«Колодец желаний» Vantage Foundation дарит радость детскому дому Rumah Hope в Малайзии

News provided by

Vantage Foundation

14 Dec, 2023, 10:31 ET

ПЕТАЛИНГ-ДЖАЯ, Малайзия, 14 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- В этот праздничный сезон фонд Vantage Foundation приносит свет в жизни обездоленных подопечных детского дома Rumah Hope в Малайзии, организуя душевное мероприятие для того, чтобы поддержать отзывчивость и инклюзивность во время праздничных каникул. Кампания «Колодец желаний» ("Wishing Well"), инициатором которой выступил фонд Vantage Foundation, стремиться сделать так, чтобы все подопечные Rumah Hope тоже получили радость от праздничного сезона благодаря исполнению рождественских желаний.

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The residents of Rumah Hope Children's Home get their Christmas wishes fulfilled by the Wishing Well initiative led by Vantage Foundation
The residents of Rumah Hope Children's Home get their Christmas wishes fulfilled by the Wishing Well initiative led by Vantage Foundation

В мире, наполненном праздничной суетой, радостью и подарками, очень важно помнить, что не у каждого человека есть привилегия получать подарки от своих семей. Vantage Foundation знает об этой несправедливости и верит в силу сообщества, сострадания и единения на благо изменения жизни тех, кому повезло меньше.

Vantage Foundation – это благотворительная некоммерческая организация, зарегистрированная в Сингапуре, основной миссией которой является открывать миру глаза на неочевидную несправедливость. Эти зачастую невидимые вызовы, куда входят депрессия, тревожность и одиночество, угрожают социальной мобильности.

«Инициатива «Колодец желаний» не только приносит улыбки на лица детей в Rumah Hope, но также пестует доброту внутри сообществ», –сказал Стивен Сие (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. «Мы надеемся, что это вдохновит других на то, чтобы сделать праздники более инклюзивными для всех».

Детский дом Rumah Hope – это приют для детей, столкнувшихся с насилием, равнодушием и нуждой. Он был открыт в 1994 году. Детский дом зарегистрирован в округе Селангор-Уэлфэр в Малайзии.

«По иронии судьбы Рождество – период социальной напряженности для детей в нашем доме. Они разделены со своими семьями», – сказала Эми ДеКруз (Amy D'Cruz), директор детского дома Rumah Hope. «Они будут очень рады получить именно те подарки, которые так ждали. Эти подарки, переданные заботливыми волонтерами, помогут им с большей силой почувствовать уважение к себе».

О фонде Vantage Foundation

Фонд Vantage Foundation – это независимая благотворительная организация, призванная усилить осведомленность о незаметной несправедливости. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.vantage.foundation.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2299655/1.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

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