço sem perdas para usuários de terminais.

Roma não foi construída em um dia. Conforme apontado por Qiu Yuefeng, o Net5.5G continuará ultrapassando os limites de capacidade para atender melhor a digitalização do setor. Enquanto isso, a Huawei continuará trabalhando com parceiros globais do setor para explorar a direção de desenvolvimento do Net5.5G e promover seu vigoroso desenvolvimento.

Na sessão, muitos convidados ilustres compartilharam suas ideias instigantes, por exemplo, Yang Tao, secretário-geral da World WLAN Application Alliance (WAA), Ma Ke, da China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), e o professor Fan Chun, da Peking University. Juntos, eles discutiram o importante papel das redes na facilitação da transformação digital em todos os setores, bem como os desafios e contramedidas das redes de comunicação de dados para possibilitar a transformação digital nos setores. Além disso, compartilharam suas perspectivas e sugestões para o desenvolvimento da indústria de comunicação de dados.

FONTE Huawei

