Знаковый 2023 год для Yutong Bus - мировые продажи электробусов превысили 175 000 единиц

News provided by

Yutong Bus

11 Jan, 2024, 06:44 ET

Yutong Bus размышляет о знаковом 2023 годе: совокупные мировые продажи автобусов на новом источнике энергии превысили 175 000 единиц

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 11 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd. («Yutong», SHA:600066), один из основных мировых поставщиков автобусов, с гордостью делится размышлениями о переходном 2023 годе, который был отмечен прорывными достижениями и неуклонной приверженностью устойчивому транспорту. Ставшая уже ежегодной традиция, когда Yutong анализирует достигнутый прогресс, уделяя основное внимание существенным успехам в сегменте электрического общественного транспорта.

Continue Reading
Yutong Bus Reflects on the Landmark Year of 2023: Cumulative Global Sales of New Energy Buses Exceeded 175,000 Units.
Yutong Bus Reflects on the Landmark Year of 2023: Cumulative Global Sales of New Energy Buses Exceeded 175,000 Units.
Yutong Bus showcasing four state-of-the-art electric bus models, the Micro-Mobility Electric Bus-E7S, the High-Capacity Trunk Line Bus-U18, the Ultra-Luxury Battery Electric Coach-T15E, and Double-Deck Battery Electric Sightseeing Bus-U11DD, at Busworld Brussels 2023.
Yutong Bus showcasing four state-of-the-art electric bus models, the Micro-Mobility Electric Bus-E7S, the High-Capacity Trunk Line Bus-U18, the Ultra-Luxury Battery Electric Coach-T15E, and Double-Deck Battery Electric Sightseeing Bus-U11DD, at Busworld Brussels 2023.

Yutong с гордостью заявляет, что на настоящий момент компания продала в общей сложности 175 000 автобусов на новом источнике энергии. Только в одном 2023 году продажи составили 36 518 автобусов, что на 20,93 % больше по сравнению с предыдущим годом.

2023 год стал годом успешного глобального выпуска на рынок Yutong Electric Architecture (YEA), подчеркнув приверженность компании интеграции передовых технологий для создания большей ценности, поставляя более удобные, долговечные и экономичные продукты. Данные инициативы являются прямым отражением значительных инвестиций, которые компания Yutong делает в научно-исследовательские разработки, на которые расходуется 7 % от ежегодных доходов.

Существенным событием для Yutong в прошедшем году стало признание достижений компании на выставке Busworld Brussels 2023, на которой модель T15E получила приз Labels of Excellence в двух категориях «ЭКОЛОГИЯ» и «ДИЗАЙН». Данная награда свидетельствует не только о приверженности Yutong научно-исследовательским разработкам в области новых источников энергии на протяжении 26 лет, но также укрепляет позицию компании как одного из лидеров отрасли.

С точки зрения глобальной экспансии Yutong достигла заметного успеха, осуществляя поставки своей продукции на различные рынки сбыта. К ним главным образом относятся:

  • поставка 800 автобусов в Узбекистан
  • отгрузка 214 электробусов в Чили
  • достигнутые договоренности о поставках 250 электробусов в Грецию
  • поставка 126 автобусов на новом источнике энергии в Данию

В Казахстане электробус Yutong E12, который находился в эксплуатации на протяжении 3-х лет и проехал свыше 200 000 километров, по-прежнему способен выдерживать экстремальное расстояние в 320 километров от полной зарядки до полной разрядки практически без потерь в пределах эффективной дальности. 

Совокупный километраж электрических транспортных средств, которые продала компания, превысил 37,8 миллиардов километров, что эквивалентно посадке 120 000 гектар леса. Это свидетельствует о значительном вкладе компании Yutong в мировую борьбу с изменением климата.

Yutong продолжает свою работу с четким видением своих задач и целей – совершенствовать мир с помощью устойчивых решений на транспорте. Достижения компании в 2023 году являются не только эпохальными, но прокладывают дорогу более зеленому и более устойчивому будущему общественного транспорта.

Для получения дополнительной информации см. сайт: https://en.yutong.com/.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y5YYoi2X5ko 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2315306/Yutong_Bus_Photo.jpg

Also from this source

Yutong Bus zieht eine positive Bilanz: Der kumulierte weltweite Absatz von Bussen mit neuer Energie überstieg 175.000 Einheiten

Yutong Bus zieht eine positive Bilanz: Der kumulierte weltweite Absatz von Bussen mit neuer Energie überstieg 175.000 Einheiten

Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA:600066), ein globaler Anbieter von Linienbussen, blickt stolz auf seine transformative Reise 2023 zurück, die von ...
Yutong Bus fait le bilan d'une année historique, les ventes mondiales cumulées de bus à énergie nouvelle ont dépassé les 175 000 unités

Yutong Bus fait le bilan d'une année historique, les ventes mondiales cumulées de bus à énergie nouvelle ont dépassé les 175 000 unités

Yutong Bus Co., Ltd. (« Yutong », SHA:600066), fournisseur mondial d'autobus grand public, est fière de présenter son parcours de transformation en...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Transportation, Trucking & Railroad

Image1

Oil & Energy

Image1

Automotive

Image1

Alternative Energies

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.