Passage à la Net5.5G; plongez dans la numérisation de l'industrie

SHENZHEN, Chine, 22 avril 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Global Analyst Summit 2023, Huawei a tenu une séance sur le thème « Passer à la Net5.5G, stimuler la nouvelle croissance » dans le but de mettre en commun les tendances technologiques et les prochains cas d'utilisation avec les partenaires et les clients de l'industrie et de discuter ensemble de l'orientation du développement de la Net5.5G.

Qiu Yuefeng, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré que, comme la numérisation s'accélère, chaque personne, famille et entreprise aura bientôt accès à une expérience de 10 Gbps. La Net5.5G offre des innovations technologiques de bout en bout favorisant une meilleure adaptation aux différents scénarios de service. Par exemple, dans les scénarios 2C, 2H et 2B, la Net5.5G tire parti d'une foule de technologies de pointe, comme le réseau porteur convergent 800GE, le réseau numérique privé 800GE, le réseau de centres de données (DCN) 800GE d'AI Fabric et la technologie d'accès Wi-Fi de nouvelle génération, pour fournir un accès à une expérience 10 Gbps à tout moment et partout.

De nombreux services gourmands en bande passante, comme les vidéos haute définition (HD) et la réalité étendue (XR), émergent dans les scénarios 2C et 2H. Afin de mieux soutenir ces nouveaux services, les réseaux mobiles et fixes évoluent vers la 5,5G et la F 5,5, respectivement, grâce à des innovations technologiques dans le secteur de l'accès ultra large bande. Pour suivre le rythme, le réseau de communication de données, en tant que réseau porteur fondamental, progresse vers le réseau porteur convergent 800GE afin d'offrir une expérience de service ultime de 10 Gbps dans ces scénarios.

Dans le scénario 2B, à mesure que nous approfondissons la numérisation de l'industrie, nous relevons des exigences plus différenciées pour la performance du réseau. C'est là que la Net5.5G entre en jeu. Grâce à la technologie de réseau numérique privé 800GE, la Net5.5G favorise la construction de réseaux porteurs numériques différenciés pour différents secteurs. Alimentée par la nouvelle technologie d'accès Wi-Fi (Wi-Fi 7) et les commutateurs 10GE à haute densité, la Net5.5G permet un accès réseau à tous les services de 10 Gbps sur les réseaux de campus d'entreprise. Compte tenu de la cloudification des services de l'industrie, l'expérience de l'application dépend également de la rapidité avec laquelle le cloud répond aux besoins de service. Grâce à la technologie du réseau DCN 800GE d'AI Fabric, la Net5.5G permet une interaction en temps réel entre les applications dans le cloud et les données, assurant ainsi aux utilisateurs du terminal une expérience de service sans perte.

Rome ne s'est pas construite en un jour. Comme l'a souligné Qiu Yuefeng, la Net5.5G continuera de dépasser les limites de sa capacité pour mieux servir la numérisation de l'industrie. Entre-temps, Huawei poursuivra sa collaboration avec ses partenaires de l'industrie mondiale pour explorer l'orientation du développement de la Net5.5G et promouvoir son développement dynamique.

Au cours de la séance, de nombreux invités de marque ont discuté de leurs idées inspirantes, notamment Yang Tao, secrétaire général de la World WLAN Application Alliance (WAA), Ma Ke, de l'Académie chinoise des Technologies de l'information et des Communications, et le professeur Fan Chun de l'Université de Pékin. Ensemble, ils ont discuté du rôle important des réseaux dans la facilitation de la transformation numérique entre les industries, ainsi que des défis et des contre-mesures des réseaux de communication de données pour permettre la transformation numérique entre les industries. Ils ont également exprimé leurs points de vue et leurs suggestions pour le développement de l'industrie de la communication de données.

SOURCE Huawei