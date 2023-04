Vykročte k Net5.5G, ponorte sa do digitalizácie priemyslu

ŠEN-ČEN, Čína, 21. apríla 2023 /PRNewswire / -- Na samite Huawei Global Analyst Summit 2023 spoločnosť Huawei usporiadala stretnutie na tému „Vykročte k Net5.5G, posilnite nový rast" s cieľom podeliť sa o technologické trendy a prípady budúceho použitia s partnermi a zákazníkmi z odvetvia, ako aj spoločne diskutovať o smerovaní vývoja Net5.5G.

Qiu Yuefeng, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line

Qiu Yuefeng, viceprezident produktovej línie dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, povedal, že keďže digitalizácia naberá tempo, prístup s rýchlosťou 10 Gb/s bude čoskoro k dispozícii dostupný pre každého človeka, každú rodinu a každú organizáciu. Net5.5G poskytuje komplexné technologické inovácie na lepšie prispôsobenie sa rôznym scenárom služieb. Napríklad v scenároch 2C, 2H a 2B využíva sieť Net5.5G množstvo špičkových technológií, ako je konvergovaná nosná sieť 800GE, digitálna súkromná sieť 800GE, sieť dátových centier AI Fabric (DCN) 800GE a najnovšia generácia Wi-Fi na poskytovanie prístupu k sieti rýchlosťou 10 Gb/s kedykoľvek a kdekoľvek.

Mnohé služby náročné na šírku pásma, ako sú videá s vysokým rozlíšením (HD) a rozšírená realita (XR), vznikajú v scenároch 2C a 2H. Na lepšiu podporu týchto nových služieb sa mobilné a pevné siete vyvíjajú smerom k 5.5G a F5.5 prostredníctvom inovácií ultra širokopásmových technológií. S cieľom udržať tempo, dátová komunikačná sieť, ako základná nosná sieť, smeruje ku konvergovanej nosnej sieti 800GE, aby v týchto scenároch poskytovala maximálny zážitok zo služieb s 10 Gb/s.

V scenári 2B, keď sa hlbšie ponoríme do digitalizácie priemyslu, vznikajú diferencovanejšie požiadavky na výkon siete. Tu prichádza Net5.5G. Využitím technológie digitálnej súkromnej siete 800GE dokáže Net5.5G vybudovať diferencované nosné siete digitálnych služieb pre rôzne odvetvia. S podporou Wi-Fi (Wi-Fi 7) najnovšej generácie a prepínačov 10GE s vysokou hustotou môže Net5.5G priniesť prístup k sieti s rýchlosťou 10 Gb/s ku všetkým službám v podnikových kampusových sieťach. S cloudifikáciou priemyselných služieb sa aplikačné skúsenosti spoliehajú aj na to, ako rýchlo cloud reaguje na potreby služieb. Prostredníctvom technológie 800GE AI Fabric DCN umožňuje Net5.5G interakciu medzi cloudovými aplikáciami a dátami v reálnom čase, čím zabezpečuje používateľom terminálov bezstratové skúsenosti so službami.

Rím nebol postavený za deň. Ako zdôraznil Qiu Yuefeng, Net5.5G bude naďalej prekonávať hranice schopností, aby digitalizácii priemyslu poskytovala lepšie služby. Spoločnosť Huawei bude medzitým pokračovať v spolupráci s globálnymi partnermi z odvetvia na skúmaní smerovania vývoja Net5.5G a podpore dynamického rozvoja Net5.5G.

Na stretnutí sa mnohí významní hostia podelili o svoje podnetné postrehy, napríklad Yang Tao, generálny tajomník Svetovej aliancie WLAN aplikácií (WAA), Ma Ke z Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií (CAICT) a profesor Fan Chun z Pekingskej univerzity. Spoločne diskutovali o dôležitej úlohe sietí pri uľahčovaní digitálnej transformácie odvetví, ako aj o výzvach a protiopatreniach dátových komunikačných sietí pri umožňovaní digitálnej transformácie odvetví. Okrem toho sa podelili o svoje názory a návrhy na rozvoj odvetvia dátovej komunikácie.

